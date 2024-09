„Ať se tam Fiala, do pr*ele, jde podívat!“ Konečná chce trest pro vládu

Všechno ale v Plzni začalo průjezdem mladého klučíka na kole mezi přívrženci KSČM: „Já vás volit nebudu, šmejdi.“ Tato hláška ale nikoho neurazila, spíše pobavila.

Změna malá, ale aspoň tak…

Na začátek mítinku se slova ujal lídr krajské kandidátky, bývalý poslanec Jiří Valenta: „Pětikoalice pro občany nic moc v kraji neudělala. Naštěstí v polovině volebního období bylo zastupitelstvo a zejména rada rekonfigurována a TOP 09 a ODS nahradili zastupitelé a zastupitelky hnutí ANO. Přineslo to nějakou kvalitativní změnu, ale posuďte sami. Kraj, jak asi víte, zřizuje síť svých škol a vlastních nemocnic. Jsou to taková malá ministerstva, která disponují miliardovými částkami. A ty často chodí tam, kam by chodit neměly. Kraj má ve správě 4 600 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Sami posuďte, jestli jsou ve správném stavu a jestli jsou bezpečné. Osobně se domnívám, že velká část bezpečná není. Jedná se hlavně o takzvané venkovské okresy. Tak třeba Klatovsko nebo severní Plzeňsko, tam jsou silnice extrémně rozbité,“ konstatoval Valenta. A dodal: „V našem kraji je vysoká mobilita pracovní síly, lidé cestují za prací, denně se po kraji pohybují stovky tisíc lidí.“ Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2177 lidí

Dělat, jako že se dělá…

„Naším hlavním cílem je dobudovat odstavná parkoviště, klást důraz na hromadnou dopravu,“ pokračoval dále Jiří Valenta. „V krajském zastupitelstvu máme dva ministry vlády, máme tam koaliční poslance i senátory. Proč tito lidé, kteří navíc kumulují mnoho funkcí, nejsou ochotni a schopni pro náš kraj něco udělat?“ vytkl Valenta. „Do sociální oblasti přibylo několik desítek milionů. Je to v pořádku, ale školy a zejména platy pedagogických a nepedagogických pracovníků jsou na takové výši, že tam nikdo pracovat nechce. Například kuchař bere 22 000 korun hrubého. A jsou tam ještě mnohem méně placené pozice. Pomocníci kuchaře, vrátní, údržbáři. Ti mají minimální plat, což je něco kolem 19 000 korun. Kdo by chtěl pracovat ve školství nebo jako pečovatel v sociální oblasti?“

Jiří Valenta na plzeňském náměstí

Golf versus domov pro seniory

„Jedním z našich cílů je rovněž vystavět v novém volebním období velkokapacitní sociální zařízení. Takové, které by pojalo možná několik stovek našich seniorů, rodičů a prarodičů, kteří dnes nemají kde důstojně dožít. Jsme jediným krajem, kde tomu tak není. Když tu byl na návštěvě prezident Miloš Zeman, tak mu tehdejší hejtman pan Šlajs slíbil, že takovéto zařízení postavíme. Považte, že Plzeň je nejrychleji stárnoucí město v České republice. Nic se nedělo, ať byli u moci sociální demokraté, členové strany ODS, TOP 09 nebo jiní. Neříkám, že kraj je veden úplně špatně, ale my bychom to určitě dělali efektivněji. Chceme řídit kraj čestně a poctivě. Krajský rozpočet dnes čítá sedm miliard korun! Stovky milionů jdou na soukromé projekty, golfové akademie, cyklistické závody různých prominentů a tak dále. Peníze se rychle rozkutálejí. Nakonec, když se sestavuje rozpočet, tak zjistíme na konci roku, že do potravinové banky zbylo 300 000 korun! Zajděte si kolem Plzně a uvidíte ta stanová městečka desítek a stovek bezdomovců, kteří páchají trestnou činnost, a to nejen proto, že by nesehnali práci, ale proto, že je tento stát k tomu víceméně donutil,“ konstatoval Valenta.

Program je cár papíru?

„Co mě v krajském zastupitelstvu vadilo, byl fakt, že zastupitelé, kteří byli do něj zvoleni za nějaký volební program, tak v průběhu měsíců tento program vzali, roztrhali a přešli jinam. Takto se jednalo o každého osmého zastupitele, který přešel z jedné strany do druhé. Místo toho, aby trval na svém volebním programu, za který mu voliči dali důvěru, tak prostě nevydržel pod vábničkou míst ve výborech. Pod vábničkou tedy přešel jinam. A bylo to deset zastupitelů Plzeňského kraje! Mezi nimi i takoví etablovaní politici jako bývalá ministryně zdravotnictví a krajská hejtmanka Milada Emmerová, která dnes podporuje STAN a lidé se diví, proč,“ uvedl dále k necelé stovce přítomných bývalý poslanec za KSČM Jiří Valenta.

Na improvizované pódium poté za bouřlivého potlesku a ovací vystoupila Kateřina Konečná. „Berte krajské volby vážně! Máme k tomu i jeden celostátní důvod. Jestli chceme Fialu opravdu zničit, nechceme, aby nám dále vládl, tak je musíme dovést k další porážce. Dnes v úplně každém kraji vládne prodloužená ruka Fialy. Proto o krajích neslyšíte, proto si nestěžují, proto nepředkládají jakoukoliv legislativní iniciativu, na kterou mají zákonný nárok. Oni ale nechtějí, aby si nedělaly problémy. Bude lépe, až se dostaneme do Sněmovny a vyženeme Fialu a budeme moci zase republiku postavit za tu dobu, co ji ničil.“

Prebendičky pro patolízaly

„Budete se divit, kolik těch náměstků hejtmanů, šéfů správních a dozorčích rad nalezlo do dobře placených krajských institucí. Zvláště lidovci v tom jsou šikovní, zaměstnávají i vnoučata. Všichni tito budou klepat na Fialovy dveře, aby se o ně postaral. Hrozně bych mu to přála, protože to je ten největší trest, že ti jeho pohůnci přijdou a začnou žebrat. Kvůli tomuto člověku je ožebračena celá Česká republika,“ rozohnila se Konečná. „Devadesát procent lidí v naší zemi se má hůř. Ten, kdo se má lépe, to jsou energobaroni, farmaceutické společnosti, nadnárodní korporace, banky, zbrojaři a kšeftaři. Ti si za poslední tři roky polepšili. My ostatní jsme na ně platili a máme se hůř. Není země v celé OECD, která by měla nižší růst platů, než Česká republika. Je to obrovská ostuda! Obrovská míra inflace, nejvyšší ceny energií. Inflace, o které nyní říkají, že se zastavila. A kam by chtěli, aby došla?! Padesát procent nahoru?“

„Když Fiala říká, že už není draho, tak ať se už, do prdele, jde podívat,“ ostře glosovala Konečná za potlesku a výkřiků „ano!“.

„Ať jde ten člověk do háje. Stanjura nyní krajům bere další finanční prostředky, protože už nemají kde brát. Ať hejtmani křičí a jsou opravdoví správci krajů.“

Publikum na plzeňském náměstí

Jsme na tom bledě

Jako poslední se slova ujal bloger známý pod přezdívkou Vidlák: „Pan Řezníček o mně v České televizi řekl, že šířím nebezpečné lži. Tak já vám tu teď našířím několik nebezpečných lží. Naše země prochází asi nejdelším obdobím stagnace v našich dějinách. Čelíme největšímu poklesu životní úrovně v našich novodobých dějinách. Jsme zavlékáni do války, která je den ode dne nebezpečnější a více, a více nám hrozí, že do ní budeme zataženi a že to opravdu špatně dopadne. A to, co je plíživější – jdeme vstříc asi největšímu rozvalu zdravotní péče za poslední léta. Kdyby chtěl dnes někdo natočit seriál Nemocnice na kraji města, tak by se to spíše mělo jmenovat Nemocnice na kraji krachu.“ Uvedl za potlesku přítomných Vidlák. „Je nejvyšší čas začít s defializací naší země.“

Starší, poněkud zmatený člověk předstoupil před tribunu: „Já s tím nesouhlasím, ale soudruzi, volte!“

Protestující muž pod tribunou