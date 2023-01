„Ať se vzdá frček!“ Generál Pavel citlivě zasažen. Za porážku Ruska by platil životní úrovní Čechů

reklama

„Souhlasím. Zároveň je třeba udělat vše proto, aby se válka nestala zamrzlým konfliktem na léta. Vedle potřebné vojenské podpory se má hledat i diplomatické řešení,“ konstatoval Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a vnitra a předseda KDU-ČSL.

„Plně souhlasím - ve jménu života v míru a svobodné zemi je dobré, když se trochu uskromníme. V opačném případě je reálná hrozba, že se ruská válka postupně rozšíří za hranice Ukrajiny a přijdeme o mnohem víc. Možná i o všechno,“ obává se Patrik Kunčar (KDU-ČS), senátor za Zlínsko, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR.

„Dodávky zbraní konflikt prodlužují a tím narůstá i počet obětí a válečných zvěrstev. Je naopak potřeba logiku války, ve které jde o vítězství, nahradit logikou míru, ve které jde o to se dohodnout. Co se týče snižování životní úrovně: každý, kdo ji tak lehkomyslně ordinuje jiným, ať začne u sebe a uskrovní se sám v tom, co je pro něj důležité. Petr Pavel by se třeba mohl vzdát pár frček na fedrpusich a být třeba jenom majorem. Jinak jsou to panské rady,“ myslí si Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Ruský režim je v této chvíli nepředvídatelný. A musí si to přiznat i moje generace, která je vychována v úctě k velkému množství i ruských obětí druhé světové války. Takže racionálně je i v našem zájmu Ukrajinu podporovat, protože si nikdo nedokáže představit, jak by se vyvíjela situace v případě ruského vítězství, co by je v Kremlu zase napadlo. Ta válka mě osobně hodně bolí, je nesmyslná, svět jde dopředu určitě někde jinde, než ve státech bývalého komunistického bloku,“ konstatoval Aleš Dufek, poslanec KDU-ČSL, místopředseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny.

Michael Canov, senátor za Liberecko, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, místopředseda ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy. „Ve druhém kole prezidentské volby budu volit Petra Pavla. To ale neznamená, že bych souhlasil s automatickou omluvou, že kvůli podpoře Ukrajiny musí klesat životní úroveň v České republice. Rezervy jsou i na západ od nás, tj. Green Deal, politika ČEZu a další," objasnil, senátor za Liberecko, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, místopředseda ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Pomoc Ukrajině nemusí znamenat, že se bude snižovat životní úroveň lidí. Životní úroveň se snižuje kvůli tomu, že vláda lidem nepomáhá a neřeší problémy v energetice nebo vysokou inflaci,“ je přesvědčen Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Česká i evropská podpora Ukrajině jsou drobné v porovnání s celkovou silou naší ekonomiky. Propad naší životní úrovně způsobil Vladimír Putin tím, že nás odřízl od fosilních paliv, na kterých jsme závislí. Předně se musíme této závislosti zbavit a přejít k nefosilní ekonomice. Kritizovat v současné situaci Ukrajince, kteří jsou obětí putinovské agrese ještě mnohem více než my, je nesmysl,“ upozornil Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské Pirátské strany.

„Pokud Rusko vyhraje, tak se nám všem sníží životní úroveň. Proto je v zájmu České republiky porazit Rusko,“ vysvětlil Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

„Ano, tak to je. Ekonomické dopady války na Ukrajině jsou reálné a hmatatelné a cítíme je pokaždé, když otevřeme peněženku. V naší pomoci a podpoře ale bychom měli přesto vytrvat, tím spíše, že se nacházíme v relativní blízkosti tohoto konfliktu. My opravdu musíme udělat všechno proto, aby Rusko nevyhrálo. Protože kdyby ano, čelili bychom dopadům mnohem horším jako stát, který by mohl být další na řadě. A to nesmíme za žádnou cenu dopustit,“ uvedl Jiří Pospíšil, europoslanec a předseda pražské TOP 09, bývalý ministr spravedlnosti.

„Válka a zbraně spolu souvisí. Zbrojaři obou stran mají krvavý byznys z války, který je na úkor životní úrovně. Ale jak ho zastavit? Demilitarizace musí být oboustranná, jinak by šlo o kapitulaci. Takže pokud se podaří zmrazit ambice Ruska na uchvácení území sousedního státu, může se reálně nastolit otázka demilitarizace,“ sdělil Jiří Dolejš, ekonomický expert KSČM, dlouholetý bývalý poslanec.

„Jestli si chtějí generál Pavel a rozvědčík Pávek zaválčit, ať odjedou na frontu, ale je zločin zatahovat do cizí války celou naši republiku. A co se snížení životní úrovně týče, měl by pan generál začít u sebe, když údajně neplatil alimenty na děti. Druhým by snižoval a sám by si dopřával? To nechť posoudí každý sám,“ ohodnotila Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, bývalá poslankyně.

„Správná by byla především pomoc těm, kterých se nejvíce dotkne ta údajná „trochu snížená životní úroveň“. Při platu sto tisíc to trochu nepochybně je, při důchodu dvanáct tisíc měsíčně může ta „trocha“ znamenat fatální dopad na životní úroveň. Takže ta „trocha“ pana generála je poněkud nešťastné vyjádření pravdy. Možná by to chtělo trochu čísel, ať si uděláme jasno před druhým kolem prezidentských voleb, upozornil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Nedokážu posoudit. Je to subjektivní názor pana Pavla,“ zareagoval Marian Keremidský, první místopředseda Strany práv občanů.

„O životní úrovni těch druhých nemůže nikdo mluvit, pokud ji nezná. Realita, a tou je inflace, energetická chudoba a všeobecná drahota ukazuje, že se většina obyvatel už nemá jak uskrovnit. A tato vláda se stará jen o pochvaly z Evropské unie a životy našich občanů jsou jim lhostejné. Pomáhejme klidně. Ale až se postaráme o naše občany a bude přebytek. Ne nedostatek,“ upozornil Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Aby se někdo přihlásil ke slovům o nutnosti snížení životní úrovně občanů, musí mít buď velkou sebejistotu, nebo poslouchá cizí moudra. Bez jasného názoru samotných občanů by si to nikdy nikdo neměl dovolit. Hovoří za občany! A ani jsem si nevšiml, že by to bylo v programu kandidátů na prezidenta... Všichni pouze slibují a negativům se vyhýbají. Takže pokud to Petr Pavel myslí vážně, bude tento názor šířit v rámci svého PR a uvidíme, co takové malé celorepublikové referendum udělá s jeho preferencemi. Zde očekávám i aktivní roli médií a sociálních sítí. Protože kde jinde se mají ti, „o nichž se mluví“, možnost dozvědět, co se na ně chystá!“ okomentoval Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Jako člověk, který prožil ve válečné zóně několik měsíců, jsem hluboce přesvědčen, že česká pomoc Ukrajině musí být především diplomatická, aby bylo dosaženo příměří a zahájena jednání. Vojenská pomoc jen prodlouží konflikt a mnoho dalších lidí zemře nebo bude zmrzačeno, mnoho dětí osiří, mnoho manželek přijde o manžele živitele. Nejdůležitější je proto ukončit zabíjení a mrzačení lidí, ničení státního i soukromého majetku, ukončit rozbíjení obydlí. Problém ovšem je, že poté, co západní mocnosti, které měly garantovat plnění minských dohod, toto nedělaly a navíc bývalá kancléřka Merkelová s bývalým prezidentem Hollandem přiznali, že nikdy neměli v úmyslu minské dohody dodržet, ale že měly poskytnout čas Ukrajině vyzbrojit a vycvičit armádu, budou na ruské straně těžko hledat důvěru. Zrovna tak USA po přiznání Victorie Nuland o tom, že USA investovaly do majdanského převratu na Ukrajině pět miliard dolarů. Nicméně v diplomacii nikdy neplatí, že je konec jednání, je nezbytné pokračovat, nejdůležitější přece je chránit životy lidí, a proto nejzákladnější pomocí je vyjednat dosažení příměří,“ uvedl Jiří Kobza, poslanec SPD, bývalý diplomat.

„Výroky kandidáta Petra Pavla v předvolební době hodnotím jako jeho volební kampaň. Kdo s ním souhlasí, mu může dát hlas, a kdo s ním nesouhlasí, má možnost volit Andreje Babiše. O tom je demokracie, a o vítězi rozhodnou voliči,“ objasnil Zdeněk Koudelka, právník, bývalý poslanec.

„Když jsem byl mladý rocker/punker, měl jsem klasického koženého ‚křiváka‘ se cvočky a na záda jsem si napsal jedno z pankáčských hesel té doby: Fighting for Piece is Like Fucking for a Virginity. Volně a do slušné mluvy přeloženo to znamená, že válčit za mír je jako souložit za panenství. Tím je řečeno nejen to, že je to nesmysl, ale i to, že pankáči pana generála volit nemohou. Navíc nám historie ukazuje, že bojovat s Ruskem až do konce a zvítězit, je prakticky nemožné. My si ani neumíme představit, jak velká je to země a s jakými možnostmi a hlavně s jakými obyvateli. Navíc sankce na ně uvalené přetavili ve svoji výhodu a orientovali se jinam. Tím ale oslabili Evropu, které navýšili náklady. K tomu si připočtěme situaci v USA, kde se po změně poměrů v Kongresu začíná výše podpory Ukrajině zpochybňovat. A v okamžiku, kdy USA přestane s obrovskou podporou Ukrajiny, válka končí vítězstvím Ruska. To ale pan generál jistě ví a je tak otázkou, proč chce ve válce pokračovat. Pro zájmy našich obyvatel to jistě není už samo o sobě. Pokud k tomu přidáme i jeho poznámku, že jim na to konto poklesne i životní úroveň, pak je třeba se ptát, kdo za tímto postojem ve skutečnosti stojí a co z toho má,“ sdělil Martin Herman, předseda zastupitelského klubu ANO ve Středočeském kraji.

