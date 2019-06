„Ať si ČSSD rozmyslí! A Babiš ať přijde!“ Schůze o svržení vlády bude příští týden

Petr Fiala začal nejdůležitější informací: „Na dnešním setkání jsme se domluvili, že vzhledem k vážnosti situace a problémům premiéra Babiše vyvoláme hlasování o důvěře vládě.“ Opozice podle něj má dostatek podpisů, aby schůze byla svolána.

„Postupujeme tak proto, že chceme konfrontovat přímo pana Babiše, a chceme to proto, aby se tohoto jednání musel zúčastnit,“ uzavřel své vystoupení Fiala.

Připraven na zteč!

Ivan Bartoš dodal, že pět stran zastoupených za pultíkem nemusí být konečným číslem. „Vyzvali jsme SPD a ČSSD, ať se vyjádří,“ informoval. SPD se podle něj vyjádřila, s ČSSD je to složitější.

„ČSSD nám sdělila, že má 21. 6. předsednictvo, kde to chce řešit, takže jim dáváme čas, aby se dohodli, a případně se rovnou přidali,“ vysvětloval.

Marek Výborný uvedl, že vláda dlouhodobě poškozuje jméno ČR. „Takže je to politické, ale i morální gesto,“ vysvětloval lidovecký předseda. Každý poslanec by podle něj měl říct, jestli vláda má jeho důvěru.

Adamová se usmívala, že kolegové už vlastně všechno řekli, ale pak přece jen přidala: „Je zodpovědností poslanců ČSSD, že tato vláda ještě funguje, že premiérem je člověk, který má obří střet zájmů a je zátěží pro ČR.“ A na sociálních demokratech prý je, co s tím udělají.

Vít Rakušan odmítl, že by se jednalo o „plácnutí do vody“, jak prý na internetu čte. Opoziční strany chtějí, aby Andrej Babiš musel být ve Sněmovně a zodpovídal se. A zda to bude „plácnutí do vody“, to podle něj závisí na ČSSD.

Redaktor ČT Vladimír Keblůšek opozičním předákům na místě spočítal, že místo potřebných 101 hlasů pro odvolání vlády jich mají jen 87. A zajímalo jej, zda zkoušeli jednat například i s nezařazenými poslanci?

Že by jednal s Václavem Klausem, to Petr Fiala odmítl: „Každý poslanec bude muset zvažovat, zda bude podporovat osobu Andreje Babiše, nebo zájmy ČR. Takže není třeba žádné speciální vyjednávání,“ řekl.

Pak se ještě pustil do KSČM, která je podle něj Babišův nejbližší spojenec, kolikrát to prý vypadá, že tvoří jednu frakci. Fiala poznamenal, že KSČM a ANO kolikrát nedovede rozlišit.

A tím opoziční tiskovka skončila.



