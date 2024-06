„Babiš bude zase premiér.“ Ve Vídni se nemluvilo jenom o EU

„Dnešek je historickým dnem, protože dneškem vstupujeme do nové éry evropské politiky. Mluvím o politice evropské svobody, suverenity, éry míru, prosperity a hodnot. Mám to potěšení vám představit novou alianci, jež je formovaná patriotickými silami stran, které mají vůdčí roli ve svých zemích,“ představil alianci předseda FPÖ Robert Kickl. „Rakousko, Maďarsko a Česká republika. To je velmi mimořádné a velmi silné pole směrem k pozitivnímu reformnímu hnutí.“

Spojením sil se aliance Patrioti pro Evropu chce zasazovat o zajištění dobré budoucnosti pro Evropu a pro její příští generace. „Ode dneška všechny politické síly, které si to tak přejí a které se mohou ztotožnit s našimi politickými reformami, jsou vítány,“ řekl Kickl a tajemně dodal, že z toho, co v posledních dnech slyšel, těchto sil může být více, než lidé mohou předvídat.

Aliance nemá v plánu se zaměřovat na zničení Evropy, jak to dle slov předsedy FPÖ mohou někteří prezentovat. „Naopak. Chceme oživit pluralistický charakter našeho kontinentu. Věříme, že naším úkolem je zajistit, že unikátní charakteristiky skvělých evropských národů budou zachovány,“ uvedl Kickl s důrazem, že aliance Patrioti pro Evropu nechce vést Evropu směrem k levicovým ideologiím. „Nechceme být zataženi do konfliktů či do válek, kde bychom sloužili různým jiným záměrům.“

Robert Kickl se svou stranou FPÖ získal v nedávných volbách do Evropského parlamentu 6 mandátů. „Jsou to tři týdny od evropských voleb. V Rakousku jsme byli posíleni důvěrou našich lidí a získali jsme tak 6 křesel. Naším úkolem je nyní zajistit, že vůle našich voličů dostane nejvyšší priority i na evropské úrovni,“ řekl Kickl „Je pro mě povzbuzujícím znamením, že FPÖ a Viktor Obrán vždy obhajovali mírové řešení války mezi Ukrajinou a Ruskem,“ dodal na vídeňské konferenci.

Kickl s poctou přivítal Viktora Orbána i Andreje Babiše. Toho představil jako bývalého – a dle všeho i budoucího – předsedu vlády ČR. „Andrej Babiš sehrál rozhodující roli při formování České republiky a stane se ústředním členem naší aliance. Staví se proti nelegální imigraci a zasazuje se o mírové řešení války na Ukrajině. Zejména tento smysl pro opozici učinil Andreje Babiše a jeho ANO neslučitelnými s fanatickými představami centralismu EU,“ představil Kickl předsedu ANO.

Fotogalerie: - Poslední týden

Po Kicklovi se slova ujal maďarský premiér Viktor Orbán ze strany Fidesz. „Myslíme si, že dnešek je dnem, kdy začala změna evropské politiky,“ zmínil i on začátek nové politické éry. „Prvním a rozhodujícím krokem této nové éry je, že se zřizuje nová politické frakce v Evropském parlamentu,“ řekl Orbán a předpověděl, že tato aliance bude brzy největší a nejsilnější stranou v Evropě.

„Co se týče situace v Evropě, je jasné, že evropská politika musí být změněna. My jsme to říkali již dlouho. Nyní to však říkají i samotní obyvatelé Evropy,“ zmínil Orbán, že 20 z 27 zemí Evropské unie ve volbách do evropského parlamentu volilo změnu politického diskursu.

Dle jeho pozorování však představitelé Evropské unie v Bruselu tuto změnu nechtějí akceptovat. „Byl jsem v Bruselu a viděl jsem tam, že bruselská elita toto rozhodnutí nepřijímá. Nechtějí změnu, chtějí zachovat status quo. To není přijatelné, a proto je také formována tato spojená aliance, která zajistí, že změna přijde a zajistí se tak realizace vůle voličů i proti vůli elit v Bruselu,“ prohlásil Orbán.

Pak se na konferenci ujal slova Andrej Babiš, který oznámil jméno aliance – Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe). „Máme tři priority, které sdílíme a které nás spojují. Ty budou definovat naši evropskou politiku. Mezi tyto priority patří suverenita, boj proti nelegální migraci a problém Green Dealu,“ řekl Babiš.

Babiš zdůraznil, že aliance Patrioti pro Evropu se bude snažit prosadit přesun pravomocí z Bruselu zpět na členské státy. Odmítl federaci dominovanou Bruselem. „Chceme bezpečnost, stabilitu a prosperitu Evropských občanů,“ řekl předseda ANO. K tématu migrace doplnil, že každý členský stát by měl mít právo na to si rozhodnout, kdo v něm bude žít.

„Spojením sil budeme schopni zajistit, že bude ustavena silnější Evropa, která bude lépe sloužit zájmům svých občanů,“ řekl Babiš.