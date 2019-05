„Babiš chtěl být prezident. Teď ví, že končí. Je nešťastný.“ Šokující hodnocení voleb

Do Osobnosti Plus na Českém rozhlasu zavítal investigativní novinář Jaroslav Kmenta. Okomentoval eurovolby, vládní strany v nich prý prohrály. Pro Andreje Babiše je to podle něj začátek uvažování, že jednou v politice skončí. Tvrdil, že současný premiér má v plánu jednou být prezident. Ale nyní se chce zabývat tím současným. „Jemu nemůžete rozumět. Já si myslím, že on nedokáže rozumět ani sám sobě,“ tvrdil o Miloši Zemanovi.

Moderátorka Barbora Tachecí se na úvod Kmenty zeptala, proč eurovolby vyhrálo hnutí ANO. Kmenta konstatoval, že vládní strany se obecně velice snaží, aby mohly obhajovat své zájmy v EU, takže do kampaně nalijí obrovské prostředky. Nicméně dle jeho názoru vládní strany, do kterých počítá i KSČM, prý prohrály. Pro Babiše by podle něj měl být úspěch, kdyby měl 30 nebo 40 procent hlasů. Tachecí to rozporovala. „Viděli jste ho slavit, že by jásal?“ ptal se jí Kmenta. Babiš je prý nešťastný, že investuje stamiliony, aby byl na vrcholu moci, uznávaný, a přitom jde údajně pořád dolů. Anketa Která ze stran tvořící (či podporující) vládu razí nejrozumnější politiku? ANO 62% ČSSD 3% KSČM 19% Všechny jsou špatné! 16% hlasovalo: 6678 lidí

O tom, jak moc je výsledek vypovídající pro „velké volby“, nechtěl příliš spekulovat. V parlamentních volbách podle něj dochází k větší mobilizaci, a i kdyby preference ANO šly dolů, tak Kmenta tvrdil, že by se mohlo objevit něco jako aféra lithium, která hnutí přidala další protestní hlasy.

Tachecí se ho také zeptala, zda Andrej Babiš nastartoval svůj odchod z čela politické scény, nebo zda je zde pouze přání otcem myšlenky. Kmenta řekl, že bude optimista. „Já si myslím, že pro něj znamenají tyhle evropské volby start uvažování o tom, že jednou skončí,“ uvedl a zmínil výrok předsedy ODS Petra Fialy, který Babišovi po volbách pogratuloval k vítězství, ale doplnil, že doufá, že je to naposled. „Myslím, že on tak nějak musí cítit, že se mu ta politická mise úplně nedaří. On to nedá nikdy najevo, nikdy to neřekne, když ho tady budete mít ve studiu, tak on vám bude říkat, jak se má šťastně, jak to všechno funguje,“ řekl Kmenta o premiérovi. Fotogalerie: - Sněmovna o digitalizaci

Anketa Má Babiš navrhnout konec ministra Staňka ve vládě? Pak by ho Zeman už musel odvolat Má to navrhnout 4% Nemá to navrhnout 92% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1164 lidí

Nástup Andreje Babiše podle něj umožnila tehdejší politická scéna, která svým chováním v lidech vyvolávala negativní emoce. „On měl v podstatě hrozně lehký start. Samozřejmě, přidáno obrovské množství peněz, které si mohl dovolit investovat a dovolí si investovat stále.“ Doplnil, že jako premiér pak může „uplácet“ voliče ze státního rozpočtu, což ovšem dělaly i jiné strany, nicméně Babiš to podle něj dělá masivně a cíleně. Babišův dlouhodobý plán dle Kmenty počítá s tím, že by se stal prezidentem, což nyní premiér popírá, ale prý o tom svědčí delegace pravomocí na Alenu Schillerovou a na nového ministra Havlíčka.

Barbora Tachecí pak předložila argument, že Babiš nezrušil a neruší svobodné volby, takže až „lidi naštve“, tak ho nezvolí. Což je sice podle Kmenty pravda, ale premiér prý ukrajuje svobodu ve společnosti. „Což je vlastně cesta k tomu, aby nakonec ty volby měly název demokratické volby, ale ve své podstatě nebudou tak svobodné, jak by měly vypadat. Čím méně budou mít lidé informace o dění ve společnosti, tak tím je ta svoboda menší a to rozhodování u voleb může být jednostranné. Já si myslím, že to byl ten jeho prvotní impuls, aby zachránil sebe, aby ochránil svoji firmu a svoje politické angažmá, tak proto on kupoval ta média na začátku a tím pádem on nastartoval ten proces toho, se omlouvám za ten výraz, že ta společnost zblbla, že blbne,“ mínil novinář. Ono zblbnutí dle něj je, že společnost slepě přijímá politické proklamace Andreje Babiše. Na to ale Tachecí namítla, že za to si společnost může sama. Kmenta souhlasil, že to je jádro pudla a doufal, že Babiš po osmi letech už nebude vrcholový politik.

Dále se Kmenta hodlá zabývat osobou prezidenta Zemana. „Bude to pokus proniknout do jeho hlavy a jeho myšlení, což je teda... Já jsem si vždycky říkal, že je možná náročnější psát o oligarchovi Babišovi a o různejch vraždách mafiánů, Mrázka nebo Krejčíře, ale najednou jsem zjistil, že pochopit svět Miloše Zemana je asi to nejtěžší, co přede mnou stálo.“ Tachecí teoretizovala, že jeho změny názorů by mohly být způsobeny věkem, ale Kmenta to odmítl. Podle něj se u Miloše Zemana není u jeho výroků o co opřít, protože často lhal. Ale jeho projekt prý není mapováním lží Miloše Zemana. „To by bylo moc jednoduchý. Todle se v podstatě dovídáme online a můžeme to sledovat každý měsíc. Každý svéprávný občan, který si dává věci dohromady, tak dneska si po jeho projevu sedne k internetu, vygoogluje si prostě základní věci a zjistí, jak se věci mají,“ prohlásil Jaroslav Kmenta. Půjde prý o studii toho, jaký Zeman je. „Jemu nemůžete rozumět. Já si myslím, že on nedokáže rozumět ani sám sobě,“ tvrdil.

Moderátorka se zeptala, zda to vůbec bude někoho zajímat, vzhledem k tomu, jak je téma Miloš Zeman profláknuté. Ale dle Kmenty mají lidé krátkou paměť. Lidé prý zapomněli, jak se Miloš Zeman choval v roli premiéra: „To je podle mě špatně. Já si myslím, že i pro budoucí generace je hrozně důležité a cenné zmapovat ty současné vrcholné politiky, aby se to v té jejich generaci neopakovalo.“ S Tachecí se pak bavil o paměti a historkách, které mají ti, kdo se v politickém prostředí pohybují od roku 1989. „Se mi stalo v roce 1996, kdy jsem dělal rozhovor s Milošem Zemanem, tehdy ještě v plné síle. Tak mě spálil cigaretou, kterou mával při tom rozhovoru, aniž to samozřejmě chtěl, mě spálit. Já jsem málem začal hořet,“ dodal Kmenta pro ilustraci.

