„Babiš dělá z Česka svou firmu. Pojďme přesvědčovat lidi, aby nevolili zlo!“ Milion chvilek a tisíce lidí obsadili Staromák

Členům a příznivcům spolku Milion chvilek se nelíbí zvolení dvaaosmdesátiletého advokáta a dlouholetého poslance za ČSSD Stanislava Křečka ombudsmanem. Domnívají se, že Křeček nebude vykonávat svou funkci s plným nasazením a proto považovali za důležité vyrazit do ulic a brát se za uchování původního smyslu této instituce.

„Demisi, demisi, demisi, demisi,“ skandoval dav po cestě Prahou, po chvilce se slogan proměnil. Lidé volali po nezávislosti médií. Předseda spolku Mikuláš Minář nesl spolu s kolegy v čele průvodu transparent, na němž stálo „Stop ničení důležitých institucí“.

Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 29930 lidí

Na Staroměstském náměstí poté zazněl přednes Radovana Lukavského, který na záznamu citoval slova T. G. Masaryka o demokracii, že kdo lže v politice, lže i v životě soukromém a takový člověk není vhodným představitelem demokracie, protože demokracii je třeba stavět na mravních základech.

„Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám. Ale jsme národ tělem i duší demokratický. Má-li naše demokracie své nedostatky, je třeba překonávat ty nedostatky, ne demokracii,“ neslo se náměstím.

Členové spolku Milion chvilek se obávají, že kdyby se neozvali, mohli bychom se jednou dostat do pozice, ve které je dnes Maďarsko nebo Polsko.

V lese transparentů nechyběly ani věty jako „Bureši, Zlín si nekoupíš“, „Žádáme vystoupení České republiky z Agrofertu“.

„Jsme tady, abychom se postavili postupné agrofertizaci naší země, abychom se postavili zneužívání politické moci a abychom se postavili ničení důležitých institucí,“ volal z pódia rozzlobený předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

Na demonstraci promluvil také filozof a vysokoškolský pedagog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Daniel Kroupa, který zdůraznil, že podle Ústavy jsou podstatné náležitosti demokratického státu nezměnitelné a pokud se někdo snaží změnit je, občané mají právo proti tomu protestovat. Jeho slovům tleskaly tisíce lidí.

Po Kroupovi promluvil bývalý náměstek na Ministerstvu financí a Babišův spolupracovník Ondřej Závodský. „Rakovina s názvem korupce zasáhla i centrální systém naší země,“ hřímal. „Babiš je zloděj, Babiš je zlofěj, Babiš je zloděj,“ odpovědělo mu zaplněné náměstí.

A Závodský pokračoval. Poukázal na fakt, že když se Babiš ocitá v problémech, jeho Agrofert momentálně odložený ve svěřenském fondu premiéra čerpá půjčky od komunistickým státem vlastněné Bank of China. Prudkou nevoli lidí vyvolalo Závodského připomenutí, že Babiš své kritiky v europartlamentu v čele s Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL) a Mikulášem Peksou (Piráti) označuje za vlastizrádce.

„Pojďme přesvědčovat lidi, aby nevolili zlo,“ požádal své spoluobčany Závodský s tím, že má na mysli jak krajské volby, tak volby senátní a blížící se volby sněmovní. „Pojďme věci změnit,“ žádal lidi.

Místopředseda spolku Milion chvilek Benjamin Roll upozornil, že má-li společnost stát na zdravých základech, potřebuje k tomu i nezávislá média, pokud možno média veřejnoprávní, která nejsou navázána na státní rozpočet, ale dostávají peníze přímo od občanů v podobě koncesionářských poplatků.

„Pokud si Andrej Babiš dosadí dříve či pozděj svého ředitele ČT, bude to konec jakž takž nezávislého zpravodajství.“ dodal varovně Minář s tím, že Babiš nesmí dostat ČT pod svůj vliv.

„Máme toho dost, máme toho dost, máme toho dost,“ odpověděly Minářovi tisíce lidí.

Minář také konstatoval, že Babiš si nedělá nic z toho, co říká Nejvyšší kontrolní úřad, že má v úřadě ombudsmana svého člověka a že zašel dokonce tak daleko, že se snaží České národní bance nařizovat, jaké by měla stanovovat úroky. Tyto instituce by se neměly Babišovi podvolovat, ale pokud na ně přesto tlačí, lidí musí vyrazit do ulic.

Slovo dostal také sociolog Fedor Gál, který lidem sdělil, že se musí mít na pozoru. „Když slyšíte někoho na náměstích nebo v médiích, jak oslovuje celý národ, buďte ve střehu. Když slyšíte někoho, jak říká, že bude hájit zájmy dolních deseti milionů, nevěřte mu,“ požádal plné Staroměstské náměstí. Já jsem přesvědčen, že milion chvilek pro demokracii musíme žít. Každý den, miliony lidí. Jinak o ni přijdeme,“ varoval Gál své spoluobčany. Zdůraznil, že političtí kšeftaři rozumí jen síle lidí, proto musí být i Milion chvilek pro demokracii silný.

Nakonec si Fedor Gál posteskl, že v posledních volbách se navzájem „vymlátili“ liberálové a konzervativci. „Ale to, co chci říct, tady a teď, na Slovensku by nedošlo ke změně, kdyby ji nepodporovala občanská společnost. Občanská společnost jako jste vy,“ sdělil lidem Gál. „Přeji vám hodně síly, a nezapomeňte. Definitivní vítězství je naše. Stoprocentně,“ uzavřel svůj proslov Gál.

Demonstrace se tím nachýlila ke konci. Minář už jen poslal vzkaz opozičním stranám. „V krizové situaci je třeba riskovat a něco i obětovat,“ pravil Minář, s tím, že chce dát politikům čas na jednání. „Ale zároveň je o to naléhavější, aby do konce roku s nějakým projektem přišli,“ volal do mikrofonu Minář, že situace v České republice je vážná a opozice musí konat.

A o půl sedmé demonstrace skončila. Uzavřela ji Dagmar Pecková, která před plným náměstím zazpívala národní hymnu.

