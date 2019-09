„Babiš je frajer!“ Ta, které se má premiér omluvit, to nemá jednoduché: Respekt zajel k ní domů

V parlamentních volbách v obci Koloveč se šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi dařilo. Jeho hnutí tu získalo přes 40 procent hlasů. Druhé hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury získalo 10,8 procenta hlasů a třetí ODS dostala 10,6 procenta.

Anketa Kdybyste si mohli zablokovat veškeré vysílání České televize, a zbavit se tak placení koncesionářského poplatku, využili byste takovou možnost? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 5852 lidí

Část obyvatel vůbec neví, o co v soudním spolu mezi paní Filipovou a Babišem šlo. Shodují se však v tom, že Babiše mají rádi. „To je její věc, ne naše,“ uvedla starší paní, „mně se Babiš líbí, já vždycky říkám, že my důchodci máme díky němu lepší život, když nám přidal peníze“.

Asi třicetiletý pán, který chtěl zůstat skrytý pod iniciálami V. K. nepochybuje, že demonstranti z Milionu chvilek zaplacení byli. „Vím to proto, že přece žádný Čech nedělá nic zadarmo. Proč by to kdo dělal? Já bych zadarmo demonstrovat nešel. A podle mě nikdo. Jo, třeba za tisícovku, to by byla jiná, ale jinak ne,“ prohlásil. Neví sice, kdo přesně demonstranty platil, ale někdo to prý být musel.

Babiš je podle pana V. K. frajer, protože zlevnil seniorům cestování a oni už teď nemusí žádat o prázdné lahve, aby získali pár korun navíc na lístek na vlak.

Většina lidí se k soudu s Babišem vůbec nechce vyjadřovat. Starají se jen o své věci a nechtějí s novináři hovořit. Většina lidí si prý navíc důrazně nepřeje, aby bylo jméno obce s paní Filipovou spojováno, protože ona je jen, jak se říká, „náplava“. V obci se prý sice najdou i jednotlivci, kteří paní Filipové fandí, ale moc jich opravdu není.

Místní fotbalový funkcionář, který také nechtěl prozradit své jméno, je přesvědčen, že novináře do obce pozvala paní Filipová, aby pokračoval útok na Babiše.

„Za koho tu jste? Jak jste přijela? Kdo vás pozval? To vás pozvala ona, že? Proč jste tu doopravdy, ale nelžete. Přece tu opravdu nejste kvůli článku sama za sebe,“ nechce věřit pán.

A nejen, že paní Filipové nevěří řada místních. Píši jí lidé z celé republiky. Jedna z pisatelek dopisu, který doručila pošťačka, přeje paní Filipové, aby ji „sežrala rakovina“.

autor: mp