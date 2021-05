„Babiš je nas..., já přivezu Sputnik,“ řekl Hamáček, Kroupův trumf: Utajený člen ČSSD

Novináři Janek Kroupa a Kristina Ciroková přinášejí další část příběhu chystané cesty Jana Hamáčka do Moskvy v polovině dubna. Promluvil Hamáčkův stranický kolega, který řekl, že Hamáček chtěl zachránit ČSSD, které hrozí, že se nedostane do Parlamentu.

Server Seznam Zprávy odkrývá to, co se mělo stát na schůzce Jana Hamáčka (ČSSD) s šéfy tajných služeb i s policejním prezidentem Janem Švejdarem. Hamáček tam měl přijít s nápadem, že pojede do Ruska, přiveze odtamtud milion vakcín Sputnik a pokusí se domluvit summit ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentem Joe Bidenem v Praze.

S plánem, že přiveze z Ruska vakcínu Sputnik a tím zachrání ČSSD, se měl svěřit jednomu ze svých spolustraníků.

„Účelem bylo mi v podstatě vysvětlit, jaká je jeho vize zachránit sociální demokracii od volebního debaklu. Vysvětloval mi, že to je cesta oočkovat národ a tak dále. Že Babiš je strašně nas…, protože očkování je jeho téma, ale že on (Hamáček – pozn. red.) na to s…, protože on (Babiš) na něj taky s… Takže prostě že má speciál (letecký) a má tam domluvenou cestu,“ uvedl sociální demokrat.

Jednu věc ale potvrdit nemohl.

„To, co já určitě neumím a nemůžu potvrdit, je záležitost těch Vrbětic. Já jsem to nevěděl (že už úřady vědí o účasti Rusů – pozn. red.). To nezmiňoval vůbec a neříkal mi k tomu vůbec nic. Tu konstrukci výměnného obchodu, nebo něco podobného, to já jsem neslyšel. To mi fakt neříkal,“ uvedl politik o své schůzce s Janem Hamáčkem.

Sociální demokrat nechtěl, aby bylo vyzrazeno jeho jméno, ale novináři Janku Kroupovi sdělil, že je připraven promluvit před soudem, pokud bude třeba.

