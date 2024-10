„Babiš je proruský,“ straší Politico. Kdo za tím stojí? Opět „paní, která dělala pro Rakušana“

Ketrin Jochecová pochází z česko-gruzínské rodiny a studovala brněnskou Masarykovu univerzitu, kterou v pozici rektora dříve vedl premiér Petr Fiala a dodneška tam jako prorektorka působí jeho manželka Jana Fialová.

Daleko zajímavější je úplně jiná část životopisu autorky Jochecové. Během českého předsednictví v EU pracovala pro Ministerstvo vnitra Víta Rakušana, kde působila jako mluvčí. Uvádí to sama ve svém profesním životopise: „Mluvčí českého předsednictví v Radě EU na Ministerstvu vnitra.“ Dodává, že tuto pozici vykonávala na plný úvazek.

Ketrin Jochecová se rovněž podílela na tzv. boji s dezinformacemi. „Byla členkou Global Policy Research Group a dohlížela na výzkum boje proti dezinformacím v EU,“ uvádí medailonek na webu Politico.

Nyní v Politicu publikovala text, který varuje, že pod vládou Andreje Babiše, která podle stoupajících preferencí jeho hnutí ANO hrozí, by se Česká republika ocitla pod vlivem ruského prezidenta Vladimira Putina. „Předpokládá se, že proruský blok v srdci Evropy v roce 2025 poroste,“ napsala Jochecová.

Podle bývalé Rakušanovy mluvčí a nynější novinářky Jochecové se Andrej Babiš jako politický chameleon čím dál víc přiklání ke slovenské a maďarské cestě. „Zatímco Babiš, miliardářský politický chameleon, je méně ideologicky ukotvený než Orbán nebo Fico, svou stranu naklonil pevně doprava a opakuje rétoriku svých protějšků v Maďarsku a na Slovensku,“ stojí na serveru Politico.

Autorka zmiňuje, že Babiš razí myšlenku, kdy výhra Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA by vedla k ukončení války na Ukrajině. Podle Jochecové Babiš stejně jako Robert Fico chce omezit vojenskou pomoc Ukrajině.

Jochecová píše, že došlo k pokusu Babiše zdiskreditovat. „Nejvyšší čeští představitelé se pokusili zdiskreditovat Babiše – kontroverzního zemědělského magnáta, který byl premiérem v letech 2017 až 2021,“ narážela tím na založení evropské frakce Patrioti pro Evropu, kterou Andrej Babiš zakládal spolu s maďarským Fideszem a rakouskými svobodnými. Nad frakcí patriotů pak zavedené středolevé frakce uzavřely takzvaný sanitární kordon. Což znamená, že členy frakce, kam spadá i Babišovo ANO, nepustily k žádným funkcím a moci.

Autorka zmiňuje i jakým politickým vývojem hnutí ANO podle ní prošlo. „V průběhu let byla jeho flexibilní strana popisována jako vše od levice po populistickou, technokratickou, univerzální, konzervativní a krajní pravici,“ vypsala nálepky, které se za existenci hnutí uchytily.

Jochecová si všímá úspěchu hnutí ANO v krajských volbách a ukazuje, že podpora vlády Petra Fialy citelně klesá. „Současná vláda premiéra Petra Fialy, konzervativce, podporující Ukrajinu, má rekordně nízké hodnocení oblíbenosti – 24 procent, nejhorší ze všech českých vlád od roku 2013, a to kvůli špatné komunikaci a nedodržení slibu nezvyšovat daně.“

Následně Rakušanova bývalá mluvčí ukazuje na prohřešky Babišovy politiky. „Od prohry v parlamentních volbách v roce 2021 přijal sedmdesátiletý Babiš ohnivou rétoriku krajně pravicových vůdců, od obviňování EU z vysokých cen energií až po zpochybňování vojenské pomoci Ukrajině nebo osočování proti nelegální migraci, kterou chce vyřešit rozmístěním ozbrojených sil podél pláží jižní Evropy,“ stojí v textu na serveru Politico a dodává, že při své prezidentské kandidatuře hrál Babiš na notu strachu ze započetí války mezi Ruskem a NATO. „Papouškoval linii oblíbenou Moskvou a jejím spojencem v Budapešti Orbánem,“ okomentovala to Jochecová.

A citovala Charanzovou s tím, že ta nabyla přesvědčení o přechodu hnutí ANO k nacionalistické politice. „Z vývoje v České republice bylo jasné, že hnutí ANO bude prosazovat nacionalistickou politiku,“ řekla Charanzová pro Politico. Zároveň Jochecová upozornila na to, že až Charanzová a Dlabajová otočily směrování hnutí ANO, které podle Charanzové chtělo složit vládu s SPD Tomia Okamury a jedině díky jejich zásahu k tomu nedošlo. „Když byl Babiš premiérem, chtěl sestavit vládu s krajní pravicí. Jeli jsme s Martinou Dlabajovou do Prahy, abychom mu řekly, že pokud to udělá, někteří jeho straníci ho opustí. Pohnul se a místo toho vytvořil vládu se sociálními demokraty,“ řekla pro Politico.

Jochecová nechala v textu prostor i pro místopředsedu hnutí ANO Karla Havlíčka. „ANO vždy bylo a zůstává univerzální stranou,“ řekl jí Havlíček. „Jsme pořád stejní. Změnilo se to, že někteří politici ztratili sebereflexi a přestali vnímat realitu… Myslím, že je legitimní mít jiný názor než vedení EU a není potřeba okamžitě tyto lidi ostrakizovat.“

Ketrin Jochecová poukazuje na to, že obranou proti tomu, aby Andrej Babiš mohl trhnout kormidlem České republiky směrem na východ, je prezident. „Petr Pavel, proevropský prezident země, který v roce 2023 vyhrál prezidentský souboj proti Babišovi, bude překážkou magnátovi, pokud se otevřeně pokusí otočit Česko na východ,“ napsala.

K analýze politické reality v České republice si Jochecová pozvala i svého „kolegu“ z Masarykovy univerzity Petra Kanioka, nyní ředitele Mezinárodního institutu pro zahraniční věci.

„Vláda by byla určitě alespoň rétoricky podobná té současné slovenské – proti EU, více nacionalistická, méně proukrajinská a pasivní… Česká republika by prostě přestala dělat dnešní relativně konstruktivní politiku a vrátila by se k Babišovu chápání EU jako bankomat,“ řekl Kaniok pro Politico a Ketrin Jochecovou.

Podle bývalé mluvčí Jochecové je na pováženou, kam by Babišova vláda republiku, a tím i částečně celou EU směrovala. „Rostoucí blok nakloněný Moskvě ztíží dosažení konsenzu v otázkách, jako je pomoc Ukrajině, sankce proti Rusku nebo migrace,“ varuje Jochecová. Obzvláště podpora Ukrajiny je pak klíčovým tématem, nad kterým se Evropa musí shodnout. A to by šlo obtížně, kdyby se čím dál víc států, včetně České republiky pod vládou hnutí ANO, pomáhat zdráhalo. Nebo svou pomoc podmiňovaly.

A zmínila hlasování Evropského parlamentu o rezoluci o nutnosti setrvalé podpory EU pro Ukrajinu. Europoslanci za ANO se hlasování buďto neúčastnili vůbec, nebo se zdrželi hlasování. „Hlasování zahrnovalo závazek poskytnout Ukrajině povinný podíl na HDP ze státního rozpočtu. Proč by nám to měl někdo diktovat? Sami si určíme, jak chceme pomoci,“ odpověděl Babiš podle Jochecové v rozhovoru pro Novinky na otázku, proč se jeho europoslanci nedostavili k hlasování.

Proevropskou a demokratickou podstatu hájil i europoslanec za ANO Ondřej Knotek. „Jakékoli pokusy očernit nás a říkat, že jsme proruské, pročínské nebo, já nevím, pro-antarktické, jen odrážejí obavy z toho, že jsme v parlamentu vytvořili třetí nejsilnější skupinu,“ citovala Knotka Jochecová.

Jochecové „kolega“ z Masarykovy univerzity se jeho slovům vysmál. Poukázal na to, že Babišovo hnutí půjde ve šlépějích Slovenska a Maďarska stran soudnictví a veřejnoprávních médií. „ANO mívalo pozitivní vizi, a proto měli liberální voliče... teď je to hnutí strachu,“ řekl pro Politico a Ketrin Jochecovou Petr Kaniok.

K tomu, kdo o něm píše se Andrej Babiš vyjádřil už když vyšel minulý článek z pera Ketrin Jochecové. „Autorkou textu je jistá paní, která ještě nedávno pracovala pro ministra jediné pravdy Víta Rakušana a čirou náhodou je výzkumnicí na Masarykově univerzitě premiéra Fialy. To jen abychom věděli, odkud ten vítr fouká,“ napsal.

Mého rozhovoru pro @parlamentky_cz si všimli v Politico - mediálním nástroji bruselské byrokratické chobotnice. Prý je rozhovor kontroverzní a je na "prokremelském" médiu. Autorkou textu je jistá paní, která ještě nedávno pracovala pro ministra jediné pravdy Víta Rakušana a čirou… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 18, 2024

