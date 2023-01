„Babiš posílil. Dělejte něco!“ Po Pavlovi a Nerudové na Primě je zle

reklama

Když se po debatě televize CNN Prima News výkony prezidentských kandidátů rozebíraly ve studiu, zaujalo hodnocení poslance ANO Radka Vondráčka: „Z pohledu člena dolní komory Parlamentu, tak Danuše Nerudová by ve Sněmovně neobstála, ji by neposlouchal skutečně nikdo. Petr Pavel pak splnil roli poslance začátečníka.“

Hned na úvod si oba kandidáti předali dárky. Nerudová přinesla Pavlovi čokoládu, Pavel položil na prázdný stolek Andreje Babiše trumpovskou kšiltovku s nápisem „Generál“ (s komentářem, že si všiml, že Andrej Babiš má takové čepice rád) a Nerudovou podaroval flanelovou košilí. Kandidátka poděkovala, že flanelovou košili měla na sobě naposledy jako dítě v osmdesátých letech a pamatuje si, že jí ten flanel strašně kousal.

Navázala rozčilováním, že je ekonomka a žádná účetní. Pár minut poté si někteří povšimli jejího pozoruhodného tvrzení (při útoku na Pavla kvůli jeho členství v KSČ), že v této zemi více lidí bojovalo proti komunismu, než jej podporovalo.

Rozhorlila se proti Číně, přičemž několikrát během jedné věty vyslovila jméno Havel a kategoricky prohlásila, že kdyby čínský prezident volal jí (jako v týdnu Miloši Zemanovi), tak by mu to nezvedla. A generál Pavel upozornil, že nevzít telefon prezidentovi cizí země, navíc tak velké, je diplomatický problém a že on by se snažil spíš nastolit vhodná témata hovoru.

Pak se oba kandidáti pohádali o to, zda Visegrádská skupina je projektem konkurujícím Evropské unii. Nerudová to řekla, Pavel namítl, že je to hloupost, Nerudová posléze vysvětlovala, že to myslela jinak.

Expremiér Mirek Topolánek během debaty tweetoval: „Pokud bych hodnotil pouze rezistenci na stres a práci pod tlakem, což je pro mne docela důležité, generál válcuje rektorku. Ale třeba na to byli speciálně školeni.“

I Ondřej Kundra z Respektu na twitteru posléze uznal, že debata „posunula blíž k finále generála“.

Prima generál, CNN Nerudová. Druhá televizní diskuse rozehrála docela napínavý souboj Pavla a Nerudové – a generála posunula blíž k finále @mareksvehla na @RESPEKT_CZ analyzuje večerní debatu na Primě @general_pavel vs @danusenerudova https://t.co/Eekq7USPw0 — Ondrej Kundra (@okundra) January 12, 2023

Jeho redakční kolega Marek Švehla ale naopak jásal nad pohotovostí kandidátky, když v jednom momentě dokázala dotaz na to, zda se občas nevyjadřuje zbrkle, otočit proti Pavlovi dotazem, zda jeho vstup do KSČ byl zbrklý, nebo promyšlený.

Nerudová na výtku, že se občas vyjadřuje zbrkle: "Byl váš vstup do KSČ zbrklý, nebo promyšlený?" -- Konečně dobrá otázka, Prima ji ale bohužel zabila. — Marek Svehla (@mareksvehla) January 11, 2023

A závěrečná slova „na Hrad bych přinesla úsměv“ poté, co se jí během debaty na síti smáli, že je křečovitý úsměv její stabilní pózou, dojem završila.

Dominantní dojem českého Twitteru tedy byl: „Ten rozdíl byl fakt velký“.

Zejména když se právě během debaty začala internetem šířit nepovedená pasáž rozhovoru Nerudové pro Metro. V něm kandidátka s hodností profesora vykládala, jak má ráda knihy, i jejich vůni. Jenže když v rozhovoru začala vykládat, že nesnáší bezmoc rodiče, když se něco děje dítěti, chtěl novinář vše spojit s knihami a zeptal se jí na Čapkovu Matku.

„Koho,“ vypadlo z překvapené Nerudové. Po vysvětlení kontextu rozhodování matky, zda poslat syna do války, se Nerudová divila, že nerozumí otázce.

Viděla jste Matku od Čapka, ptal se zjevně překvapený novinář. „Jako film?“ Po šetrném vyjasnění, že Matka je divadelní hra Nerudová připustila, že tento kus nikdy neviděla.

Miroslav Kalousek, sympatizant Nerudové, se na twitteru podivoval, proč bylo tolik prostoru v debatě věnováno sporu o návrat ukradené standarty. Pavel několikrát opakoval, že návrat torza praporu, ukradeného skupinou Ztohoven, by byl symbolickým návratem důstojnosti na Hrad, což prý zejména vojáci vnímají citlivě, zatímco Danuše Nerudová namítala, že nad Hradem vlaje nová standarta, tak proč usilovat o návrat té zničené.

„Ušití nové standarty stojí 8500 Kč. Fakt to stojí za tolik řečí? Ta původní nikdy nebyla zkropena krví. Jen kolaborací,“ namítal Kalousek. Za to jej strhal twitterový účet „Námořnictvo ČR“, aktivní od chvíle, kdy český protiruský internet obsadil město Kaliningrad, přejmenoval jej na Královec a udělal z něj českou námořní základnu. „Nejdřív byl váš fanatismus otravný, pak to bylo směšné, teď už to začíná být k pláči,“ vzkázali twitteroví námořníci. Ti dlouhodobě podporují Petra Pavla.

Ušití nové standarty stojí 8500 Kč. Fakt to stojí za tolik řečí? Ta původní nikdy nebyla zkropena krví. Jen kolaborací. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) January 11, 2023

A twitterový diskutér Václav Ágh, poradce Markéty Pekarové Adamové, která za podporu pro Nerudovou trvale lobbuje v rámci koalice SPOLU, se podivoval, že najednou mají všichni jasno, že Nerudová nemá šanci. „Po debatě jsou kurzy u sázkových kanceláří v módu ,Danuše Nerudová absolutně bez šance'. Ještě jsem neviděl, aby debata bez průzkumu takhle zamávala s kurzy,“ tweetoval.

Po debatě jsou kurzy u sázkových kanceláří v módu “Danuše Nerudová absolutně bez šance”.



Ještě jsem neviděl, aby debata bez průzkumu takhle zamávala s kurzy. — VÁ (@VVetvicka) January 11, 2023

Komentátor David Klimeš se upíná ke čtvrtku na Nově, kde podle něj „Nerudová buď zazáří, nebo skončí“.

A Lukáš Valenta, „středočeský kavárník a wagnerián“, který na síti patří před letošními volbami k nejaktivnějším zastáncům Nerudové, se obává, že její středeční výkon bude mít efekt v „oslabení paní kandidátky ve prospěch toho, kdo se vůbec nenamáhal přijít“.

Efekt dnešní debaty bude jediný: Oslabení paní kandidátky ve prospěch toho, který se do debaty vůbec nenamáhal přijít. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) January 11, 2023

Valenta soudí, že vzhledem k tomu, jak funguje primácká dramaturgie, měli odmítnout přijít i Pavel s Nerudovou. „Bača z Bratislavy se doma směje a poslední, co je dneska potřeba, aby do sebe Pavel a Nerudová kopali. Všechno špatně“.

Podobně se na to dívá i komentátor Martin Fendrych. Bylo to podle něj Primou plánované ve prospěch Babiše a oba kandidáti udělali chybu, že to toho šli.

I Valenta se upíná ke čtvrtku na Nově, který všechno zvrátí. „PR týme, můžete prosím rektorce zdůraznit, aby zítra předvedla životní výkon? Tohle nebylo dobré. Na druhé kolo s Pavlem bych ještě nerezignoval, ale cesta vede jen přes totální rozcupování zločince Babiše. Šlo by to? Díky,“ prosí.

