„Babiši, chudáku.“ Koloniálnice prohrála soud. Ale hned udeřila

První vyhrání z kapsy vyhání, praví staré úsloví. V tomto případě platí na spor bývalé majitelky koloniálu Jany Filipové a premiéra Andreje Babiše. Zatímco prvoinstanční soud dal Filipové za pravdu a nakázal Andreji Babišovi, že se za výroky o placených demonstrantech musí omluvit, odvolací soud byl jiného názoru a premiér se za svá slova omlouvat nemusí.

Jak podle SeznamZpráv, tak podle Fora24 bude celá kauza zřejmě pokračovat a Filipová bude podávat dovolání. Bývalá koloniálnice uvedla, že rozsudek respektuje, ale neztotožňuje se s ním. „Trvám na tom, že demonstranti placení nejsou. Nenechám tady zvítězit lež pana premiéra,“ prohlásila po vynesení rozsudku. I její právní zástupce, Aleš Rozehnal se s rozsudkem neztotožňuje. „Není možné, aby politik mohl lhát, urážet a zesměšňovat své názorové oponenty z řad občanů, aniž by takové jednání bylo nějak sankcionováno,“ mínil.

Dle Fora24 soudkyně odvolacího soudu argumentovala, že Filipová satisfakci nepotřebuje, když se jí dostalo mediálního prostoru i prostoru na demonstracích, kde se mohla obhájit. Sama Filipová k tomu dle Fora říká: „To je sice hezké, ale v lidech, kteří věří panu premiérovi, zůstává zakódovaná informace, že demonstranti proti němu jsou placení. Mohu dělat sto mítinků v roce, ale těm lidem nejsem schopná to vyvrátit. Dokud nebude někde napsáno od pana premiéra: ‘Ano, mýlil jsem se, nebo lhal jsem, omlouvám se za tyto výroky,’ tak lidé budou věřit jeho lži.“

Aktivista Jarek Jesenský uspořádal před soudem akci Květina pro Janu. „Když půjde Jana do soudní síně s obrovskou kyticí (pomůžeme je pak dát někam do vázy), naznačíme tím široké veřejnosti, kdo je vlastně Bureš zač, a že v demokracii se i kterákoliv ‚obyčejná‘ žena z vesnice může bránit proti lžím, napadání a urážkám, klidně i od miliardáře.“

Tato akce se ovšem ironicky ocitla i v argumentaci soudkyně, která tvrdila, že Filipová nebyla na cti a důstojnosti dotčena. „Byla oslavována, přišla s květinami, což o ztrátě dobré pověsti nevypovídá,“ řekla soudkyně. Dle soudu výroky premiéra nesměřovaly vůči Filipové. „Hovořil o skupině lidí, která proti němu protestuje již rok a půl, účastní se všech mítinků, a byla dokonce na jeho svatbě,“ pravila soudkyně Lojkásková.

Ještě před soudní síní odpovídala Filipová přítomným médiím. Očekávala, že soudní spor dopadne v její prospěch. „Protože mám pravdu, věřím ve spravedlnost v tomhle státě,“ řekla. „Ovlivnilo to můj život velmi významně, protože za prvé ta lež samotná mě velmi poškodila co se týče mých vztahů jak s přáteli, tak s rodinou, s nejbližšími spolupracovníky a tak podobně. Počínaje tou lží pana premiéra, tak můj život se zásadně změnil za ty dva roky, od té doby, kdy to poprvé vyslovil v médiích.“ Dodala, že zpočátku to její život ovlivnilo negativně, ale pak našla podporu dalších lidí. A i za tyto lidi, které dle ní Babiš neprávem osočil, je u soudu.

Padla otázka, co ji nejvíc naštvalo na výrocích premiéra. „To není o naštvání, to je o tom, že to byla nehorázná lež. Protože my jsme skutečně v té Sněmovní ulici (sídlo parlamentu – pozn.red.) stáli 16 hod. ne proto, že by nás někdo zaplatil, ale stáli jsme tam z vlastního pocitu, že máme povinnost něco udělat proti tomu, aby v téhle zemi vznikla vláda za podpory komunistů. Jako 30 let po revoluci nám to přišlo naprosto nehorázný, aby se do čela vlády psotavil trestně stíhaný člověk, soudem uznaný estébák, notabene za podpory komunsitů. To je prostě neuvěřitelný,“ odpovídala Filipová do potlesku svých příznivců.

Pak přišlo osočení, že před Sněmovnou stáli za peníze. „Já chápu, že pro něj je nepředstavitelné, že by někdo něco dělal zadarmo, prostě on, který je zvyklý všude za všechno zaplatit, tak nepobírá takovéhle věci. Ale jednoznačně, všechno to, co on předvedl, tak je prostě špatně, protože téhle lži se chytili další lidi, kteří tomu věří, protože to prostě řekl premiér v televizi a to je prostě principiálně všechno špatně. Prostě premiér z titulu svý funkce nemůže vypouštět fámy typu jedna paní povídala.“

Jak je z videa patrné, Filipová měla u soudu řadu příznivců a podporovatelů, do jednací síně se ovšem nevešli. „Přestože policie věděla, že je přihlášených 20 lidí fyzicky, tak ta soudní síň je zvolena tak malá, že kvůli koronaviru je možné aby tam bylo jenom 7 účastníků, takže z veřejnosti ani z novinářů tam nemůže nikdo,“ posteskl si Jesenský. „Jo, oni to věděli, oni se mě ptali, kolik nás je a kolik nás přijde, to se vědělo dopředu, tak zvolili asi tu nejmenší soudní síň, kterou tady mají,“ dodával.

Filipová pak popsala, jak proces probíhal: „Pouštěli tam záznamy všech těch reportáží, ve kterých Babiš ty inkriminované výroky řekl, tak to bylo trošku utrpení. Chvilku to vypadalo, že se bude přehrávat i celý 1,5 hodinový Duel Jaromíra Soukupa, což bych asi nedala psychicky. Naštěstí to bylo asi jen čtvrt hodiny.“

A zmínila i alternativu, která se nakonec ukázala být skutečným výsledkem: „Takže uvidíme jak to dopadne, doufám, že tedy dobře. Jednoznačně mám pravdu, zaplacení nikdo nejsme, tkaže když to nedopadne, tak budu bojovat dál.“ Prý zazněl i nález Ústavního soudu v jiné kauze, dle kterého je činitel povinen si ověřovat informace.

Dle posledního videa Babišův právník rozhodnutí uvítal. Filipová celkem pochopitelně nikoliv. Podle ní je nespravedlivý, protože demonstranti zapalcení nejsou a nebyli. Dodala, že předsedkyně mínila, že dostatečně neprokázala, že byla na svých právech poškozena, ale prý je připravena poskytnout všechny dehonestující zprávy, které jí přišly ještě předtím, než sepsala dopis, ve kterém žádala Andreje Babiše o omluvu. Podle ní není pravda, co soudkyně tvrdí, že averze vůči ní začala až poté, co se sama zviditelnila zmíněným dopisem. Také řekla, že se svěřila do rukou svého právního zástupce, proto žádné důkazy o svém poškození neshromažďovala.

„Trošku zklamaná jsem, to bych lhala, kdybych řekla, že je mi to celkem jedno. Příště se tedy lépe připravíme co se týče důkazních materiálů které paní soudkyně jakoby postrádala v tom dosavadním řízení a budeme se soudit dál. Já se z toho určitě věšet nebudu, ale prostě budeme bojovat dál,“ řekla médiím závěrem.

Prohraný spor pak Filipová zajedla a zapila v restauraci Stará Praha na pražském Újezdě ve společnosti přátel jako např. Kalouskovy fanynky Jenny Nowak. Vzkázala jednomu z posměvačů, že se jí svět opravdu nezbořil a že uspěje příště. A naznačila, že by spor mohla hnát o hodně výš: „Koneckonců.... ve Štrasburku je prý hezky a tam jsem ještě nebyla.“

Dále na Facebooku uvedla, že prohra s člověkem, který vypouští „tahle moudra“ ji rozhodit nemůže. „Protože tenhle chudák se co nevidět utluče sám,“ mínila v reakci na premiérova slova o komputerizaci stanic hygieny, ve kterých se mimo jiné opět obouval do Miroslava Kalouska.

Na zprávu o prohraném sporu už reagoval i spolek Milion chvilek pro demokracii. „Lhát je snadné, ale vyvracet lež mnohem těžší. Soud je vždy krajní možností, jak docílit toho, aby veřejný prostor nebyl zaplevelen lží či manipulací. Hranice nastavuje především společnost. Tedy my všichni,“ uvedl. „Podle dnešního rozhodnutí odvolacího soudu se Andrej Babiš nemusí omlouvat Janě Filipové, a tedy nám všem, za výrok o placených demonstrantech. Je nám to líto proto, že se tato lež masivně rozšířila a řadě z vás způsobuje problémy,“ dodal a citoval Aleše Rozehnala. Vzkazuje, že Janě Filipové drží palce.

