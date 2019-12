„Babiši, na padrť!“ Nora Fridrichová se s tím nemazala. Koho si přizvala?

Dobrý večer. Ostrý týden má za sebou premiér Andrej Babiš. Nejdřív z Bruselu dorazila finální zpráva auditorů Evropské komise se zdrcujícím výsledkem. Premiér Andrej Babiš podle auditorů porušuje evropský i český zákon o střetu zájmů a nadále skrytě ovládá holding Agrofert, který pobírá dotace. Auditoři požadují kvůli problémovým projektům vrátit nejmíň 283 milionů korun. To ale nebylo tento týden všechno. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve středu obnovil premiérovo trestní stíhání za kauzu Čapí hnízdo. Vše rozebírali reportéři v pořadu 168 hodin ČT24.

Premiér Andrej Babiš stále trvá na tom, že žádný střet zájmů nemá a žádné finance se vracet nebudou. Auditoři Evropské komise mají ale názor zcela opačný. „Pan Babiš ovládá firmy z holdingu Agrofert. Pan Babiš jakožto veřejný činitel porušuje zákon o střetu zájmů. Dotace Agrofertu udělené po 2. únoru 2017 jsou v rozporu se zákonem o střetu zájmů,“ píše se podle reportérů pořadu v auditní zprávě.

Babiš sice oponuje, že firmu vložil do svěřenských fondů, auditorům se to však nelíbilo. „Důvod, proč převedl akcie do svěřenských fondů, nebyla ochrana veřejného zájmu, ale ochrana zájmů pana Babiše jako zakladatele celé skupiny Agrofert,“ uvádí se ve zprávě.

„Veškerá argumentace, kterou pan Babiš používá, tak byla rozprášena na padrť,“ uvedl k tomu dotační expert Leo Steiner. Na popud Pirátů, kteří podali trestní oznámení na neznámého pachatele, se případem začala zabývat už i policie. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová tím pověřila Národní centrálu proti organizovanému zločinu.

A jaký dopad může mít střet zájmů premiéra Babiše na český rozpočet? Zpráva auditorů uvádí víc než 283 000 000 Kč. To navíc nemusí být ani konečné číslo. K auditu ještě patří tajné přílohy. „Stoprocentní korekce by měla být požadována na všechny projekty popsané v auditu a dále by měly být zastaveny veřejné výdaje s nimi související,“ citují redaktoři z auditní zprávy.

„Evropští auditoři tu nejsou na to, aby vykládali české zákony. Česká republika je svrchovaný stát a není možné, aby místo české justice vykládali naše zákony,“ říká k tomu Babiš. „Bránit do posledního dechu znamená vytvářet dojem, že Česká republika je banánová republika, kde pravidla nefungují a kde se dělá všechno pro to, aby se prostě vyhovělo zájmům určitých lidí,“ sděluje profesor evropského práva Jan Komárek.

Evropská unie přestala Česku proplácet dotace pro Agrofert před rokem. Koncern už pobírá jen ty české. Stále trvající evropská dotační stopka může holding dostat do potíží. Natáčet v Agrofertu však České televizi umožněno nebylo. „S Českou televizí se kvůli některým reportážím soudíme. V takové situaci považujeme natáčení za bezpředmětné,“ sdělil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nařídil také ve středu znovu stíhat premiéra za dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie. „Já nemám nejmenší problém s tím, když mi někdo zkušenější a chytřejší poukáže na moje chyby, když je náhodou z nadřízenýho orgánu a můžeme je napravit, tak s tím nemám problém. Já jsem se s tím ještě neseznámil, já nevím, v čem je problém,“ sdělil k celé věci dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch.



„Nejvyšší státní zástupce dospěl k závěru, že rozhodnutí pana Šarocha je vadné jak z hlediska právního posouzení, tedy nejspíše k závěru, že jeho hodnocení důkazů, že nepostačují k podání obžaloby a že v podstatě vyviňují pana Babiše, je nesprávné, a zároveň v rovině důkazní, tedy že důkazní materiál dosud nashromážděný je nedostatečný,“ podotkl advokát Ondřej Múka.

„Premiér se nachází ve velmi oslabené situaci, kdy skutečně bojuje o všechno. Nejenom že bude možná v budoucnu bojovat o osobní svobodu, ale bojuje o svůj faktický vliv na Agrofert tak, aby zůstal pokud možno zachován, a k tomu ještě, aby zůstala zachována jeho výsadní politická pozice. Jestli se tohle všechno dá uhrát, to je velká otázka,“ sdělil závěrem politolog Stanislav Balík.

