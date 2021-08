„Bartoš chodí do ciziny a dělá ostudu.“ Babišův tvrdý střet s Pirátem. Vřelo to. A Fiala ukázal klid

Premiér Andrej Babiš v rámci super debaty tří možných premiérů napadal lídra koalice Pirátů a Starostů Ivana Bartoše, kterého označil za ekonomického analfabeta, který se snaží poškodit svrchovanost České republiky. Bartoš to premiérovi vracel s tím, že Babišova vláda za několik let dokázala zadlužit zemi na desítky let. Lídr koalice SPOLU Petr Fiala se do hašteření pouštět nechtěl s tím, že za něj mluví „nejlepší program ze všech stran“.

reklama

Premiér Babiš na úvod přesvědčoval voliče, proč by měli preferovat hnutí ANO. „Nám jde o to, abychom měli kontinuitu ve vládě, aby mohlo hnutí ANO nadále pokračovat v těch věcech, které jsme prosadili, jako nízké daně pro zaměstnance, navyšování důchodů, digitalizace a samozřejmě národní investiční plán, investice do dopravní infrastruktury, miliardy do zdravotnictví a samozřejmě boj za české zájmy v Evropské unii,“ vyjmenovával Babiš úspěchy své vlády a další cíle v rozhovoru pro Deník.cz.

Jako nejhlavnější ale vidí právě kontinuitu vlády a zkušenost s vládnutím. „Já jsem byl nejdříve ministr financí, teď jsem premiér, takže je tam ta zkušenost, a to je potřeba,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4545 lidí

„My jsme v koalici Pirátů a Starostů připravili nejpropracovanější program na vyvedení České republiky z krize. Podílely se na tom stovky odborníků, kteří za námi stojí v těch resortních týmech. Je to program pro lidi, pro firmy, pro péči o krajinu a my jednoduše máme silné kompetence, ostatně jsme ve vedení deseti krajů a vedeme v koalicích tři největší města v České republice,“ připomněl Bartoš.

„Na rozdíl od jiných nemáme žádné korupční kauzy, máme čistý štít a bojujeme reálně proti korupci. Důležité jsou i naše výsledky ve Sněmovně, kde jsme i jako opozice protlačili spoustu důležitých věcí, které si pak sice vláda přivlastnila, ale hlavně že se staly,“ pokračoval Bartoš.

Své si k tomu, proč by měl být premiérem, řekl i lídr koalice SPOLU Petr Fiala. „Za lidi by měla mluvit jejich práce a já si myslím, že my splňujeme hlavní tři předpoklady dobrého premiéra. Máme kvalitní program, máme dobrý tým a jsme schopni ten program prosadit. Pokud jde o tým, tak za mnou, se mnou, kolem mě jsou lidé ze tří politických stran, je to obrovská zásobárna osobností, zkušených politiků, expertů a také lidí, kteří tomu rozumějí,“ vychválil koalici SPOLU Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš ještě připomněl, že není jediným kandidátem na premiéra v rámci svého hnutí. „My jako hnutí ANO máme vícero kandidátů na premiéra, mohl by to být pan Vondrák, pan Havlíček, paní Schillerová, takže to není o Babišovi,“ prohlásil premiér a pustil se do kritiky Ivana Bartoše, který by podle něj rozhodně premiérem být neměl.

„Pan Bartoš určitě ne, protože on už se tváří jako příští premiér a chodí do zahraničí a dělá velkou ostudu. V Evropském parlamentu navrhoval systém většinového hlasování, čímž by Česká republika ztratila svoji svrchovanost, a pan Bartoš by tak chtěl předat pravomoci svrchovaného premiéra, svrchovaného Parlamentu někam do Evropy, kde jsou zfanatizovaní Zelení, kteří chtějí zničit Evropu,“ pustil se do Bartoše.

Ten Babišovi vracel úder s tím, že hnutí ANO v čele s Babišem dokázalo za pár let zadlužit Českou republiku. „Paradoxně Agrofert stále bobtná a dluhy si splácí, ale Česká republika dluhy vytváří,“ rýpl si Bartoš a dodal, že s Petrem Fialou svede férový souboj. „Tam je to ta zdravá politika,“ dodal.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Určitě se nenechám vtáhnout do toho, abych očerňoval svoje kolegy,“ vmísil se do hovoru Fiala s tím, že se snaží lidi zaujmout pozitivním programem a chce mluvit spíše o pozitivních věcech. Premiér by ale podle něj neměl být žádný „sebestředný showman“ ani nikdo, kdo nemá „dostatek životních, lidských a pracovních zkušeností“.

Na otázku, s kým by po volbách neskládali koalici, ani Babiš, ani Fiala neodpověděli. „Pokud vyhrajeme volby, tak půjdeme s těmi, kteří jsou blízcí našemu programu,“ řekl Babiš s tím, že o konkrétních stranách se může bavit až po volbách.

„Nejsou to strany SPD a KSČM, které svou politikou i svým vnitřním fungováním nepodporují liberální demokracii a svobodu,“ prohlásil naopak jasně Bartoš s tím, že budou dodržovat svoji povolební strategii.

Psali jsme: FOTO To až uvidí Piráti: Přijel Babiš, vezl knížky. Dav a my v něm. Nevěřili jsme Přitvrdila. Dost. Lipovská po nástupu k Volnému: ČT a to nejhorší. Řekla vše Piráti jen pro mladé? Ne. Bartoš mezi seniory: Zásadní slova i FOTO Rakušan: Babiš ukradl Česku budoucnost. Já ji chci vrátit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.