„Bavíme se skutečně o USA?“ Veselovský se bavil s Češkou žijící v promořeném New Yorku. A z jejích slov šla neskutečná hrůza

V New Yorku kolabuje téměř vše, spousta lidí umírá v čekárnách na pohotovosti. Zuzana Boehmová, Češka, která žije v New Yorku, pověděla Veselovskému v rozhovoru na DVTV o aktuální situaci ve městě. „Musejí se (zdravotníci) dost často na místě rozhodovat, jestli vůbec toho člověka má smysl převážet, jsou to rozhodnutí, ke kterým nejsou z etického ani profesního hlediska vyškoleni, je na ně obrovský tlak, sami si na to stěžují, jsou to pro ně tragické situace, kdy musejí rodině vysvětlovat, že je to velmi vážné, když ho převezeme do nemocnice, tak ho nikdy neuvidíte, je lepší, když zůstane doma a rozloučíte se v klidu tady,“ parafrázovala Boehmová to, s čím se musejí zdravotníci potýkat.

Hostem rozhovoru na DVTV byla konzultantka mezinárodních rozvojových projektů žijící v New Yorku Zuzana Boehmová. Interview moderoval Martin Veselovský, jelikož Boehmová žije v USA, tak se rozhovor odehrál skrz Skype. Začalo se New Yorkem. Prý svědectví toho, co pandemie koronaviru v americké metropoli způsobila, jsou pochmurná, zmínil Veselovský. „Já teď v New Yorku momentálně nejsem, ale už když jsme z New Yorku odjížděli, tak to bylo dost katastrofální. Slyšíte celý den sanitky, ulice jsou úplně prázdné a všichni, aspoň koho já znám, tak se propadají do hlubší a hlubší deprese,“ popsala situaci konzultantka.

Zmínila však i rozhodnutí zdravotníků, které musejí dělat, ačkoliv na to nejsou trénováni. To zaujalo Martina Veselovského, který se zeptal, co tím má na mysli. „Za normálních okolností, když zavoláte 911, přijede k vám sanitka, tak ta sanitka zkontroluje vaše základní životní funkce a většinou vás převáží do nejbližší nemocnice, ale bohužel, jelikož nemocnice jsou přetížené, tak zdravotníci, mnohokrát to nejsou doktoři, je to řidič s nějakým základním vyškolením, se musejí dost často na místě rozhodovat, jestli vůbec toho člověka má smysl převážet, jsou to rozhodnutí, ke kterým nejsou z etického ani profesního hlediska vyškoleni, je na ně obrovský tlak, sami si na to stěžují, jsou to pro ně tragické situace, kdy musejí rodině vysvětlovat, je to velmi vážné, když ho převezeme do nemocnice, tak ho nikdy neuvidíte, je lepší, když zůstane doma a rozloučíte se v klidu tady,“ parafrázovala Boehmová to, s čím se musejí zdravotníci potýkat.

V New Yorku je podle Veselovského hospitalizováno dvacet devět a půl tisíce lidí, proto se tázal hosta, zda tedy vyjma péče o nakažené koronavirem zdravotnictví nefunguje. „Funguje, ale jsou třeba zrušeny některé operace, stejně jako v České republice, já mám zkušenost, protože jsem těhotná, tak komunikuji se svojí doktorkou v New Yorku, a i když mi říkají, že fungují nadále, tak je to s velkými změnami. Jeden z důvodů, proč jsem věděla, že budu muset odjíždět, protože mi bylo jasné, že nebude možné, abych docházela nadále do ordinace. Veškerá prenatální péče je převedena na videohovory, normálně je to asi čtrnáct návštěv u lékaře, tak teď je to osekáno na naprosté minimum, měla bych tam jít jedenkrát nebo dvakrát, takže z tohoto hlediska si myslím, že zdravotní systém prochází velkými změnami, protože všechno, co není ohrožení života, se hodně limituje, ale přetíženo myslím v tom smyslu, pokud přijdete na pohotovost, tak vás čeká obrovská fronta a spousta lidí bohužel umírá rovnou v čekárnách, protože jsou zdravotní zařízení přetížená a nestíhají ani příjem pacientů,“ šokovala Boehmová.

„Chci se jenom zeptat, bavíme se o Spojených státech amerických, o zemi, která není počítána mezi země, řekněme, třetího světa. To, co vy popisujete, je to pro vás překvapující?“ tázal se Veselovský. „Tak já v rozvojových zemích pracuji, takže jsem podobné situace už viděla a je to tragické vidět tu zemi, která je tak bohatá, která do takové míry nezvládá management svého zdravotního systému,“ prozradila Boehmová.

Následně přišla řeč na prezidenta Donalda Trumpa, ten prý podle Boehmové kritizuje Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) za podcenění situace a pozastavil jí platby jen kvůli tomu, aby přenesl pozornost na něco jiného po tom, co selhal. „Spojené státy mají největší počet ze všech zemí na světě a vůbec to tak být nemuselo a je to v důsledku rozhodnutí, které udělal nebo neudělal, takže útoky na WHO, i když zdaleka není perfektní a jistě si nějakou kritiku zaslouží, na druhou stranu, skládá se ze členských států, takže jenom kritizujeme sami sebe, a myslím si, že není namístě, a doufám, že lidé, kteří sledují zpravodajství, chápou, že jde jenom o rozptýlení pozornosti, která se jinak upírá na něj,“ vysvětlila.

„Když se člověk dívá na tiskové konference a jsou tematicky zaměřené právě na koronavirovou krizi, na kterých vystupuje prezident Donald Trump, tak často ho doprovází Anthony Fauci, který má v rámci americké administrativy podobnou funkci jako například Roman Prymula, což je tady v Česku náměstek ministra zdravotnictví, a nějakou dobu byl šéfem ústředního krizového štábu, když to řeknu hodně eufemisticky, tak jeho vyjádření mnohdy vůbec nekorespondují s tím, co říká sám prezident, dokonce si protiřečí, zajímalo by mě, kdo je více důvěryhodný ve Spojených státech, jako komu se víc věří?“ vysvětlil a zeptal se Veselovský Boehmové. „Já doufám, že doktoru Faucimu, ale Spojené státy jsou hodně polarizované, takže si umím představit, že existuje celý segment společnosti, který prostě sleduje jiné zpravodajské kanály než já a mají pocit, že doktor Fauci vše naschvál přehání a že je nějakým nasazeným agentem demokratů, ale rozhodně co se týče důvěryhodnosti, tak je třeba sledovat to, co říká doktor Fauci, a ignorovat pokud možno vše, co říká Donald Trump, protože je to buď přímo lež, nebo nějaká mystifikace nebo prostě omyl, který on udělá, protože neví, o čem mluví,“ zněla odpověď.

Veselovský se ke konci tázal na to, jak se vysvětluje disproporční nakažení Hispánců či Afroameričanů. „Je v nich disproporčně zastoupeno chudší obyvatelstvo. Nejedná se rozhodně o nějakou rasovou predispozici, to absolutně ne, ale ten zdravotní systém v Americe je nastaven tak, že když nemáte peníze, tak je pro vás zdravotní péče mnohem hůře dostupná. Tím pádem lidé, kteří nemají pojištění nebo kteří mají jen to základní pojištění, se k doktorovi i za normálních událostí dostanou jen velmi málo, tím pádem nevědí, že mají nějaké doprovodné zdravotní problémy, takže v těchto chudších čtvrtích spousta lidí nemá ani svého obvodního lékaře a spoléhá jenom na cestu na pohotovost, pokud je už hodně špatně, protože je to strašně drahé, je to složité, komu mají zavolat a tak dále. Plus chudší obyvatelstvo mnohokrát bydlí v mnohem menších obydlích a několik generací spolu dohromady, takže ten kontakt je mnohem bližší a je možné se nakazit velmi snadno. No a pak odpovídá, jak dobrá je nemocnice, tomu, jak bohatý je okrsek, ve kterém zrovna bydlíte, což je hodně vidět třeba na New Yorku, kdy nemocnice v Queens je zcela přehlcena chudším obyvatelstvem, vlastně je to nemocnice, kam bych já nikdy nejela, bydlím v Brooklynu, a dokonce i z Brooklynu bych jela, pokud bych nebyla na márách, bych jela za každých okolností na Manhattan, dělali jsme to tak i se synem, když potřeboval na pohotovost. Radši člověk jede dál ze svého obydlí. Pokud někdo zavolá záchranku a ta záchranka ho převáží do nejbližší nemocnice, tak je to v případě těch chudších čtvrtí nemocnice, která má chronicky málo peněz a jsou tam třeba méně placení doktoři, je tam méně zdravotního personálu a taky méně zdravotních pomůcek,“ uzavřela Boehmová.

