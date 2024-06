„Bendovi v ODS řekli, ať ho má rád.“ Šmucler tuší, jak to bylo s „vyhazovem“ Novotného

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 68% Ani ano, ani ne 22% Ne 7% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10646 lidí pro pořad Podtrženo, sečteno na XTV.cz rovněž zvýšený zájem o letošní eurovolby.



K hodnocení výsledku eurovoleb z úst premiéra Petra Fialy (ODS), jenž pro MF Dnes prohlásil, že dle něj opoziční tábor neposílil, pak Šmucler zmínil, že už má většinu dlouho. „Stalo se, že se to ukázalo ve volbách, doteď to bylo v průzkumech. Ukázalo se tedy, že opozice současné vlády má většinu, což by měli brát vážně,“ radí vládě.



Zhodnotil také výsledek Přísahy a Motoristů s Filipem Turkem v čele kandidátky. „Co se týká volby pana Turka, je to zajímavá věc: pro spoustu lidí bylo signifikantní, že tam byl pan Macinka jako předseda, že pan Macinka je napojen na pana Klause a pan prezident Klaus, řekl bych, tak nějak s ODS souvisí,“ míní Roman Šmucler o straně, která dle Fialy nemá se současnou ODS „žádné překryvy“. Spousta dřívějších voličů ODS pak prý mohlo nové uskupení volit.

Míní, že by Turek aktuálně měl podporovat spolupráci s lídrem ODS Alexandrem Vondrou, už i kvůli povolební spolupráci ve stejné europarlamentní frakci. Právě spolupráce obou stran se jeví jako jedna z dosti možných cest i kvůli zbytku europoslanců z kandidátky Spolu, kteří poputují do názorově odlišných frakcí. „ODS se podařilo do Evropského parlamentu dostat 3 lidi, kteří budou hlasovat proti ODS,“ podotkl k tomu Šmucler.



K „odpuštění“ ODS Pavlu Novotnému Šmucler připojil, že by dle něj řeporyjský starosta „byl skvělý Pirát“. „On je v takovém křídle ODS, které k tomu nemá daleko. Myslím, že on osobně je i kamarád předsedy Pirátů. A ten jeho styl by se u Pirátů lépe vyjímal,“ hodnotí. Že by ODS Novotného vyloučila, je dle něj „vyloučené“, jelikož jí Novotný dělá PR a přitahuje straně hlasy.

„Na mě to dělá dojem, že po volbách – když dopadly, jak dopadly, tak řekli panu Bendovi, že má mít prostě rád pana Novotného,“ hodnotí zpětně slova šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy, jenž před několika týdny možný vyhazov Novotného avizoval. „Je to pragmatismus tváří tvář volebnímu výsledku,“ připojil šéf České stomatologické komory.