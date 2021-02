„Běž do prd*le,“ vyzval Topolánek Hamáčka. Dohra dnešní tiskovky

reklama

Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že novela krizového a přestupkového zákona má odstranit komplikace při vymáhání pravidel. „Nevytváří se žádný nový registr, jen se do něj dosud nezapisovaly přestupky proti krizovému zákonu,“ sdělil.

Za opakované porušování protikoronavirových nařízení tak má nově být i možnost uložit zákaz činnosti na jeden rok. „Nechystáme žádný bič na občany, není to žádná šikana,“ řekl ministr vnitra.

Ne každý to však tak vnímá. Expremiér Topolánek si nebral servítky a o svůj názor se pěkně od plic podělil s veřejností na svém twitteru, kde se do Hamáčka zostra opřel.

„Stanné a likvidační právo pro vládním zákazem postižené živnostníky a firmy. Ty už běž, Honzo, taky do prdele!“ reagoval na možný postih vůči lidem, kteří nedodržují opatření proti koronaviru.

Nepotěšila jej ani ministryně práce Jana Maláčová. „Na vládě jsme schválili izolačku! Tenhle mimořádný bonus ve výši 370 Kč denně pomůže lidem chovat se zodpovědně,“ uvedla Maláčová, že lidé v nařízené karanténě či izolaci by mohli případně dostávat k náhradě mzdy bonus až 370 korun za den, a to podle výše svého výdělku.

Topolánek pak přiblížil, jaká výše onoho výdělku by měla být, aby lidé na zmíněný bonus dosáhli. „Maláčová už nedodala, že tak doplatí nemocenskou do 90 % příjmu pouze pro platy do cca 35 tis. Třídní boj? Nebylo by doplacení do 90 % všem jednodušší?“ táže se.

Restrikce, které gastronomickým zařízením a dalším nyní zakazují mít otevřený provoz, potrvají zřejmě dále. Vláda dnes také rozhodla o tom, že požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o třicet dnů do 16. března, jelikož situace „není vůbec dobrá“ . Anketa Mělo by Česko nasadit ruskou vakcínu Sputnik V ještě před jejím schválením orgány EU? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 6417 lidí

Hamáček upozornil, že epidemiologická situace se nevyvíjí dobře. „Situace není dobrá, máme vysoký počet nově nakažených i vysoký počet hospitalizovaných a i lidí na JIP,“ zdůraznil, že neprodloužení nouzového stavu by znamenalo v tomto případě „katastrofu“.

Jednou z klíčových priorit je otázka návratu žáků do škol. Ministerstvo školství připravilo materiál, který dává dohromady pravidla, podle nichž by to bylo možné. „Shodli jsme se, že první by se měli vrátit studenti maturitních ročníků. Postupně pak ročníky další. Shodli jsme, že návrat nemůže negativně ovlivnit vývoj epidemie,“ uvedl s tím.

„Ruku v ruce bude muset jít systém testování,“ uvedl Hamáček, podle kterého se celá strategie musí ještě doladit. Předpokládá se pravidelné testování žáků i zaměstnanců škol. Testovat by se mělo každých sedm až čtrnáct dnů takzvanými neinvazivními RT-PCR testy, například ze slin.

Jako další pozitivní shodu představil tzv. bonus pro lidi v karanténě či v izolaci. „Věříme, že to zvýší schopnost našeho systému trasovat jednotlivé kontakty a efektivně bojovat s epidemií,“ podotkl Hamáček. Konkrétně to znamená, že lidé v karanténě kromě nemocenské dostanou denní příspěvek 370 korun jako náhradu mzdy.

Aby zákon začal platit, musejí ho ještě schválit Sněmovna a Senát a podepsat prezident. Podle návrhu by se příspěvky měly vyplácet od března do konce června.

„Mimořádný bonus ve výši 370 korun denně pomůže lidem chovat se zodpovědně,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), že jde o motivaci zůstat doma a nešířit nemoc dál. Bonus se bude odvíjet podle výše výdělku. Vyplácet by ho měl zaměstnavatel po deset dnů.

Schváleno bylo také rozšíření registru o přestupky z krizového zákona. Vláda kývla na Hamáčkův návrh, aby přitvrdila proti provozovatelům restaurací či hotelů, kteří nedodržují vládní nařízení proti šíření koronaviru.

Šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) a ministr průmyslu a obchodu a současně ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) navrhli nový systém podpory podnikatelů, který byl následně také schválen. Kompenzační bonus podnikatelům stoupne z 500 na 1 000 korun denně.

Zaměstnavatelé získají 500 korun denně na každého zaměstnance. Hlavním kritériem bude podle ministrů v obou případech splnění poklesu tržeb o nejméně 50 procent. Pokračovat bude také program Antivirus, případně další podpory, která na program Antivirus navazují. Pro kongresy a veletrhy vznikne zvláštní program.

Šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že jednal se svým rakouským protějškem, aby zjistil, proč jsou v Rakousku menší problémy s koronavirem než v Česku, když zavádíme podobná opatření. Dospěl k závěrům, že rozdíl tkví v používání FFP2 respirátorů.

V Česku jejich používání stále není povinné, vláda proto jejích používání výrazně doporučila v hromadné dopravě a v obchodech. „V Rakousku je také výraznější dodržování a částečně i vymáhání nastavených opatření,“ uvedl Blatný, který připustil, že je tam rovněž nastaven jinak systém kompenzací, ať už při karanténě, nemocenské nebo pro podnikatele.

