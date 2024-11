„Bez války by fotr nebyl tak za vodou.“ Kolář v europarlamentu hrozil. „Doma“ zle

„Evropa na tohle dojede. Jsme skvělí v přijímání rezolucí, proklamací, opakujeme, za kým stojíme, a měníme si profilovky. Ale skutek utek. Rusko spolupracuje s Íránem a Severní Koreou a Evropa stojí a kouká. Pokud nenajdeme odvahu opřít ty naše ,silné‘ rezoluce o fakticky silné činy, budeme čím dál slabší a snadnější kořist,“ napsal na síti průvodní slovo ke svému projevu v Evropském parlamentu. Zdrženlivost EU pak přirovnal k „scholzování“ podle vzoru německého kancléře Olafa Scholze, který váhá s povolením použít k ostřelování ruského území německé rakety dlouhého doletu.

A přišla velká nadílka v komentářích. Došlo na otázku, pro koho Kolář svůj projev měl, protože Unie nemá, co se armád týká, žádné pravomoci. „Tak jsme se dozvěděli, co za ,hodnoty‘ tam vytváříte, a ještě byste nám mohl říct, komu ten projev byl určený? Nejsem si vědoma toho, že by EU měla vlastní stálé voj. síly. Co se týká vojenských misí EU, tak ty mají za cíl přispět k mezinárodnímu míru, kdybyste to snad náhodou nevěděl,“ byl poučen v diskusi europoslanec o tom, že apel na Evropský parlament je zbytečný.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přišel i komentář na Kolářův nový doplněk. „Kolář už začal posilovat Evropu, pořídil si větší brýle na žvanění…,“ dostalo se Kolářovi v diskusi ironické poznámky.

Přišel i krátký geopolitický rozbor vztahu Německa, Ruska a USA. Podle něho to Německo hraje na dvě strany a chce se trhnout od vlivu Spojených států. „Německo je tichý spojenec Ruska, chce se emancipovat na USA tím, že bude spolupracovat s Ruskem,“ dostal Kolář v diskusi materiál k přemýšlení.

Ale pak se ozval všetečka s dotazem, co tedy Kolář navrhuje konkrétního. „Takže co nám říkáte? Jaké činy máme udělat proti tomu, aby Rusko obchodovalo s Íránem a Severní Koreou?“ byl zvědavý diskutér pod příspěvkem Ondřeje Koláře, který ve svém projevu v Evropském parlamentu jen humorně glosoval nepohyblivost unijních institucí, ale sám nenavrhl nic konkrétního.

Nakonec zazněl i názor, že jsou tu určité kruhy vlivných, kterým válka vydělává velké peníze. A mezi tyto vlivné komentátory zařadil i rodinu Ondřeje Koláře. „Fiala nakupuje ruskou ropu a plyn. Vaše rodina bohatne na zbraních. Bez války by fotr nebyl tak za vodou. Vám válka nevadí, populistický pokrytci,“ dočkal se Kolář nálepky.

Evropa na tohle dojede. Jsme skvělí v přijímání rezolucí, proklamací, opakujeme, za kým stojíme a měníme si profilovky. Ale skutek utek. Rusko spolupracuje s Íránem a Severní Koreou a Evropa stojí a kouká. Pokud nenajdeme odvahu opřít ty naše „silné“ rezoluce o fakticky silné… pic.twitter.com/ZfQAaXqPm0 — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) November 26, 2024

Psali jsme: „Nemohou přiznat, že lhali.“ Nová Zemanova kniha chystá překvapení Vrátit Ukrajině jaderné zbraně, zvažuje se podle New York Times. V Rusku již reagují „Mobil, internet, aplikace X. A jste novinář.“ Musk napsal, mainstream zuří Herman (ANO): Husák a Pavel = prezidenti zapomnění