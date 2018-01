„Běžte s tím Barrandovem do prdele!“ Po show Soukupa to jede dal, získali jsme zásadní informace

Na sociálních sítích se debatuje mimo jiné o včerejší Aréně Jaromíra Soukupa na TV Barrandov, kde se spolu utkali prezidentský kandidát Michal Horáček, tiskový mluvčí současného prezidenta Zemana Jiří Ovčáček a mluvčí předchozího prezidenta Klause Petr Hájek. Při dvouhodinové debatě toho padlo tolik, že o tom lidé hojně diskutují. Aktivista Jakub Pitron má za to, že lidé o Aréně Jaromíra Soukupa diskutují až příliš. Běžte do pr*ele,“ požádal je.

Generální ředitel TV Barrandov chtěl nový rok odstartovat velkou debatou prezidentských kandidátů, jenže narazil. Do jeho televize odmítli přijít Jiří Drahoš i Mirek Topolánek. Z devíti prezidentských kandidátů dorazil jen Michal Horáček. Společnost mu dělali Jiří Ovčáček a Petr Hájek. Došlo to tak daleko, že Horáček kolegy – protikandidáty před oběma mluvčími hájil, když poukazoval na to, že jeho soupeři nejsou ve studiu, pročež není správné je slovně napadat.

Aktivista Jakub Pitron, který podporuje v boji o Hrad Pavla Fischera, nechápe, proč lidé Jaromíru Soukupovi a jeho „show“ věnují tolik pozornosti.

„Vážení, běžte už s tím Barrandovem do prdele. Z naprosto marginální televize, která musí dělat doslova psí kusy, aby se dotáhla na průměrnou čtenost jednoho článku na Novinkách, děláte já nevím jakou hrůzu. Horáček tam nešel kvůli sledovanosti – ostatně větší pozornosti se mu dostane při debatě v Blesku. Šel tam proto, aby se o něm mluvilo. Ale byla to prostě a jednoduše estráda v režii jednoho pomatence, který si usmyslel, že je moderátorem,“ napsal aktivista na sociální síti Facebook.

Pokud by chtěl Horáček oslovit přes televizní obrazovky přece jen o něco širší publikum, aniž se musel propůjčovat k estrádnímu představení, mohl prý vyrazit např. do pořadu Máte slovo moderátorky Michaely Jílkové. To je podle Pitrona pořad nevalné kvality, ale pořád má větší sledovanost než Soukupovy „estrády“.

Pitronovi ale okamžitě kontroval jeden z podporovatelů Miloše Zemana, když pod jeho status poslal fotku, na níž je zachycen publicista a komunální politik Pavel Novotný pravděpodobně s jednou z produkčních pořadu.

„ Ano, vím že tam dělá Pavel. Bavil jsem se s ním o tom minulý týden... a? “ připisuje pod zveřejněný snímek Pitron a potvrzuje tím informaci, že bývalý bulvární novinář spolupracuje na přípravě Soukupova pořadu.

A následuje ostrá slovní přestřelka na účet Novotného.

Aktivista Jakub Pitron původně doslova napsal:

Vážení, běžte už s tím Barrandovem do prdele. Z naprosto marginální televize, která musí dělat doslova psí kusy, aby se dotáhla na průměrnou čtennost jednoho článku na Novinkách, děláte já nevím jakou hrůzu. Horáček tam nešel kvůli sledovanosti - ostatně větší pozornosti se mu dostane při debatě v Blesku. šel tam proto, aby se o něm mluvilo. Ale byla to prostě a jednoduše estráda v režii jednoho pomatence, který si usmyslel, že je moderátorem.

Psali jsme: Zeman válcuje všechny ostatní, stojí v dnešním tisku Topolánek bez obalu: Zeman nebude schopen dalších pět let vykonávat funkci Nedívej se mrtvým do řiti! Debata Ovčáčka s Horáčkem překonala úplně vše, co se zatím v kampani odehrálo Horáček v rádiu vykládal, jak bude navazovat na Masaryka i listopad 1989. A pak vysvětloval, proč se stal hazardním hráčem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp