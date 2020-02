„Bída, katastrofa, válka.“ Mladý předseda Svobodných zúčtoval se zastánci EU i s ČT

reklama

Vlajkovou lodí Svobodných je podle Vondráčka volání po svobodě a minimalistickém státním aparátu, který nechá voliče na pokoji. Proto Vondráček brojí jak proti zákazu kouření v restauracích, tak proti EET. Zákaz kouření ve všech restauracích uškodil i nekuřáckým restauracím, které si z toho udělaly konkurenční výhodu. Nemluvě o tom, že z restaurace mohou utéct lidé bez placení, když si dají jídlo, jdou si ven zakouřit, ale už se do podniku nevrátí.

Zdůraznil, že přivítal brexit. Už proto, že došlo k naplnění vůle lidí.

„Já si myslím, že je velmi podstatné, že tentokrát to referendum bylo naplněno, že se lidé nějak rozhodli a politici to respektovali, protože z historie zemí v Evropské unii máme několik zkušeností s opakováním referenda a já si myslím, že to je docela dost zahrávání si s důvěrou lidí, že se může pokojným způsobem něco změnit, protože dokud nebudeme respektovat jejich rozhodnutí v referendech a budeme to brát tak, že si je klidně můžeme opakovat do té doby, než to vyjde správně, tak pak se tak může utrhnout ucho a potom si ti lidé řeknou ‚tak tu změnu musíme zajistit nějakým jiným způsobem než u voleb‘,“ varoval Vondráček.

Na počátku tisíciletí ještě nemohl hlasovat o vstupu do EU. Kdyby bylo nějaké referendum teď, Vondráček by rozhodně hlasovat šel. „A všem bych doporučoval, abychom vystoupili z Evropské unie,“ zdůraznil. „Mně se trošku zdá, že ti lidé, kteří mluví o přínosech Evropské unie, tak jako by říkali, že před rokem 2004 tady snad panovala nějaká ohromná bída, byla tu nějaká ekologická katastrofa a snad možná jsme byli málem ve válce, protože jsem taky slyšel, že Evropská unie nám zajišťuje mír,“ kroutil hlavou předseda Svobodných.

Je přesvědčen, že bychom i bez EU stavěli lavičky, opravovali silnice nebo budovali hotely. Nevzal však v potaz, že evropská integrace započala po druhé světové válce s cílem další evropské válce zabránit.

Ve druhé polovině rozhovoru věnoval pozornost i veřejnoprávní České televizi. Byl do ní pozván a musel uznat, že se k němu chovali mile, ale kdyby bylo na něm, prý by nejraději povinné koncesionářské poplatky vůbec neplatil.

„V tuto chvíli si myslím, že bych je neplatil, protože to, co vidím, teda co můžu hodnotit, tak si můžu zjistit kdekoliv jinde na internetu. Myslím si, že bych netrpěl nedostatkem informací a nevnímám to, že bych potřeboval, abych platit tuhle službu,“ konstatoval prostě a jasně.

Pár slov řekl i k možné spolupráci s Trikolórou Václava Klause mladšího. „Trikolóra je ještě v plenkách. ... My jsme došli do takové bolestivé puberty,“ pravil Vondráček s tím, že v některých tématech jsou si tyto strany blízké, ale v jiných už ne.

