„Blitky, sr*čky.“ Hřebejk po smrti Schwarzenberga. To nemělo jít ven

Jedním z těch, kdo Zemana na Hradě nemohl překousnout, je filmový režisér, autor populárních Pelíšků, Jan Hřebejk. Proslavil se zejména jeho výrok o „rudých a hnědých prasatech“, konkrétně „rudá a hnědá prasata táhla lháře a demagoga na Hrad“.

Nebylo to jediné Hřebejkovo sprosté vyjádření ohledně dnes již bývalého prezidenta. „Se Zemanem jsem se potkal jen jednou, na diskusi v ND u Tomáše Sedláčka na téma ‚Humor v politice‘. Smrděl chlastem, říkal dementní blbosti a strhnul Kláru Samkovou k soutěži, kdo je větší rasista. Smradlavej, nechutnej a prolhanej píčus, o kterýho bych si neopřel kolo,“ vzpomínal Hřebejk, jak se jednou a naposled střetl se Zemanem, když ještě nebyl prezident.

Se Zemanem jsem se potkal jen jednou, na diskusi v ND u Tomáše Sedláčka na téma "Humor v politice" Smrděl chlastem, říkal dementní blbosti a strhnul Kláru Samkovou k soutěži, kdo je větší rasista.Smradlavej, nechutnej a prolhanej píčus, o kterýho bych si neopřel kolo.Pojďme dál?? — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) April 25, 2021

Smrt Karla Schwarzenberga zřejmě donutila Hřebejka si opět vzpomenout na rok 2013, kdy jeho favorit volby se Zemanem prohrál. A nebyla to evidentně příjemná vzpomínka. „25. a 26. 1. 2013 byl den, kdy si většina voličů v naší zemi objednala k obědu blitky a sračky místo chutného jídla. A těm, kteří chtěli chutné jídlo, svojí volbou objednali blitky a sračky také. Mnozí se vzdali volby, protože mezi blitkami a sračkami na jedné straně a chutným jídlem na straně druhé – nebylo co objednat. Těm to mám za zlé úplně nejvíc. Nikdy snad nebyl rozdíl v nabídce tak markantní. Hrozný den a fatální následky,“ vzpomínal Hřebejk.

25.a 26.1.2013 byl den, kdy si většina voličů v naší zemi objednala k obědu blitky a sračky místo chutného jídla. A těm, kteří chtěli chutné jídlo, svojí volbou objednali blitky a sračky také. Mnozí se vzdali volby, protože mezi blitkami a sračkami na jedné straně a chutným… — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) November 13, 2023

Dodejme, že v prvním kole obdržel Zeman 1 245 848 hlasů, Karel Schwarzenberg 1 204 195, rozdíl byl poměrně těsný. Ve druhém pak porazil Schwarzenberga celkem s přehledem, obdržel 2 717 405 hlasů oproti Schwarzenbergovým 2 241 171, tedy o 476 234 hlasů více. Soudí se, že Schwarzenbergovi uškodila zejména odpověď na otázku ohledně Benešových dekretů.

Pod Hřebejkovým příspěvkem se pak rozvinula diskuse. „No, asi takhle: Hindsight is always 20/20, po česku ‚po bitvě je každý generálem‘. A smiřte se holt s tím, že některým lidem (jako mně) tenkrát lezl celý nepřirozený koncept ‚pankáče Karla‘ naprosto krkem a volit nešli. Mějte to za zlé těm, kdo Karlu Schwarzenbergovi takovou kampaň vymysleli…“ vzkazoval pirát Jan Adam. Hřebejk mu ale podle svých slov zazlívá tuto volbu stejně. „Zeman byl váš prezident,“ vzkázal na oplátku. Jan Adam mu vzkázal, že asi nějak přežije a že ve svém věku už má Hřebejk nárok na „neschopnost myšlenku opustit“.

Ne, mám to za zlé vám. Zeman byl váš prezident. — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) November 13, 2023

No tak to asi holt nějak přežiju. Ve vašem věku už máte právo na neschopnost myšlenku opustit... — Jan Adam (@honzadam) November 13, 2023

V další diskusi ještě Hřebejk označil volbu Miloše Zeman za jeden z milníků „selhání národa“.

Abychom si rozuměli, já vás jenom popichju, neznám vás a nepovyšuju se nad vás. Chytří a dobří byli mnozí lidé, kterým tehdy kampaň "punkáče Karla z Nečasovy vlády" lezla krkem do té míry, že to pustili Zemanovi... ale... Už opouštím myšlenku ... Mám na to věk. Jen to považuju… — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) November 14, 2023

Že kampaň byla neautentická však zaznělo i z ODS. „Možná kdyby ta kampaň nebyla tak neautentická, myslím si, že to nejhorší je v tom dokumentu od Remundy ukázáno, Petr Rychlý a spol…“ spekuloval komunální politik Radim Ivan.

Možná kdyby ta kampaň nebyla tak neautentická, myslím si, že to nejhorší je v tom dokumentu od Remundy ukázáno, Petr Rychlý a spol… — Radim Ivan ????? (@radim_politik) November 13, 2023

Hřebejk byl pak obviněn, že používá plebejský jazyk, což by prý Karel Schwarzenberg neudělal. „Byl klasa a byl opravdu povznesen nad nenávist, pomstychtivost a další zemanovštinu. Jistěže výchovou, charakterem a myšlením plebejec nebyl! Ale slovník plebejce s chutí a velice přiléhavě používal,“ oponoval Hřebejk. Dotyčný se tázal, zda by Schwarzenberg hovořil ve spojitosti se Zemanovými voliči o blitcích.

„Blitky a sračky byl Zeman a jeho tým. K voličům jsem to nepoužil, takto až nezevšeobecňuju,“ narážel Hřebejk zřejmě na rudá a hnědá prasata. „Karel Schwarzenberg měl mnohem větší nadhled než já a byl velkorysý. Bohužel, většina dala přednost jeho opaku. Zase to tady na roky připosrala, dokonce i sobě a svým dětem. Ale nezastydí se ani náhodou,“ vymezil se proti Zemanovým voličům.

Byl klasa a byl opravdu povznesen nad nenávist, pomstychtivost a další zemanovštinu. Jistěže výchovou, charakterem a myšlením plebejec nebyl! Ale slovník plebejce s chutí a velice přiléhavě používal — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) November 13, 2023

Blitky a sračky byl Zeman a jeho tým. K voličům jsem to nepoužil, takto až nezevšeobecňuju. KS měl mnohem větší nadhled, než já a byl velkorysý. Bohužel většina dala přednost jeho opaku. Zase to tady na roky připosrala, dokonce i sobě a svým dětem. Ale nezastydí se ani náhodou — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) November 13, 2023

Hřebejk ovšem nebyl sám, komu výsledky voleb nebyly po chuti. „Přesně tak. Nechápu, jak někdo mohl volit Zemana. Po výsledku voleb jsem přestal mít iluze o našem národu a začal jsem víc premýšlet o tom, že jednoho dne opravdu emigruji,“ přizvukoval mu řidič Jan Štim.

„Nejvíce jsem se za příslušnost k tomuto národu styděl, když byl podruhé Zeman zvolen prezidentem. Nesl jsem to velmi těžce, protože to nebylo selhání jednotlivce, ale většiny společnosti. Mimochodem, nemalá část problémů, které nyní u nás řešíme, je kvůli tomu, že byl dvakrát za sebou…“ ozval se investor Libor Podhola.

„A není vyloučeno, že tento skvělý národ si v příštích volbách zvolí hovada na min. 4 další roky, podobná hovadu, které bylo 10 let jejich prezidentem,“ přidal se Tibor Sedin.

„Kdysi jsem se divila, jak náš národ mohl zvolit zrůdu a alkoholika Gottwalda. Po dvojí stejné volbě dalšího ochlasty mne všechny iluze o vzdělanosti a inteligenci národa přešly. A co nás asi čeká.“ „Že toho proruského aroganta volili lidi v první volbě bych snad ještě pochopil. Ale že mu to 2 miliony lidí hodilo i v druhé volbě, kdy už se vědělo, co je to za mamlase, to mi hlava nebrala. Smutná ukázka úrovně myšlení poloviny národa...“ přidali se další.

Presne tak. Nechapu, jak nekdo mohl volit Zemana. Po vysledku voleb jsem prestal mit iluze o nasem narodu a zacal jsem vic premyslet o tom, ze jednoho dne opravdu emigruji. — Jan Štim? (@honzastim) November 13, 2023

Nejvíce jsem se za příslušnost k tomuto národu styděl, když byl podruhé Zeman zvolen prezidentem. Nesl jsem to velmi těžce, protože to nebylo selhání jednotlivce, ale většiny společnosti. Btw. Nemalá část problémů, které nyní u nás řešíme, je díky tomu, že byl dvakrát za sebou… — Libor Podhola ???? (@Libpod) November 13, 2023

A není vyloučeno, že tento skvělý národ, si v příštích volbách, zvolí hovada na min. 4 další roky, podobná hovadu, které bylo 10 let jejich prezidentem. — Tibor Sedin (@tibor_sedin) November 13, 2023

Kdysi jsem se divila, jak náš národ mohl zvolit zrůdu a alkoholika Gottwalda. Po dvojí stejné volbě dalšího ochlasty mne všechny iluze o vzdělanosti a inteligenci národa přešly. A co nás asi čeká. — Haniras (@Haniras2) November 13, 2023

Že toho proruského aroganta volili lidi v první volbě bych snad ještě pochopil.



Ale že mu to 2 miliony lidí hodilo i v druhé volbě, kdy už se vědělo, co je to za mamlase, to mi hlava nebrala. Smutná ukázka úrovně myšlení poloviny národa.... — Radan Benes (@RadanBenes) November 13, 2023

