„Bububu“, dělá dnes policie na novináře, promluvil Jaroslav Kmenta a udal příklady

Když byl premiér Andrej Babiš na návštěvě v Liberci, pohyboval se mu po boku také krajský policejní šéf Ladislav Husák. O tom Kmenta tvrdí, že býval kamarádem někdejšího pražského známého lobbisty Romana Janouška, který v roce 2014 dostal trest 4,5 roku vězení za to, že v opilosti řídil auto a srazil a zranil ženu.

A právě v Liberci má podle Kmenty probíhat vyšetřování novinářů, kteří píší kriticky o předsedovi vlády Babišovi. „Premiér v demisi Babiš byl dnes v Liberci. „Záda mu kryl“ krajský policejní šéf Vladislav Husák, exkámoš kmotra Janouška. V Liberci na detašovaných pracovištích policie a GIBS se nyní vede tajné vyšetřování několika novinářů, kteří píší o AB. Kmotr využívá staré sítě kmotrů,“ napsal Kmenta 13. března.

V pořadu Newsroom ČT24 Kmenta svůj výrok korigoval. „Ono se nevede vyšetřování směřující přímo na činnost novinářů jako takovou, ale oni si vždycky vyberou nějakou kauzu, která má co do činění s novináři, resp. hlavně s úniky informací od policie, tajných služeb a podobně,“ vysvětlil novinář. Žurnalisté se tak ocitají pod tlakem. Kmenta o tom ví své, protože sám byl na výslechu na GIBS.

Moderátor Luboš Rosí před kamerami oznámil, že k podání vysvětlení byli pozváni i další novináři, k výslechu se měli dostavit např. do Ústí nad Labem. Sám byl vyslýchán kvůli údajnému úniku informací, ke kterému došlo před šesti lety. Kmentovi přijde zvláštní, že byl povolán k výslechu až v době, kdy je premiérem zrovna Andrej Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jsem přesvědčen, že to souvisí s atmosférou této doby, kdy pro mnohé politiky jsou investigativní novináři svým způsobem nebezpeční, ohrožují je, protože zveřejňují citlivé informace a ono to má v podstatě také podprahové sdělení pro nás, kdo chodíme na ty výslechy, že je to takové zastrašování, v uvozovkách zastrašování ‚bububu, nedělejte to, co dosud děláte‘, jo,“ doplnil Kmenta

Novinář nepochybuje o tom, že jde o společenskou objednávku Andreje Babiše, který chce najít důkazy o tom, že je proti němu organizováno spiknutí s cílem ho zničit. „Já jsem o tom přesvědčen, je to můj názor a za ním si stojím,“ zdůraznil Kmenta.

Psali jsme: Kmenta na Twitteru: Babiš nechává tajně vyšetřovat novináře. Prý se to děje v Liberci Jde do tuhého. Také u nás se chystá útok na novináře. Mám konkrétní informace, napsal Jaroslav Kmenta Proč Zeman tolik útočí na ČT? Žije snad mimo realitu, ptá se Jaroslav Kmenta Zeman definitivně prokázal, že je zalitý žlučí, píše komentátor Kmenta. Nedokáže už projevit ani základní slušnost svému nejbližšímu spolupracovníkovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp