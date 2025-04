„Budou volby? Máme jistotu?“ Ševčík varoval

Úvodem rozhovoru Miroslav Ševčík prozradil, jak je to s informacemi o jeho možné kandidatuře za SPD do Poslanecké sněmovny. „Zatím není nic takového rozhodnuto. Budu chtít pomoci jakékoliv normální politické straně, která má na prvním místě českého občana, českou domácnost, české firmy. Tam, pokud oni si budou myslet, že bych mohl někomu takto pomoci, a to i přesto, že jsem už téměř na sklonku života a mám za sebou dvaačtyřicet let výuky hospodářské politiky. Začínal jsem ji učit už v osmdesátých letech, kdy jsem vyučoval o Margaret Thatcherové a Ronaldu Reaganovi. Tak aby nedošlo k nějaké mýlce. Vždy mě někdo napadne, že jsem učil nějaký marxismus. V životě jsem marxismus neučil,“ uvedl vysokoškolský učitel pro XTV.

Tvrdá slova na adresu vlády: Nejhorší koalice, která slouží cizím zájmům

Ševčík reagoval na otázku, zda náhodou neříká totéž, co v podstatě každá strana, tedy že má na prvním místě českého občana, následujícími slovy: „Za prvé, každá strana neříká, že je na prvním místě občan, a za druhé, nejsme úplně blbí. A když používáme zdravý rozum, musíme vidět, že současná vládní koalice, která je nejhorší, má na prvním místě něco úplně jiného. Své osobní zájmy, zájmy svých rodinných příslušníků, dále plní rozkazy z Bruselu, případně od dalších mocných finančních skupin světa. V žádném případě ani jedna z těch koaličních stran nemá na prvním místě Českou republiku. S výjimkou jednoho politika z KDU-ČSL, je to pan Čunek," pokračoval Ševčík.

Obava z rumunského scénáře: Mohly by být volby zpochybněny?

Ukazuje na hnutí SPD Tomia Okamura a oceňuje jeho správný krok, součinnost s dalšími politickými subjekty. „Pomůžu těm, kdo budou chtít, a pokud budou chtít, tak jim pomůžu. Volby se blíží, jsou za půl roku, a bůhví, jestli je tento prezident vůbec vyhlásí. Máme takovou jistotu? Podívejte se, jak to dopadlo v Rumunsku. A tady se mi zdá, že některé věci jdou podobným způsobem.“

„Doufám, že to tak daleko nedojde. A že přece jenom by to naši lidé vzali do rukou. Protože Babiše podporuje třetina voličů, v podstatě těch, kteří chtějí k volbám. Tomia Okamuru podporuje dnes podle výzkumu až 12 %. Může se to blížit až k 15 %. Čili, to už je skoro 50 % voličů. Tak doufám, že by se ty volby nenechaly ukrást, jako si to nechali ukrást od bruselské nomenklatury v tom Rumunsku,“ poznamenal Miroslav Ševčík.

Vítězství opozice na podzim je reálné

Koneckonců je to způsobeno také vnějšími okolnostmi. Doufám, že je to záležitost, která se blíží ke konci, doufám, a sice válka na Ukrajině. Tedy, je to také vnějším prostředím, které vytváří prezident Donald Trump. A nejenom on, vytvářejí to i další politici, kteří jsou součástí ekonomického uskupení BRICS. A chtějí přinést mír. Jsem bytostně přesvědčen, že naprostá většina národa tu má zdravý selský rozum, že si to promyslí a budou vědět, koho mají volit,“ věří ekonom ve vítězství opozice v podzimních parlamentních volbách.

Trumpova cla? Fantasticky promyšlený tah

Ekonom Ševčík oceňuje u prezidenta Trumpa jeho snahu klást na první místo zájmy vlastní země. Podle něj je to přístup, který by měl být samozřejmý pro každého správného politika. Vyzdvihl jeho celní politiku: „Samozřejmě ta cla, to je fantasticky promyšlený tah, protože zhruba po týdnu po uvalení cel nastoupilo přes padesát subjektů, teritorií a zemí světa, které chtějí tu smlouvu uzavřít a uvědomily si, že byla někde nespravedlivá, že tam byly regulační bariéry pro vstup třeba amerického zboží na jejich trhy a tak dále.

Bohužel naši analytici, kteří jsou také zaplacení, o tom moc nepíší. My se to dozvídáme z těch amerických médií. Ten postup tam je. Mělo by se konat jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, měly by se urovnat ty celní války,“ reagoval Ševčík na zprávu, že Trump očekává, že se dohodne s čínským protějškem, takže se vysoká dovozní cla výrazně sníží, ačkoli nulová nebudou.

Připomněl, že Spojené státy jsou v řadě oblastí závislé na dovozu zboží z Číny, které se na území USA nevyrábí. I proto, podle Ševčíka, Trump postupoval tak, aby cla nepoškodila americké domácnosti. „Nebudou chtít, aby se ta vysoko nastavená cla projevovala v konečných cenách zboží na americkém trhu a aby to nepoškozovalo americké domácnosti. Proto si myslím, že to vyjednávání je tak rychlé. Nicméně, musel ke stolu dotáhnout ty představitele politické scény. Jsem přesvědčen, že tam k určitým posunům dojde. Na některé země ta cla odložil s devadesátidenní lhůtou, aby byl prostor pro jednání. Takže to v současné době negativně v takové míře nezasahuje americkou ekonomiku, jak se původně očekávalo.“

Ševčík upozorňuje na problémy v obchodních vztazích s Evropskou unií. „Vyjednávací pozice Trumpa se může někomu zdát, že tahá za kratší konec, ale myslím, že on může dostat ty lidi, které potřebuje, k jednacímu stolu co nejrychleji. A že bude vyjednávat o tom, aby to nebylo tak, jak to bylo dosud,“ poukázal na existující překážky, které se hlavně týkají zemí Evropské unie a stanovují regulační opatření, jež umožňují dovoz evropského zboží do USA, ale neumožňují naopak vývoz amerického zboží do zemí EU.

EU musí začít jednat racionálně a zrušit Green Deal

Na dotaz, jak by se měla Evropská unie postavit k americkým clům, Miroslav Ševčík odpověděl, že EU by měla nejprve zásadně změnit své vlastní fungování. „Evropská unie by se především měla začít chovat racionálně a zbavit se té nomenklatury, která ji řídí dlouhá léta. Musí to udělat. Jsem bytostně přesvědčen, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu budeme moci lépe dýchat.

Když se podíváte na cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, tak vidíte, že to má (v přepočtu) stát 25 bilionů korun ročně – uplatňování tohoto nesmyslu. Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, kolik ho vytvářejí lidé s účinností na celé planetě, je 0,0016 %. CO2 je v atmosféře 0,04 %. A k tomu Green Deal, který má stát tolik peněz, a máme se kvůli tomu ještě zadlužovat?“ pozastavil se Ševčík.

V kritice současného směřování Evropské unie zdůraznil, že bez zásadních změn EU nebude schopna obstát v globální konkurenci. „Bez toho, aby se jim ‚rozsvítilo‘. Ono se možná v Německu dřív zhasne, než se jim rozsvítí. Bez toho se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost,“ míní Miroslav Ševčík.

