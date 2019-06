„Buzeranty postřílet“: Od Zemana přišlo lejstro. Zaujme voliče Okamury

Jak již v dubnu informoval server Aktuálně.cz, bývalý tajemník poslaneckého klubu SPD Tomia Okamury Jaroslav Staník dostal u Obvodního soudu pro Prahu 1 roční podmíněný trest za nenávistné výroky ve sněmovní restauraci. Dostal také pokutu 70 tisíc korun. Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 7% Pro setrvání Babišovy vlády 91% Zdržel(a) bych se 2% hlasovalo: 3237 lidí

Server také detailně popsal, čeho se měl Staník dopustit. „Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,“ popsal to serveru bývalý poslanec Marek Černoch. Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) zase uvedla, že když do místnosti vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály, kteří by se měli zlikvidovat.

„Neznámý pán mě oslovil jménem, ty jseš Marie Richterová, zastáváš se buzerantů a muslimáků, půjdeš hned za nima, zeptala jsem se, kam půjdu, on se hihňal, byl opilej,“ popsala tajemnice Marksové-Tominové Marie Richterová Staníkovo chování. „Pořád opakoval: nastala nová doba, ta hospoda je naše, takoví lidi jako ty sem chodit nebudou, my jsme vyhráli volby,“ dodala Richterová. Staník ve sněmovní restauraci zapíjel 22 mandátů pro SPD. Jak informovala nedávno Česká televize, Staník s trestem nesouhlasí a proti rozsudku se odvolal.

Písničkář Josef Pepa Nos podal žádost o milost pro Staníka, jejíž text zveřejnil na Facebooku. „Vážený pane prezidente, jste jediný, kdo v momentě, kdy zdravý rozum dostává – nejen v naší zemi – na frak, může v rámci trestního řízení v ČR udělit milost, tedy zastat se zdravého rozumu. Chce to odvahu, ale je-li někdo jediný, potom by tuto odvahu v sobě měl mít schopnost nalézt. Odvahu postavit se v konkrétní věci proti dobovým tancům. Neboť jak napsal Franz Kafka: Moudrý muž kráčí rozvážným krokem, zatímco ti ostatní tančí dobové tance," argumentuje Nos a dodává, že v případě Jaroslava Staníka byl použit extrémní výklad zákona a že tomu tak bylo na objednávku.

Nos se dle Wikipedie angažuje v protikomunistických aktivitách. V roce 2002 jej Cibulkova strana Pravý blok prezentovala jako svého kandidáta na prezidenta republiky a ve stejném roce kandidoval do Poslanecké sněmovny jako jediný kandidát za Balbínovu poetickou stranu ve Středočeském kraji. V roce 2010 kandidoval do Poslanecké sněmovny PČR za stranu Moravané v Moravskoslezském kraji, do krajských voleb v roce 2012 vedl kandidátku strany Volte Pravý Blok ve Středočeském kraji, ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 kandidoval jako nestraník na 4. místě kandidátky strany Pravý blok, ale neuspěl.

Hrad již Nosovi odpověděl. Potvrdil, že žádost byla přijata. Ale oznámil: „Sdělujeme Vám, že v souvislosti s rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2013, kterým byla pravomoc provádět řízení o žádostech o milost přenesena na ministra spravedlnosti, jsme Vaši žádost o milost postoupili na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Délka příslušného řízení je závislá na náročnosti potřebného šetření, shromáždění všech spisů, podkladů a doplňujících zpráv a nedá se tedy předem stanovit.“ O milosti tedy rozhodne ministerstvo Marie Benešové.