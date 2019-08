„Buzny v katedrále?“ Klaus ml., Foldyna i aktivista Peszyński k Prague Pride: Šlo i o peníze

Pochod Prague Pride je jednou z událostí, která téměř vždy vyvolá vyostřené reakce, ať už od těch, kdo pochod brání nebo od těch, kteří tvrdí, že by se konat neměl. Místopředseda SPD Radim Fiala sršel ironií. „Heterosexuálové by se měli stydět, že nejsou tak progresivní a pokrokoví jako homosexuálové,“ napsal. A od Jaroslava Foldyny a Radovana Vícha přišly výtky, že se pochod pořádá za státní peníze. Nemohl chybět ani profesionální aktivista Peszyński. Ten se opřel do kardinála Duky, když podpořil kázání proti LGBT z Polska. „Objeví se další Balda,“ straší aktivista.

Jedním z těch, kdo pochod ironicky kritizoval, byl druhý muž SPD Radim Fiala. „No, jsem rád, že homosexuálové na Prague Pride zase prokázali, že jsou přece úplně normální. Je přece úplně normální takhle chodit po ulici... Je to krásné a zaslouží si to obdiv. Heterosexuálové by se měli stydět, že nejsou tak progresivní a pokrokoví jako homosexuálové... Tohle je prostě elita národa...“ píše na Facebooku.

K jeho příspěvku připojil komentář poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna: „Žádný obdiv, když to platí peníze ze státního rozpočtu prostřednictvím neziskovek, které jsou jen hybridní politické agentury. Ať to mají třeba měsic v kuse, ale ani korunu z daní.“

Kopl si také Fialův stranický kolega Radovan Vích: „Pochod hrdosti, který vedení Prahy v čele s Pirátem Hřibem ještě podporuje sta tisícovými částkami. To je nepřijatelné.“

Velice lakonicky a v předstihu se o pochodu vyjádřil poslanec Trikolóry Václav Klaus mladší: „Myšlenka pro tento týden: Sexuální orientace hodnotu člověka nesnižuje, ale ani nezvyšuje.“

Několik fotek z akce přinesl také zakladatel Raptor-TV Žarko Jovanovič. Například tohoto mladého muže s transparentem: „Katolické buzny chcete stále? Najdete je na hradě i v katedrále.“

Poděkoval také za sdílení fotky Ivana Bartoše, který se pochodu také zúčastnil.

Až vám zase budou sdílet fotky sado maso oblečených lidí z Pride, aby vás pohoršili, tak jim ukážte tohle...

Asi tak tisíckrát radši týpka převlečenýho za psa než tohle…“ a odkázal na video skupiny Proti projevům nenávisti, kde jsou protestující popsáni jako „banda klerofašistů“, která měla údajně posilu z Dělnické mládeže.

A zkritizoval i kardinála Duku za to, že se zastal svého polského kolegy. Jak píše iRozhlas, arcibiskup Jendraszewski nedávno v kázání prohlásil, že „po naší zemi už nekráčí rudý mor, ale objevil se nový, neomarxistický, který si přeje ovládnout naše duše, srdce a mysl – ne rudý, ale duhový“. Duka se k jeho názorům připojil v prohlášení 9. srpna.

Peszyński tvrdí, že když se začnou používat výrazy jako duhový mor nebo migrační vlna, tak to povede k dalším incidentům v duchu důchodce Baldy. „Jak začneš lidi rétoricky dehumanizovat, vytvářet z nenávisti potichu násilí, pak se objeví další Balda,“ tvrdí aktivista a dodává: „Velice lituji, že se na tom podílejí představitelé katolické církve. Začíná to hodně smrdět.“

A na jím spravovaném profilu Pulse of Europe se pochlubil, že „mise byla splněna“, když si média všimla, že na pochodu byla také vlajka Evropské unie: „Jsme hrdí na to, že jsme byli na Prague Pride. Jsme hrdí na to, že se můžeme přihlásit k duchu západní Evropy, kde jsou tyto mnohdy ještě divočejší a extravagantnější pochody běžnou součástí veřejného života a nikdo se nad tím nepozastavuje.

Jsme hrdí, že se můžeme přihlásit k nové generaci Evropanů, pro které jsou tyto pochody zábavným a uvolněným způsobem vyjádření odporu k diskriminaci a ostrakizaci menšin. Jsme hrdí na to, že jsme mohli ukázat, že odmitáme znovu uměle budovanou hysterii vůči LGBTIQ menšinám v zemích východně od bývalé železné opony, která slouží jen k plnění mocenských cílů populistických politiků.

Letos jsme byli na Pride podruhé a příští rok půjdeme zase. Moc se těšíme.“

