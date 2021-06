„Byli jste rasisti. A jste zas.“ Strana Joea Bidena utrpěla úder. Nepříjemná fakta

Anketa Je třeba zpřísňovat covidové restrikce? (Ptáme se od 30.6.2021) Ano 27% Ne 70% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1144 lidí

Ten ovšem nenechal Demokraty jásat zadarmo. „Všechny sochy, které budou odstraněny, jsou sochy Demokratů,“ podotkl ve svém proslovu a dodal, že i obrazy, které mají zmizet, zobrazují demokratické lídry. A nadhodil, že by možná zákon měl jít dál a Demokraté by si měli změnit své jméno. Podle McCarthyho se Demokraté zoufale snaží distancovat od své minulosti, kdy prosazovali otroctví.

V současnosti jsou Demokraté stranou, pro kterou hlasují spíše lidé z měst, absolventi univerzit a také menšiny. Ale nebylo tomu tak vždycky. Dříve bývali Demokraté jižanskou stranou, tedy stranou, kterou podporovali zejména lidé z jihu USA. A zatímco sever USA byl industriální, jih se specializoval na pěstování bavlny, kterou pak vyvážel do Evropy. Na její pěstování pak využíval otrockou práci černochů. Vítězný prezident Federace Abraham Lincoln, který Konfederaci porazil, byl Republikán. Ve stranu menšin a vzdělanců se Demokraté přerodili v průběhu dvacátého století.

V této souvislosti zavzpomínal McCarthy na to, jaká slova chvály měl současný prezident Joe Biden (dříve senátor) pro zesnulého senátora Roberta Byrda, o kterém řekl: „Pro mnoho z nás byl přítelem, učitelem a vzorem.“ A jak ho chválila současná předsedkyně Kongresu Pelosiová, která ho dle McCartyho nazvala přítelem, velkým člověkem a velkým americkým patriotem. Jak lídr Republikánů připomenul, Byrd přitom figuroval v Ku-Klux-Klanu, tedy rasistické organizaci, jež diskriminovala a někdy i lynčovala americké černochy.

Podle McCarthyho se Demokraté rasismu nezbavili. Ale nahradili svůj dřívější rasismus takzvanou kritickou rasovou teorií (CRT). Tento akademický směr v kostce zkoumá zákony Spojených států z pohledu rasy a zkoumá „rasovou spravedlnost“. Podle této teorie nestačí, aby zákony byly tzv. barvoslepé, tedy aby v nich nebyla žádná zmínka o rase, protože jejich prosazování barvoslepé nebude.

„Pořád považují rasu za klíčovou vlastnost, která rozhoduje o lidském charakteru,“ kritizoval McCarthy a zmínil, že Demokraté podporují myšlenky z knih Ibrama X. Kendiho, který tvrdí, že řešením diskriminace z minulosti je diskriminace v současnosti. McCarthy se vymezil proti tomu, že Demokraté chtějí tyto myšlenky vštípit na školách dětem.

Dle kongresmana tím Demokraté opět roztáčejí kolo nenávisti a rozdělení. „Amerika není rasistická země. Amerika musí odmítnout CRT, protože státem sponzorovaný rasismus je prostě špatný a vždy bude,“ prohlásil Kevin McCarthy.

Democrats are desperate to pretend their party has progressed from their days of supporting slavery, pushing Jim Crow laws, and supporting the KKK.



But today, the Dem Party has simply replaced the racism of the Klan with the racism of Critical Race Theory https://t.co/FJtnaFK19U