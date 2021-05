„Bylo nám hned jasné, že to je podvod.“ Volný jel na sever Čech bojovat s vládou

V sobotu se v Liberci konalo shromáždění příznivců Volného bloku. ParlamentníListy.cz byly u toho. „K Volnému bloku mě přivedlo to, že situace v naší zemi přestala být už před rokem a půl únosnou. To, co se děje teď, je jen vyústěním toho, co spustili před rokem a půl. Bohužel to zdaleka ne všem je zřejmé. Proto jsem ráda, že Lubomír Volný, Marian Bojko a Volný blok vystupují proti tomu, co se děje. Proti nástupu covidfašismu. Proti tomu, že se nás snaží zcela nepokrytě zotročit pod záminkou jakési neexistující epidemie nazvané covid 19,“ vysvětlila na setkání v Liberci lékařka Monika Waksmundská, liberecká krajská předsedkyně Volného bloku. Promluvili samozřejmě i poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko.

Velmi perný a peprný týden prožil vlastním přičiněním poslanec Lubomír Volný. Například ve čtvrtek ve Sněmovně při projednávání bodu, při kterém měl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch informovat o stavu očkování v Česku, doprovodil jednání více než desítkou svých vstupů a podnětů. „Proč někteří lékaři nechtějí očkovat? No tak já to vím, protože se s nimi stýkám,“ sdělil. „Ti lékaři nechtějí očkovat, protože nechtějí vraždit, tak s chutí přijmou jakoukoliv výmluvu, ke které se mohou uchýlit. A těchto lékařů, kteří nechtějí vraždit, jsou po celé republice stovky a tisíce. Já jim za jejich přístup děkuji,“ uvedl.

A poradil jim, že to bude v souladu s Hippokratovou přísahou, pokud v případě zavádění vakcinačního apartheidu v České republice budou aplikovat svým pacientům fyziologický roztok. „Bude naprosto v pořádku, když tenhle genetický experimentální roztok vylijete tam, kam patří, do záchodu, a lidem aplikujete buďto nějaký fyziologický roztok, anebo vitamíny B, to jim totiž určitě pomůže,“ mínil. Což vyvolalo řádně kritickou reakci z mnoha stran. Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 4% Nevrátí 69% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 6779 lidí

O den později si ve Sněmovně zahrál na Fidela Castra, který proslul dlouhými projevy. Poslance čekalo projednání rozšíření pravomoci lesní stráže i myslivců a další legislativa. Museli však čekat až domluví poslanec Volný. A čekali dlouho. Začal v deset hodin. Odbilo poledne, a on stále řečnil. Mezitím se vystřídali tři předsedající schůze Sněmovny a nedokázali ho zastavit. U předlohy proti invazivním druhům rozebíral pozměňovací návrh, který by umožnil lov lukem. Poté se věnoval úpravě o usnadnění kácení stromů kolem vodovodů a kanalizací. Četl také práci o biotopech. Celkem jeho řeč trvala asi tři a půl hodiny.

Bez očkování si nebudeme moci dojít ani pro chleba

V sobotu se vydal Volný do Libereckého kraje. Po zastávkách v Semilech a Turnově zakotvil odpoledne před libereckým bazénem. A kdo si myslí, že jeho Volný blok má málo příznivců, byl by asi překvapen. Na stanoveném místě v době, kdy lidé spíše nikam moc nechodí a už vůbec ne na politické akce, byla minimálně stovka lidí. A také řada českých vlajek. A cosi se tam podepisovalo. Co to je, vysvětlil redaktorovi PL.cz muž v tričku Volného bloku. „Je to petice o té novele o zdraví, co se má schválit. Poté už budeme úplně zavření a nebudeme moci jít bez očkování ani pro chleba,“ konstatoval. Byl už předtím i v Turnově a v Semilech. „Tam byla asi čtyřicítka lidí, tady jich je nejvíce. Ale ještě více čekám po 16. hodině v České Lípě,“ uvedl.

A ukazoval prstem na lídra Volného bloku Lubomíra Volného, jak v hloučku diskutuje s lidmi. „Za chvíli začne mluvit, na to si počkejte. Řekne i o těch patnácti tisících důchodců, co zemřeli do začátku roku,“ zmínil. Za chvíli se skutečně chopí Volný mikrofonu. Nejdříve k němu však pozve libereckou krajskou předsedkyni tohoto hnutí, lékařku z oboru všeobecného lékařství, Moniku Waksmundskou. „K Volnému bloku mě přivedlo to, že situace v naší zemi přestala být už před rokem a půl únosnou. Tedy v době, kdy si národ na sebe ušil pod vedením této vlády dobrovolně náhubky. To, co se děje teď, je jen vyústěním toho, co spustili před rokem a půl. Bohužel to zdaleka ne všem je zřejmé. Proto jsme ráda, že Lubomír Volný a Marian Bojko a Volný blok vystupují proti tomu, co se děje. Proti nástupu covidfašismu. Proti tomu, že se nás snaží zcela nepokrytě zotročit pod záminkou jakési neexistující epidemie nazvané covid 19,“ řekla.

„Stačí vypnout televizi, nečíst média čtrnáct dní, tři týdny, a epidemie je pryč, protože lidé bohužel, a na druhou stranu i bohudík, lidé velice rychle zapomínají. Takže skoro zapomněli na to, že ještě před rokem a půl mohli svobodně chodit úplně všude bez podmínek, děti mohly chodit do školy a my jsme mohli svobodně cestovat. To jsme si vydobyli díky revoluci, a stačilo pár desítek let a jsme zpátky a vlastně je ještě mnohem hůř. Je to bohužel vymyšleno tak, aby to bylo pod záminkou ochrany našeho zdraví. Je to rafinovaný útok na základní lidské pudy, a to strachu,“ domnívala se. „Existují však ještě dva mnohem vyšší základní lidské pudy. Pud sebezáchovy a mateřský pud. Na to bychom si všichni měli hodně rychle vzpomenout. Skutečně cítím, že pod vedením těchto statečných mužů můžeme dokázat vrátit svobodu a volnost občanům naší země. I těm, co tu teď nejsou. Buďte volní s Volným blokem,“ zvolala.

Poté mluvil poslanec Marian Bojko, který vysvětlil, proč do svého boje šli. „Hned po té první vlně nám bylo jasné, že je to podvod. Že nějaký virus existuje, ale není horší než virus chřipky, pouze má větší mediální podporu. Začali jsme se o tom před rokem ve Sněmovně bavit. Říkal jsem si ale, že to stejně nebude mít smysl, protože jsme jenom dva a nemáme žádnou podporu ve Sněmovně, ani zvenku. Pak jsme ale začali dostávat zpětnou vazbu od vás. Byla tak obrovská, že jsme pochopili, že to vzdát nemůžeme. Že jsme ve Sněmovně jediní, kdo je schopný a ochotný ve Sněmovně za pravdu bojovat. Hlavní, proč jsme začali bojovat, bylo to, že bylo pro koho. Budeme bojovat pro vás, vaše děti a vnoučata až do úplného konce,“ přislíbil.

Od začátku roku za tři měsíce zemřelo 15 tisíc seniorů

Nakonec a nejdéle hovořil Lubomír Volný. Začal za dobrého počasí, pokračoval, i když začalo pršet, i poté, co přestalo, a končil opět za prudkého deště. Nejdříve upozornil na výrok Nejvyššího správního soudu, který zrušil dubnové nařízení o povinných rouškách, respektive respirátorech. Podle něj tím, že policie vyžadovala po lidech plnění tohoto nařízení, postupovala nezákonně. „Neměli zasahovat,“ domníval se. Stejně tak radil, jak se chovat na zahrádkách restaurací. Lidé dle jeho návodu nejsou povinni poskytovat své zdravotní údaje komukoliv. Věnoval se i psychice dětí v době pandemie. „Tento rok a půl napáchal na psychice našich dětí nesmazatelné stopy. Máme tu celou generaci dětí, která tento čas bohužel strávila ve virtuálním světě a může mít do budoucna velké problémy navazovat normální vztahy,“ upozornil. Nic z toho se dle něj nestalo ve Švédsku, Bělorusku či na Ukrajině. „Přitom ve všech těchto zemích mají méně než polovinu obětí než u nás,“ konstatoval.

Vláda dle něj dělá všechno proto, aby jedinou variantou pro všechny byla vakcinace. „S experimentálním genovým koktejlem. Nikdo vám nemůže říci, co to s vámi udělá za rok nebo za dva. Jestli budou lidé svítit nebo co. Každopádně věřím, že lidé budou umírat. Stejně jako teď, před pár dny zemřel William Shakespeare, první, kdo dostal vakcínu Pfizer. Známý slovenský moderátor zemřel ve věku 47 let. Měl prý nějaké srdeční problémy. Asi měl. Ale ta AstraZeneca, co dostal, mohla být poslední kapka,“ domníval se.

Pak se dostal i k úmrtím seniorů. Za celý loňský rok dle jeho zjištění dle údajů České správy sociálního zabezpečení zemřelo 14 300 lidí pobírajících důchod. „V okamžiku, když se začalo vakcinovat tím genetickým experimentálním koktejlem, jich zemřelo 15 tisíc. Za první tři měsíce tohoto roku, kdy se vakcinuje tato věková kategorie, zemřelo patnáct tisíc lidí, kterým Česká správa sociálního zabezpečení nebude vyplácet penzi. Je to důkaz, nebo není? Musím uznat, že není. Je to indicie. Důkaz se však dá velice snadno získat. A je i jeden z důvodů té mé včerejší obstrukce ve Sněmovně, protože všechny politické strany ve Sněmovně táhnou za jeden provaz, a nechtějí, abyste znali pravdu. Pravda se dá zjistit během týdne, možná i méně. Stačí porovnat anonymizovaná rodná čísla lidí, kteří byli vakcinovaní, s anonymizovanými rodnými čísly lidí, kteří zemřeli,“ doporučil.

Ke konci jeho dosti dlouhého proslovu začal liják. Většina přítomných se přesto ještě přemístila k autobusu Volného bloku, kde si udělali společnou fotografii. Někteří se pak ještě vydali na závěrečný mítink do České Lípy.

