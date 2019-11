„ČT v ohrožení! Televizní krize? Příští rok.“ Sabina Slonková veřejně. Oznámila věc o synovi Babiše

Milion chvilek dokázal lidem zvednout zadky ze židlí a to je skvělé. Před studenty Metropolitní univerzity Praha to řekla investigativní novinářka Sabina Slonková, podle níž to dává její práci smysl. Reportérka se během debaty dotkla hlavně témat souvisejících s premiérem. Studenty zajímal i její pohled na údajně ohrožená veřejnoprávní média.

Dlouholetá reportérka Sabina Slonková zavítala mezi studenty Metropolitní univerzity Praha. Akce s názvem „Zákulisí médií“ trvala poměrně dlouho, ze strany studentů byl mimořádný zájem a padala jedna otázka za druhou.

Pokud bychom měli situaci hodnotit z hlediska položených dotazů, až na jedinou výjimku byl vůči Slonkové cítit velký obdiv a zájem ze strany studentů o jednotlivé případy, kterými se v průběhu kariéry zabývala.

Největší pozornost pochopitelně zabrala témata kolem premiéra Andreje Babiše a loňské reportáže Televize Seznam o jeho synovi ve Švýcarsku. Pod reportáží byla podepsána právě Slonková.

Známá novinářka na soukromé univerzitě v Praze čelila pouze jedinému lehce kritickému dotazu. Šlo o to, zda bylo podle ní v pořádku, že premiérova syna Andreje natáčeli tajně skrytou kamerou a vše poté zveřejnili, aniž by se ho ptali.

Na to však Slonková reagovala tak, že v tom žádný problém nespatřuje, protože zveřejnění tajně pořízeného rozhovoru prý bylo ve veřejném zájmu a měli na to právní analýzy. Rozhodně prý nešlo o chybu. „Bylo to ve veřejném zájmu, a proto jsme mohli postupovat ne zcela standardně. A když jsem potom s Andrejem Babišem mladším e-mailem komunikovala, nijak se na mě nezlobil,“ řekla reportérka.

Uznala, že zveřejnění této reportáže způsobilo mnohé věci. „Rozpoutalo to peklo. Premiér Babiš se pokoušel do toho různě zasahovat, ale neuspěl díky síle majitele Seznamu. Zabránilo to paralyzaci mé práce a já se mohla v klidu věnovat tomu, čemu se věnovat mám,“ zdůvodnila, proč s tématem šla na Seznam a nezpracovala ho v rámci vlastního projektu Neovlivní. „Bylo lepší mít v tomto případě v zádech velkou redakci,“ podotkla.

V případě Babišova syna prý došlo k fatálnímu selhání české policie. „Když Babiš junior posílal zoufalé zprávy z Krymu, cítil se jako oběť a chtěl vypovídat. Dneska se k němu už policie dostat nemůže, ale před tím rokem by to ještě šlo. Proč se k němu nemůže dostat? To se můžu jen dohadovat. Ukázalo se, že vlastní syn byl rizikem pro premiéra v případě, že by šel vypovídat,“ uvedla dále.

„Žádné kauzy ale nekončí hned, a stejně tak případ ‚dovolené‘ na Krymu ještě neskončil. Tečka celého příběhu teprve přijde,“ podotkla lehce tajemně Sabina Slonková.

Opět na příkladu Andreje Babiše pak studentům odpověděla na dotaz, zda coby investigativní novinářka spolupracuje se zahraničními kolegy. K takové spolupráci prý dochází, ale nesmíme si myslet, že jsme pupek světa. „Ale díky Babišovi a jeho dotačním eskapádám máme pozornost v zahraničí zajištěnu,“ uvedla a mnozí studenti vybuchli smíchy. „Kolegové ze zahraničních médií, kteří se těmto kauzám věnují a úplně neznají reálie, se na nás obracejí,“ dodala Slonková.

Padl i dotaz, proč před lety kývla na Babišovu nabídku stát se šéfredaktorkou MF Dnes. Sabina Slonková řekla, že šlo pouze o její rozhodnutí, které si špatně vyhodnotila. Základem jejího tehdejšího souhlasu prý bylo, že měla MFD ráda, protože v těch novinách jako žurnalistka začínala a měla k deníku blízký vztah a chtěla ho vrátit na první místo mezi českými médii.

„Ukázalo se, že jsme si s Andrejem Babišem neporozuměli v tom, jak by noviny měly vypadat. Já jsem mu jasně řekla, že nebude do jejich obsahu zasahovat, že budu mít volné ruce. On na to tehdy řekl, že si to představuje stejně. Ale zanedlouho bylo jasné, že to myslel jinak a já měla na výběr dvě možnosti. Buď odejít, anebo zůstat a dělat věci, s nimiž se vnitřně nemohu sloučit,“ svěřila se.

Slonková se podělila se studenty také o část své práce, která podle ní nemusí být úplně příjemná. Třeba v případě, že potřebuje získat reakce lidí, kteří nemají zájem mluvit. „Může to vypadat i tak, že Andrej Babiš s taškami před námi utíká a my ho jako pitomci honíme a jsou to takové komické situace. Jenže klasický rozhovor s ním nikdy nedostaneme a musíme ho přepadávat na ulicích a vyskakujeme na něj zpoza rohu,“ pokračovala reportérka.

Došlo také na situaci ve veřejnoprávních médiích. V příštím roce podle ní lze očekávat frontální útok na všechna média veřejné služby. „30 let po pádu komunismu začíná situace být vážná. Můžeme předpokládat, co se za rok bude odehrávat. Jde o ovládnutí veřejnoprávní televize a jestli může přijít nějaká další televizní krize, tak to bude v příštím roce,“ řekla Slonková s odkazem, že bude docházet k dalšímu obměňování členů mediálních rad.

Velkou pochvalu od známé novinářky dostal pořad Reportéři ČT. „To je bezvadný pořad, ale Česká televize se k němu chová bohužel macešsky a nedává mu takový prostor v dalším zpravodajství. Vizitkou pořadu je, že ho někteří politici nesnáší. Když vás jako novináře politici chválí, není něco v pořádku. Tým lidí kolem Marka Wollnera dělá skvěle svou práci,“ ocenila.

Média prý mají v současné době složitou pozici. „Spousta lidí neumí rozlišovat mezi Sputnikem, Aeronetem a Respektem. Prostě si něco přečtou na internetu a berou to jako fakt. Se stejnými problémy se potýkají v Americe. Sociální sítě jsou naprostým zabijákem seriózní žurnalistiky. Mnoho zpráv tak vzniká na základě twitterových příspěvků. Začal s tím Donald Trump a převzali to Miloš Zeman i Andrej Babiš. Vyhnou se tak konfrontaci a nepříjemným otázkám a řeknou tak pouze jenom to, co oni sami chtějí,“ míní Slonková.

Závěrem se novinářka krátce zastavila i nad protesty organizovanými spolkem Milion chvilek. „Vím, že spousta lidí říká, že Milion chvilek nemá plán B, ale na druhou stranu už jenom to, že Milion chvilek dokázal zvednout ze židle zadky tolika lidí, kteří obětují svůj volný čas a jdou říct, že se jim něco nelíbí, to je pro mě strašně fajn signál. Je to motivace, že i moje práce má smysl v tom, že padá na úrodnou půdu, že ji někdo slyší a že lidem vadí podobné věci, jako vadí mně. Jestli to něco změní, to si netroufám říct, je možné, že ne,“ uzavřela Sabina Slonková s tím, že skvělé je už jen to, že lidi protestovat jdou.

