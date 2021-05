„Celé to může skončit špatně.“ Xaver výbušně k ČT. Položil kauzu Gopas

Člen Rady České televize moderátor Luboš Xaver Veselý při cestě domů autem lidem znovu vykreslil svůj náhled na to, co se dělo na posledním jednání. Prý to bylo napínavé, ale i úmorné. Veselý však prozradil, že mu to nevadí. „Prostě život bychom položili v té chvíli tam na bojišti,“ pravil Veselý. Celé jednání podle něj připomínalo filmový trhák s kriminální zápletkou, protože málem došlo i na vraždu. Tak to viděl Luboš Xaver Veselý.

„Bylo to napínavý, dlouhý, úmorný, ale to nevadí. Prostě život bychom položili v té chvíli tam na bojišti," pravil Veselý. Jednání bylo dlouhé, napínavé a opět tam byla kriminální zápletka. „Bylo to jako americký filmový blockbuster," užil člen Rady slova, která odkazují k filmovým trhákům, k nejúspěšnějším filmům z hlediska diváckého zájmu.

„Byla tam policie zase zmíněná, trestní oznámení padala, málem vražda. O život se tam usilovalo. Jediný co mu to chybělo, byla love story. Ačkoli mám takové podezření...“ naznačil.

Je prý poněkud smutný z toho, že se mluvilo především o firmě Gopas, kterou na ředitele ČT Dvořáka vytáhla radní Hana Lipovská. „Ale naštěstí zbylo i trochu času na jednání o České televizi,“ poznamenal.

Při jednání se mu zdálo, že předseda Rady ČT Pavel Matocha a ředitel ČT Petr Dvořák vedou souboj o to, „kdo dál dočůrá“. Jak se to projevuje? Matocha prý zařadil zprávu ředitele ČT až jako 16. bod, tedy téměř na konec jednání a Dvořák žádal, aby byla jeho zpráva posunuta už na 4. místo.

„Protože chce (ředitel) sdělit závažnou věc. A já jsem viděl na té obrazovce, že jak toto vyslovil, tak tam všichni seděli zaražení, co to bude za závažnou věc, jestli řekne ‚končím, kašlu vám na to‘ nebo co to bude. Začalo se ve vzduchu vznášet velké dusno. Přemýšlel jsem, že si k tomu pustím nějakou filmovou muziku. Emoce z toho stříkaly na všechny strany. To jsem cítil,“ prozradil Veselý.

To se nakonec také stalo a zpráva ředitele ČT se posunula dopředu. „Jistou logiku to má, protože o těch věcech ze zprávy se pak také jedná,“ konstatoval Veselý.

A pak to přišlo. Dvořák prý přišel s velmi emotivním projevem.

„Měl velmi emotivní projev a na závěr řekl, že podává trestní oznámení na paní Lipovskou. A to kvůli tomu, že údajně měla říct, jestli jsem to dobře pochopil, změna programu vyhrazena, měla do policejního protokolu říct, že ředitel Dvořák usiluje o její život. Takže Hannibal Lecter z Kavčích hor. Mně to celé přijde trochu přitažené za vlasy, možná si to tam doplnil i nějaký policista. Všechno je možné. Já si myslím, že Petr Dvořák Hanu Lipovskou nechtěl zabít. Myslím, že mu lze vyčítat leccos, ale vrah to nebude,“ konstatoval.

Netřeba to zlehčovat, protože paní Lipovská měla ochranku, takže asi něco zjišťovali, ale že by ji chtěl zabít nebo ublížit, tomu nevěřím,“ dodal posléze. Bohužel nebude nikdy klid. Tohle jsou věci, které škodí té Radě, potažmo škodí České televizi, protože potom není čas na normální práci,“ chtěl Veselý uzavřít toho téma.

Jenže se mu to nedařilo, protože se k tématu znovu vracel.

„Bůh ví, co to je celý za hru, ukáže čas. Nevím, komu věřit,“ pokračoval. „Zjevně je to tak, že někteří členové Rady se chystají někam kandidovat, takže to cítí jako příležitost si udělat ještě nějaké očko u voličů,“ pokračoval radní.

Má za to, že ve sporu o ředitele Dvořáka a firmu Gopas jde o jakési školení konané před lety a 1,3 milionu korun, což jsou peníze, za které si dnes v Česku většinou nejkoupíte ani půl bytu, takže to není žádná horentní suma, takže radní by měli projevit jistou velkorysost vůči řediteli Dvořákovi a věnovat čas něčemu opravdu důležitýmu.

Kauza Gopas je sice podle Veselého průšvih, ale je to průšvih, který by se podle jeho názoru dal vyřešit Dvořákovou omluvou a slibem, že už to neudělá.

Členové Rady se nakonec rozhodli, že vyberou z několika právních kanceláří jednu, která k údajnému střetu zájmů Petra Dvořáka ve věci firmy Gopas zpracuje právní analýzu. To mezi kterými kancelářemi se vybírá, by podle předsedy Rady ČT Pavla Matochy nemělo uniknout na veřejnost, ale podle Veselého toto přání není příliš reálné, protože když má tajemství víc než dva lidé, je velmi pravděpodobné, že to uteče ven.

Veselý má o tomto postupu pochybnosti a varuje své kolegy, že nemusí vědět, kdo za tou či onou právní kanceláří stojí a že to nakonec může dopadnou všelijak.

„Já tvrdím, že je to celé roztočená ruleta a řeknu vám proč,“ konstatoval.

„Teď se vybere ta advokátní kancelář, což znamená, že lobbisté začnou obíhat advokátní kanceláře, že, neboli já tomuhle principu absolutně nevěřím a říkám to tady zcela otevřeně a projevil jsem tuto svou vůli při hlasování a hlasoval jsem proti. Bohužel jako jediný,“ poznamenal Veselý.

Buď to skončí tím, že bude konstatován střet zájmů a Dvořák bude ze svého místa vyhozen, nebo bude konstatováno, že Dvořák ve střetu zájmů není a pak Petr Dvořák odejde jako vítěz, který může kdykoli v budoucnu radní varovat, aby si dávali pozor, nebo skončí jako v kauze firmy Gopas.

„Jsme v zákopové válce. Mám pocit, že někteří z nás tlačí na pilu tak, že to celé může skončit špatně,“ varoval.

Poté Veselý konečně přehodil tematickou výhybku a vychválil do nebes dětský kanál ČT Déčko a jeho práci za rok 2020, kterou hodnotil jako zpravodaj předloženého materiálu. Zdůraznil, že dětský program České televize patří opravdu k nejlepším v Evropě a je třeba to říci nahlas.

