„Černé na bílém.“ ČT se musí omluvit za pomluvy o vědkyni. A rychle

„Česká televize se musí omluvit. Černé na bílém. Dnes mi byl doručen rozsudek ve věci RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., a JUDr. Tomáš Nielsen v. Česká televize,“ uvedl advokát Tomáš Nielsen ve středu na svém facebooku.

Následně citoval svou pasáží rozsudku vůči České televizi, která lživě označila Zuzanu Krátkou a Zdravé fórum za antivaxery, dezinformátory a šiřitele nebezpečných výmyslů:

„Rozsudek soudu I. stupně se ve výroku III. mění tak, že žalovaná je povinna zveřejnit nejpozději ve druhém nejblíže následujícím díle pořadu Newsroom ČT24 omluvu žalobkyni.“

„Ačkoli žalobkyně vstoupila se svými názory do veřejného prostoru, nebylo prokázáno, že by se jednalo o dezinformace nebo výmysly. Naopak šlo o názory otevřené, hodnotící jednotlivá fakta a ponechávající prostor pro zodpovězení některých otázek v budoucnu. Naproti tomu reportáž měla vyznění odsuzující, odstrašující od určitých informačních zdrojů, mezi něž byla žalobkyně neprávem zařazena. Žalovaná ani nedala žalobkyni prostor k vyjádření. Toto pochybení nelze bagatelizovat jen proto, že v reportáži zazněly i kritické názory, jak to učinil soud I. stupně. Jedná se tedy o nepřiměřené hodnocení, které nemá oporu v objektivní skutečnosti. Sdělení žalované je takového charakteru, že mohlo způsobit poškození profesní cti a pověsti žalobkyně. Újma žalobkyně, způsobená žalovanou, proto zaslouží soudní ochranu.“

„Pasáže snad budou skutečnou satisfakcí pro Zuzanu Krátkou, ze které veřejnoprávní Česká televize udělala dezinformátorku, antivaxerku a šiřitelku nebezpečných výmyslů. Soudní ochrana lidské důstojnosti je u nás slabá,“ dodal advokát Tomáš Nielsen.

Předmětem soudního sporu byl pořad Newsroom odvysílaný 5. prosince 2021, kdy v časti nazvané „Covidové dezinformace“ byla Zuzana Krátká a zástupci uskupení Zdravé fórum, jehož je Krátká členkou, nálepkováni jako dezinformátoři. Česká televize přitom takové tvrzení nepodložila žádnými konkrétními důkazy.

V reportáži byla občanská iniciativa Zdravé fórum prezentována názvem, logem, a dokonce i tvářemi jejích zástupců (například advokáta Tomáše Nielsena, který stížnost podával, nebo doktorky Zuzany Krátké) jako typický příklad „antivaxerských skupin“ a „šiřitelů nesmyslů a dezinformací“.

„Dezinformace jsou teď extrémnější než v minulých vlnách, říkají o vyhrocené situaci v Česku i ve světě námi oslovení odborníci. Proč lidé pořád věří falešným zprávám? Kdo jsou ti, kdo je šíří?“ Takto moderátorka v roce 2021 uváděla reportáž nazvanou „Covidové dezinformace“.

Jednalo se o obsáhlou reportáž o stopáži osmnáct a půl minuty. Hovořilo v ní několik analytiků, například Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost vysvětloval, že „ty dezinformační příběhy jsou pořád stejný“, a bylo to prostříháváno rozhovory s odpůrci covidových opatření, kteří ze všech rozhovorů vycházeli negativně. Reportáž byla vyšperkována citáty ze sociálních sítí, obvykle v délce jedné věty, bez uvedení kontextu.

Psali jsme: Facka České televizi? Pravomocně odsouzena za urážku vědkyně

V tomto rámci byla prezentována i skupina Zdravé fórum. Redaktorka Kateřina Šalounová ji prezentovala jako jeden z „kanálů“, kterými se dezinformace dostávají k lidem. Zdravé fórum dostalo čestné místo na ilustračním obrázku za redaktorkou, když hovořila o dezinformačních webech, řetězových e-mailech a „pseudo lékařských organizacích“. Ty prý dennodenně plní éter lžemi a nepravdami o covidu.

A pak ji redaktorka popsala přímo: „A ještě jeden příklad, Zdravé fórum. Mezi své příznivce šíří třeba nebezpečný výmysl, že třetí dávka očkování je zbytečná,“ uvedla redaktorka se záběry na imunoložku Zuzanu Krátkou ve screenu článku ParlamentníchListů.cz.

Advokát Nielsen podal za tuto reportáž stížnost k Radě ČT. Ta se dostala k jejímu projednávání na červencovém zasedání v roce 2021, jelikož si vyžádala stanovisko tvůrců reportáže. Vedoucí redakce plánování a analýz ČT v této reakci hájil označení Zdravého fóra za antivaxerské a dezinformační tím, že Ministerstvo školství na svém webu polemizovalo s některými texty Zdravého fóra, které zpochybňovaly testování žáků na školách. Argumentoval také stanovisky některých neziskových organizací, které stránky Zdravého fóra označily jako dezinformační. Obhajobou reportáže u radních nakonec neuspěl.

„Rada ČT konstatovala, že pokud Česká televize označí někoho jako dezinformátora, jako to učinil pořad Newsroom ČT24 u iniciativy Zdravé fórum, je nutné věc doložit. Tím, že doloženo nebylo nic, a navíc ani nebyl dán prostor poškozeným osobám zveřejněným v reportáži a osočeným z dezinformátorství k jejich vyjádření, byl porušen Kodex ČT. Konkrétně došlo k porušení článku 5.3 Kodexu České televize, kde se klade důraz na to, aby aktérům událostí byl v publicistických pořadech dáván ucelenější prostor k vyjádření argumentů, jimiž zdůvodňují své postoje,“ vysvětlil tehdy pro ParlamentníListy.cz předseda Rady ČT Pavel Matocha.

„Je naprosto neakceptovatelné, aby pomluvený či negativně zobrazovaný subjekt, zejména v případech tak citlivých, jako je v současnosti obvinění z šíření dezinformací, nedostal v daném pořadu prostor k vyjádření s odůvodněním na malý časový prostor reportáže, jako se to stalo v případě reportáže v pořadu Newsroom ČT24, na niž si pan doktor Nielsen oprávněně stěžoval,“ dodal Pavel Matocha s tím, že Rada ČT požádala generálního ředitele Petra Dvořáka, aby jí do 20. srpna 2022 sdělil, jaké z uvedeného závěru Rady ČT vyvodil důsledky, a to jak směrem k autorům reportáže, tak směrem k osobám zmíněným v reportáži. Případ následně skončil u zmiňovaného soudu.