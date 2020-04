„Český elf“ Kartous u Xavera drtil PL, když ale došlo na velký průšvih ČT nebo Pekarové, najednou bylo ticho

reklama

Diskuse o „českých elfech" začala jejich definicí. „Český elf je typicky relativně vzdělaný člověk, je to občan, je to člověk, který si uvědomuje, že v tom informačním chaosu se vyskytuje řada dezinformací, konspirací, které jsou často záměrně injektovány do toho prostoru, že vytvářejí v tom diskurzu nepřehlednost. A vedou k tomu, že část společnosti může být těmi dezinformacemi zmatená. A snaží se je monitorovat, snaží se ukazovat, co se v tom dezinformačním prostoru děje," vysvětloval Kartous.

Xaver se pak zeptal, zda je úkolem elfů to i napravovat, např. mazat komentáře. Ale to prý elfové nedělají. Jen podle Kartouse bezplatně monitorují, co se děje na dezinformační scéně. Moderátor chtěl vědět, co je dezinformační scéna, a Kartous vysvětlil, že už jsou na to pokročilé analýzy, ale jednoznačná hranice neexistuje. Jako příklad jmenoval nechvalně proslavený Aeronet.

„Je to zdroj, který se snaží nějakým způsobem předkládat tzv. alternativní realitu, ať už jsou to konspirační teorie, jak vznikl koronavirus nebo jakým způsobem došlo k pádu dvojčat v roce 2001, anebo jsou to vysloveně dezinformační obsahy, které např. za imigraci do Evropy dávají vinu Angele Merkelové nebo Evropské unii a říkají, že je to podvod na lidi, když to velmi zjednoduším,“ mínil aktivista.

Další jsou podle něho „přemosťující“ média, kam patří ParlamentníListy.cz. A nejen podle jeho názoru, ale i podle těch, kdo se věnují „mediální sociologii“. „To je web, který říká: My vydáme úplně všechno. A závisí jen na našich čtenářích a návštěvnících, aby si v tom vybrali. Už neříkají, že nějakým způsobem pozicují, prioritizují, že je tam nějaká převaha určitých informací, některých autorů, to už neříkají, nechávají to na tom čtenáři. A jsou schopni kombinovat informace, které nepochybně nemají žádnou dezinformační povahu, můžeme říct objektivní a pravdivé, s těmi, které vlastně takovou stopu nesou,“ popsal Kartous svůj názor na naše médium.

Xaver pak lovil, zda to nedělají i jiná média, např. ČT, a Kartous prohlašoval, že na České televizi nic dezinformačního není. Dodal, že žádné médium nedokáže postihnout celou realitu, pouze vytváří obraz reality. „To je třeba chybějící část vzdělání, která velké části společnosti chybí. Já jako mediální teoretik z fakulty sociálních věd si mohu dovolit o tom takhle mluvit,“ prohlásil. Moderátor pak mínil, že pokud každé médium vytváří jen obrazy, tak jsou ParlamentníListy.cz zcela v pořádku, ale podle Kartouse nejsou.

Vyčetl ParlamentnímListům.cz, že se na nich nachází velké množství obsahu, podle kterého je EU vinna v migrační krizi. „Musíme potápět lodě, často tam docházelo k tomu, co bychom mohli považovat za překročení zákona, to znamená vyvolávání nenávisti vůči skupině osob, šíření poplašné zprávy apod. Tohle Česká televize rozhodně nedělá. Já si nejsem vědom toho, že by to dělala.“

Moderátor pak narážel na trojnásobné přeřeknutí redaktora Jiřího Hynka, který v září označil v hlavní relaci zpráv Andreje Babiše za „bývalého premiéra“. Aktivista potvrdil, že pokud by to Xaver opakoval, tak by se jednalo o nepravdivou informaci, ale záleželo by, co tím sledoval. S tím, že se tohoto přeřeknutí dopustil redaktor Hynek, ale seznámen nebyl, což Xaver nezapomenul podotknout. A rýpl si, že ParlamentníListy.cz Kartous sleduje, ale kauzy s Českou televizí nikoliv. A Kartous se bránil, že ParlamentníListy.cz sleduje nejen on, ale i firma Semantic Visions s.r.o. (zabývající se internetovým obsahem), která ČT také neřadí k dezinformačním médiím. A rozdíl je prý v tom, že se ČT „určitě“ nesnažila tvrdit, že Andrej Babiš je bývalý premiér.

Dále Xaver mluvčího elfů požádal, aby dal nějakou prototypickou dezinformaci, a Kartous jmenoval příklady z řetězových e-mailů jako „EU zakáže písmeno Ř“ nebo „EU zakáže Vánoce“. Ale pak jsou prý subtilnější dezinformace. Třeba že EU se podílí na organizované imigraci, která má ohrožovat středoevropské země. Že Viktor Orbán je někdo, kdo legitimně vystupuje proti organizované imigraci, na niž prý nejsou žádné důkazy. „Nikdo nedokáže, že EU něco takového organizuje, Evropská unie se snaží to případně řešit a vlastně tomu i aktivně bránit,“ tvrdil.

Došlo i na kauzu s Armádou ČR a předsedkyní TOP 09 Adamovou, když tvrdila, že armáda vozí perníky a dělá tak pro A. Babiše zásilkovou službu. Což se ovšem nepotvrdilo a předsedkyně se omluvila. I tady Kartous tápal a nebyl informován a jako důvod dal, že nestíhá sledovat všechno. „Mám svoji oblast zájmu,“ dodal. Že se Adamová omluvila, mu stačilo a ptal se, zda to k něčemu vede. „Každý se dopouštíme chyb,“ konstatoval s tím, že v životě snad dvakrát i nějakou dezinformaci přeposílal a pak se veřejně omluvil. S omluvou je to prý v pořádku.

