„Chápu, že nás tu musíte prokádrovat“. Maláčová se vysmála Moravcovi, ten spustil o roce 1989

S blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny místopředseda Sněmovny Aleš Juchelka (ANO) kritizoval úřadování Fialovy vlády, že čeští občané podle jeho slov pro vládu nejsou prioritou. „Když se podíváme na rozložení jednotlivých zákonů, které prošly Poslaneckou sněmovnou, nemám pocit, že by občané České republiky prožívali fantastické období,“ zmínil například konsolidační balíček, dopady důchodové reformy na seniory a další opatření, která podle ní zhoršují životní úroveň.

„Za této vlády jsme byli více okleštění na svobodách a na demokracii než za vlád minulých,“ pokračoval Juchelka.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



místopředseda PS PČR

Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se rozhodla i pro volby do Poslanecké sněmovny kandidovat společně. Marian Jurečka varoval především před tím, aby se k moci nedostalo hnutí ANO a aby se naše země nevydala cestou jako Slovensko. „Pro KDU-ČSL je absolutně klíčové, aby Česká republika zůstala svobodnou a demokratickou zemí a aby se nevydala na trajektorii podobnou Slovensku. Nechceme vidět rozpad společnosti, svobodných médií ani ekonomickou destabilizaci. Spolupráce s hnutím ANO, jak je dnes prezentováno Andrejem Babišem a některými dalšími, není pro lidovce přijatelná. Babiš podporuje Roberta Fica, obhajuje jeho politiku a zlehčuje některé jeho kroky,“ zdůraznil Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády

V reakci na Jurečkova slova předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová nevěřícně kroutila hlavou a pronesla „ježíšmarjá“. V debatě kritizovala ministra práce a sociálních věcí s tím, že řeší sousední Slovensko, ale jeho působení je spojeno s největším propadem životní úrovně mezi vyspělými zeměmi. „Pane ministře, vy jste ministr práce, za kterého máme největší propad životní úrovně ze všech vyspělých zemí, a vy zase jako první řešíte Slovensko. Prosím vás, až tu bude ráj na zemi, moralizujte o Slovensku. Řešte problémy domácích občanů!“ upozornila politička ministra Jurečku.

Jana Maláčová SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci

Jurečka trval na tom, že Fialova vláda by měla pokračovat a dokončit klíčové reformy a také snižovat zadlužení, které jsme zdědili po Babišově vládě.

Připomněl, jak nešťastně dopadla SOCDEM, která byla ve vládě koaličním partnerem hnutí ANO. „V roce 2017 se tehdejší předseda ČSSD rozhodl jít do vlády s Andrejem Babišem, přestože mnozí zkušení sociální demokraté varovali před následky. Babiš nechal sociální demokraty ‚vykrvácet‘ a udělal z nich ‚pitomce‘. Sociální demokraté na to dojeli,“ poukázal Jurečka.

Maláčová na to reagovala tím, že připomněla současné preference KDU-ČSL, které jsou podle ní ještě horší než preference sociální demokracie, což podle ní mluví za vše.

Připomínka osudu Milady Horákové sociálním demokratům

Jurečka zpochybnil Maláčové přístup k možnému sbližování sociální demokracie s komunisty. „Kdyby viděla členka, kdysi historické sociální demokracie Milada Horáková to, jak tu dnes nadbíháte komunistům a hledáte nějakou spolupráci a prosíte, abyste v té koalici mohli být, tak by asi nevěřila svým očím. Je to smutný příběh,“ vyčetl Jurečka Maláčové, že SOCDEM zvažovala možnost předvolební spolupráce s uskupením Stačilo!, které zahrnuje KSČM. Komunistický režim Miladu Horákovou, členku Československé strany národně socialistické, v roce 1950 ve zinscenovaném politickém procesu odsoudil k trestu smrti a popravil ji.

Jurečka trval na tom, že životní úroveň českých občanů díky současné vládě opět roste a že Česko je zemí s nejnižší mírou ohrožení chudobou. Maláčová ho upozornila, aby přestal šířit lži: „Naučte se čísla. Pane ministře, vy nemůžete takhle lhát!“ upozornila jej.

Vývoj Česka po volbách a slovenská cesta

Debata se dostala k tématu Evropské unie, a to v souvislosti s nemalou kritikou, kterou vůči ní v posledních měsících vyjadřuje slovenský premiér Robert Fico. Moderátor připomněl také slova místopředsedy slovenského parlamentu Tibora Gašpara, že země by mohla odejít z EU a z NATO.

Juchelka na otázku, jakou cestou by se Česko vydalo po volbách, pokud by ANO bylo nejsilnější vládní stranou, a zda by se inspirovalo Ficovou politikou, odpověděl, že ANO zůstává proevropskou stranou. Ale chce, aby se EU vrátila ke svým původním čtyřem svobodám. Dodal, že současná ekonomická situace v Evropě vede ke ztrátě konkurenceschopnosti vůči USA a že v Česku se zavírají podniky právě kvůli evropským regulacím. „Hnutí ANO je proti vystoupení z EU,“ zdůraznil.

Došlo také k hlasité výměně názorů mezi Maláčovou a Moravcem. „Chápu, že nás tu musíte prokádrovat,“ reagovala na Moravcovo dotazy ohledně postojů zástupců parlamentní a mimoparlamentní opozice v otázce možného vystoupení České republiky z EU.

Moravec jí oponoval tím, že pokud považuje slušné dotazování za „kádrování“, zajímalo by ho, jak by potom označila praktiky před rokem 1989. Maláčová v odpovědi připomněla, že sociální demokracie byla tou stranou, která přivedla Českou republiku do EU a do NATO. Dodala, že i ona vnímá potřebu reformy EU, protože podle ní již neplní svůj původní účel – „zajištění míru a prosperity na evropském kontinentu“.

„Rád bych se bavil o praktických věcech, můžeme si vymýšlet tisíce hypotetických otázek a můžeme si tu na ně odpovídat,“ opřel se do moderátora i Juchelka, jemuž se nelíbily hypotetické nápady ohledně ústavního zakotvení členství České republiky v EU.

Maláčová upozornila na skutečnost, že Polsko v mnoha ohledech Česko ekonomicky předhání a že „díky“ současné vládě ČR nás ve mzdách dohání i Rumunsko. Poukázala na extrémně vysoké ceny a na rostoucí životní náklady a odmítla, že by za tento stav nesla odpovědnost pouze Evropská unie. „Skutečná odpovědnost je na českých politicích a na jejich neschopnosti. Nemusíte to svádět na Evropskou unii. Je to impotence a nekompetence české vlády!“ konstatovala šéfka SOCDEM.