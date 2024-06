„Chce to koule. ČEZ a banky.“ Ekonomka Turková a důchody: Čas, aby oni začali platit

Místo prodlužování věku odchodu do důchodu zdanění ČEZ nebo bank. Tak uvažuje kandidátka strany PRO Jindřicha Rajchla do europarlamentu, ekonomka Ivana Turková. „Jenže na dofinancování důchodového systému nemají ani vůli, ani schopnosti, ani politické koule,“ soudí. Současně chce Českou republiku „rozrodit“.

Paní doktorko, tak tu máme tu důchodovou reformu ministra Jurečky. Každý ročník budeme chodit do důchodu o dva měsíce později a výpočet důchodu bude nižší o osm procent. Spasí nás to?

Jsem trochu alergická na to, když se ten předložený paskvil nazývá důchodovou reformou, protože to žádná reforma není. Důchodová reforma je mezigenerační záležitost, demografie se musí řešit na obou koncích, a to zde jaksi vládním amatérům chybí!

Všichni vědí, že není možné zvyšovat věk odchodu do důchodu, protože to neunese náš zdravotní systém, a přesto se uchylují k tak zoufalým krokům, což jen dokládá, že řešení nemají žádné. Eva Decroix dokonce prohlásila, že se důchodci dožívají v penzi až 21 let, a to je přece nemyslitelné. Co si to ti drzí důchodci dovolují, tak dlouho žít. No řekněte?! On se jim z těch jejich propočtů, jestli vůbec nějaké dělali, vytratil nejpodstatnější ukazatel, a to je věk dožití ve zdraví! A protože jsme průmyslová země, tak máme obyvatelstvo notně „opotřebováno“, takže u žen to je 63 let, a u mužů dokonce jen 60 let, a oni uvažují s prodloužením na 67–70 let. Chápete ten bizár? Já ne. Umíte si v budoucnu představit trh práce à la Jurečka? Že v 65 letech přijdete o práci a budete se jako perspektivní uchazeč o zaměstnání dožadovat na úřadu práce nového zaměstnání. Zaměstnavatelé nemají zájem o lidi nad 50 let, proboha, a tady se vytváří jakýsi koncept, který je naprosto iracionální.

Naše důchodová reforma je postavena na věku odchodu do důchodu v 63 letech (to je průměr v EU) a za každých deset let odpracovaných v náročné profesi o rok méně, tzn. pokud někdo pracoval v náročné profesi celý život, tak o čtyři roky méně. Nepotřebujeme zvyšovat současné sociální odvody ani snižovat zásluhovost či valorizační schéma, a přesto jsme vytvořili přebytkový důchodový systém. My totiž nejsme amatéři. A aby se nám ty přebytky „nevytratily“ ze státního rozpočtu na jiné účely podle libovůle politiků, tu na F-35, zbraně či na Ukrajinu, tak celý tento systém chceme vyjmout ze státního rozpočtu do důchodové pojišťovny s garancí státu.

Parametrické změny důchodového systému, které provádí naše vláda, nijak neřeší příčiny současné situace a určitě nás nespasí. Podstatu jejich rádoby řešení lze shrnout jedinou větou – protože systém nevybírá dost peněz a my nejsme schopni s tím nic udělat, tak budete dostávat méně a kratší dobu anebo taky vůbec, protože se důchodu nedožijete. Veškeré náklady a celé to břemeno tak přesouvají na ty, kteří se tomu nijak nemohou bránit. Naprosto ignorují možnost najít pro důchodový systém nové dodatečné zdroje, bez kterých se stejně v budoucnu neobejdeme. Jenže na dofinancování důchodového systému nemají ani vůli, ani schopnosti, ani politické koule, proto se uchylují k těmto neefektivním a nic neřešícím krokům.

Vy jste nám minule popisovala, že strana PRO to chce řešit sektorovou bankovní daní a zdaněním dalších korporací. Také jste mluvila o čtyřech pilířích reformy. Popsala byste nám to více jako jakýsi protinávrh?

Součástí čtyř reforem, na kterých jsem se podílela, je i daňová reforma, bez které se neobejdeme. Obsahuje přímou alokaci některých daní, to znamená, že výnos z těchto daní půjde na předem určené výdaje. To je právě případ sektorové bankovní daně a dále digitální a dorovnávací daně ve prospěch důchodové pojišťovny.

Jsme přesvědčeni, že ten, kdo zde podniká a vydělává, musí platit spravedlivě daně jako všichni ostatní. A to se nyní neděje, a právě na realizaci těchto kroků musíte mít ty správné politické koule.

Nyní k samotným čtyřem pilířům důchodové reformy. První dva (solidární a důchodový) bude spravovat právě důchodová pojišťovna. Solidární pilíř bude mít za úkol zajistit vyplácení rovného základního solidárního důchodu a bude financován již zmíněnými daněmi. Důchodový pilíř pak bude individuální a ryze zásluhový, to znamená, že bude plně respektovat výši zaplacených odvodů každého pojištěnce. Tyto dva pilíře mají odlišnou formu financování tak, aby byla zajištěna jejich stabilita.

Dále chceme jako další dodatečný zdroj přímo alokovat veškeré přijaté dividendy od podniků vlastněných státem, tedy například od ČEZ, ČEPRO a dalších. Naše propočty vycházejí nyní tak, že by v současné době měla takto nastavená důchodová pojišťovna hospodařit s přebytkem 20 až 30 mld. Kč ročně. Proto bude součástí důchodové pojišťovny i státní investiční fond důchodového pojištění, který bude spravovat majetkové účasti státu a zároveň bude investovat vytvořené přebytky, např. do nákupu státních dluhopisů.

Třetí pilíř je tvořen stejně jako nyní doplňkovým penzijním spořením a penzijním připojištěním. Nesouhlasíme s nápady pana ministra Jurečky, že by se z tohoto pilíře měla povinně vyplácet jen renta, aby se tak opticky zvedl průměrný důchod. Pokud má důchod zajišťovat měsíční náklady na důstojný život, potřebují mít senioři i nějakou finanční rezervu pro mimořádné výdaje. Tento pilíř, v němž spoří 4,5 milionu lidí, nehodláme jakkoliv upravovat či omezovat.

Čtvrtý pilíř je přímá daňová asignace (přímá platba) tříprocentní daně z příjmu fyzických osob dětí ve prospěch rodičů. Tento pilíř je pro mne osobně velice důležitý. Dokonce bych řekla, že má větší společenský význam než ten finanční, neboť se jedná o mezigenerační solidaritu. Mezi mladou a starší generaci je vrážen klín. Dnešní mladí jsou vychováváni a záměrně ovlivňováni tak, že jsou důchodci parazité, hospodářská škodná, že kvůli nim nejsou peníze pro ně a že je snad o něco okrádají. Chci, aby si uvědomili, že to nejsou anonymní lidé, ale jejich rodiče, kterým vděčí za výchovu a vzdělání, které nebylo zadarmo. Tak je načase jim to touto formou jako příspěvek k důchodu, jako odměna za výhodu vrátit.

K tomu zdanění korporací: Ony se budou bránit. Tím, že odejdou z trhu nebo tlakem přes spřátelená média. Je vlastně šance něco takového prosadit?

Ano, očekáváme, že se budou bránit, lze očekávat, že se pokusí následně tyto své náklady přenést na občany např. zvýšením bankovních poplatků. Jsme připraveni proti tomu účinně bojovat, neboť zákon je na naší straně. Nepřipustíme vznik jakékoliv kartelové dohody v tomto směru a při prvním náznaku či pokusu o něco takového budeme nekompromisně navrhovat vysoké pokuty či tresty.

Prosazení sektorové bankovní daně bude obtížné, popravdě i uvnitř naší strany jsme na toto téma měli bouřlivou diskusi, protože jsme v principu proti zvyšování daní či zavádění nových daní. V tomto případě jsme ale názoru, že český stát a čeští daňoví poplatníci nalili do stabilizace bankovního sektoru stovky miliard korun a nyní je čas, aby jim tento sektor tuto investici vrátil. České bankovnictví je jedno z nejzdravějších v Evropě, ale benefity z toho mají pouze zahraniční vlastníci.

V případě digitální a dorovnávací daně je situace jiná. Tento projekt vzniká na úrovni zemí G20 a OECD a po zavedení této daně bude platit ve všech zemích. Korporace, kterých se to bude dotýkat (Google, Meta, dříve Facebook, Amazon atd.) nebudou mít kam „utéct“. Opět bude nutné ale zabránit případnému přenosu těchto nákladů na zákazníka.



Na začátku jste uvedla, že se musí demografie řešit na obou koncích. Máte připraven i pro mladé nějaký skvělý plán?

Samozřejmě všude na setkání s občany o tom mluvím, že je nutné republiku „rozrodit“, i když plán globalistů je zcela opačný. Jindra by si přál, aby se po něm jmenovalo nádraží, a já bych si přála, aby se neříkalo Husákovy děti, ale Turkovy děti. V rámci prorodinné politiky máme připraven program Podpora rodin 2+ tak, aby zvýhodňoval rodiny s dětmi, nikoliv ty bezdětné, jak je tomu nyní. Snížíme s každým dalším dítětem sazby pojistných odvodů o procento a zároveň zvýšíme slevy na děti v násobcích vzhledem k pořadí dítěte. Podpoříme zvýšení porodnosti, ale zároveň nesmí dítě sloužit pro určité skupiny obyvatelstva jako zdroj obživy. Zvýšíme rodičovský příspěvek na interval 400 000–700 000 Kč a zavedeme bonus 300 tisíc Kč za každé dítě, které ukončí středoškolské či učňovské vzdělání.

Jestliže se může ministr Rakušan podepsat pod platbu „výpalného“ za jednoho nepřijatého migranta z Afriky ve výši 500 000 Kč ročně, což je mimochodem více, než si zde lidé průměrně za rok vydělají, tak my chceme podpořit naše narozené děti milionem korun, přijde nám to smysluplnější, co říkáte?

My nabízíme skutečnou podporu a pomoc mladým. Mladá a pohledná možná stovka pohlaví, které ani nedokáže pokrytecky vyjmenovat, nebo manželství pro všechny. Mladí se musejí rozhodnout, co je pro ně v jejich životě přínosnější, jestli zvrácená ideologie, nebo rodina.

Zmínila jste setkání s občany. Jezdíte po celé republice s volební kampaní, což musí být mimořádně náročné, avizovali jste 100 setkání do voleb. Na co si vám lidé vlastně stěžují a jaká přání vyjadřují?

Ano, je to opravdu řehole. Čtyři dny v týdnu, čtyři až pět měst denně a někde ještě večerní debata. Kromě jednoho kraje jsem s naším předsedou objela celou republiku. Tento týden končíme kampaň ve čtvrtek v 16 hod. v Brně, kam bych chtěla všechny naše příznivce velice vřele pozvat.

Bylo to velice náročné fyzicky i psychicky, ale zároveň motivující. Ta setkání s lidmi na stejné vlně vám prostě dobíjejí baterky. Nikdy v životě na to nezapomenu, byly to nezapomenutelné zážitky, všechna ta dojemná objetí, pohlazení i stisky rukou – nádhera.

Lidé nám vyjadřují obrovskou podporu, že si váží naší nezištné práce, ať vydržíme, ať to nevzdáme, že jsme nadějí na zlepšení života, protože jako jediní máme jasný plán a řešení. Zároveň projevují obavy o naši bezpečnost, protože nebylo dne, aby se na našich setkáních neobjevil nějaký provokatér či hulvát. Z jednoho hotelu, kde jsme měli zamluvené ubytování, nás v devět hodin večer dokonce majitel vyhodil slovy „táhněte, vy sv*ně“.

Co na tom, že naše kandidátka je protkána skutečnými odborníky ve svých profesích, kteří se podíleli na našem programu a navržených reformách. Co na tom, že je tam 38 akademických titulů? Stejně z vás udělají extremisty a dezoláty.

Situace je tak vyhrocená, že se někteří lidé obávají přijít na ta náměstí, bojí se veřejně podpořit stranu PRO, ale píší nám a vyjadřují alespoň neveřejně svou podporu.

Byli jsme svědky, kam až vede fanatismus některých magorů. O atentátu na premiéra Fica jsem se dozvěděla na náměstí v Náchodě a popravdě ani nevím, jak jsem svůj projev dokončila, jak mne to rozhodilo. Naše strana i jednotliví kandidáti čelí obrovským nechutnostem a urážkám, a jestli si někdo myslí, že je u nás situace v tomto směru lepší než na Slovensku, tak se hodně plete. Progresivní liberálové jsou de facto liberalfašisti, jedou bomby všude a už se tím vůbec netají.

Jejich stoupenci, ať je to u nás, nebo na Slovensku, se pasovali do jakési role elitářů nadřazených ostatním, pohrdající obyčejnými lidmi. Jsou arogantní ve své omezenosti a vzhledem k tomu, že jim vždy celkem rychle dojdou věcné argumenty, tak nastoupí okamžitě vulgární rétorika, nálepkování a ponižování oponentů. Nejlépe to vyjadřují slova bývalé komunistické prominentní herečky a „zaslúžilé umelkyně“ súdružky Magdy Vášáryové, která se o voličích SMERU vyjádřila jako o spodině. Vzhledem k tomu, že má naše strana k Robertu Ficovi velice názorově blízko, tak urazila vlastně i mě. Já jsem se však na rozdíl od této hééérečky nikdy neklaněla mocným a ani to nehodlám v budoucnu měnit.

Ještě musím zmínit, že napříč všemi setkáními jednoznačně rezonují existenční obavy, drahota, migrace a strach z války, do které nás svojí nezodpovědnou a Západu servilní politikou vtahuje Fialova vláda.

V neposlední řadě nás, naše rodiny, děti i tradice ohrožuje dekadentním Západem propagovaná ideologie LGBTQ+. Jsem přesvědčená o tom, že žádné ideologie do škol nepatří. Budu vždy nekompromisně hájit tradiční rodinu a konzervativní hodnoty, na kterých naše společnost stojí.

Usilujeme o každý hlas, a proto vyzývám všechny lidi zdravého rozumu, konzervativce a vlastence – dejte nám šanci a my vrátíme náš svět zpátky do normálu.

Však víte, že mě nepřeslechnou ani neumlčí.

