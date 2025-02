„Chci audit FED!“ Ron Paul po Trumpově nástupu přitvrdil

Anketa Schvalujete řezy ve financování mezinárodní pomoci, které v USA provádí Trump a Musk? Schvaluji 98% Neschvaluji 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8267 lidí

Paul tvrdí, že FED je protiústavní, ekonomicky škodlivý a ohrožuje individuální svobodu. Ve své knize End the FED podrobně vysvětluje, proč by měl být Federální rezervní systém zrušen. Jeho iniciativa se stala jedním z pilířů jeho politické kariéry.

V poslední době se myšlenka auditu FED opět dostává do popředí. Elon Musk zvažuje jmenování Rona Paula do čela týmu pro audit Federálního rezervního systému, což by mohlo mít zásadní dopad na fungování této instituce. Tato zpráva znovu oživila debaty o potřebě větší odpovědnosti a transparentnosti centrální banky.

Ron Paul v rozhovoru se známým ekonomem Stevenem Hankem zopakoval svůj dlouhodobý požadavek na provedení auditu Federálního rezervního systému. Podle Paula je transparentnost FED klíčová pro obnovení důvěry veřejnosti ve finanční systém.

Ron Paul v rozhovoru zmiňuje svou dlouhodobou kritiku Federálního rezervního systému a důležitost auditu. Připomíná, že myšlenka auditu FED rezonuje mezi lidmi, protože si stále více Američanů uvědomuje, že současný systém je netransparentní. Paul také vyjadřuje údiv nad tím, proč k auditu nedošlo už dávno, a vidí rostoucí zájem veřejnosti jako příležitost tento krok konečně prosadit.

„Je překvapivé, že audit Federálního rezervního systému nebyl proveden už dávno. Co se dnes děje, to je probuzení veřejnosti. Zájem vychází přímo od lidí a jejich naladění na tyto otázky. Nápady nemohou být zastaveny.“

Paul se dále zmiňuje o důležitosti pochopení měnové politiky a stabilních peněz, které mají podle něj zásadní význam pro zdravou ekonomiku. „Peněžní systém založený na reálné hodnotě existuje už tisíce let,“ říká.

"I want to audit [the Fed]."



“I want to audit [the Fed]."



IT'S ABOUT TIME.pic.twitter.com/PGTBDPkxTD — Steve Hanke (@steve_hanke) February 11, 2025

Z rozhovoru je patrné, že Ron Paul vidí změnu atmosféry jako důležitý krok k prosazení dlouho požadovaného auditu. Přirovnává tento proces k širšímu hnutí za finanční odpovědnost, do kterého se zapojují stále noví lidé.

Paul zároveň vyjadřuje opatrnost a nadhled ohledně provedení auditu Federálního rezervního systému. I když vidí pozitivní stránku zájmu veřejnosti, upozorňuje, že je potřeba zachovat rozvahu a nepodlehnout přehnaným očekáváním. „První reakce by měla být zpomalit, zamyslet se nad tím a nebýt příliš nadšený, protože vím, že to má své vzestupy i pády. Ale lidé o tom mluví, tak proč to nezkusit – pojďme to auditovat,“ dodal.

Paulův požadavek na audit Federálního rezervního systému (FED) lze přímo spojit s iniciativami Trumpovy administrativy, zejména s činností nově vytvořeného úřadu DOGE (Department of Government Efficiency), který má za cíl redukci zbytečných vládních výdajů a zvýšení finanční transparentnosti ve vládních institucích.

Cílem DOGE je provádět hlubší kontroly vládních finančních toků, podobně jako Ron Paul dlouhodobě požaduje v případě Federálního rezervního systému. Zatímco Paul se zaměřuje na transparentnost měnové politiky a pravomoci FED, DOGE zahájil audity vládních kontraktů, což vedlo například ke zrušení kontraktu na výstavu věnovanou Anthonymu Faucimu a dalších 62 projektů, které byly považovány za nadbytečné.

Tato shoda v přístupu naznačuje, že Trumpova administrativa může být nakloněna myšlence rozšířit tyto audity i na měnovou politiku. Pokud by došlo k propojení aktivit DOGE s Paulovým návrhem na audit FED, šlo by o zásadní změnu ve vztahu vlády k této instituci a významný krok směrem k větší kontrole a odpovědnosti.

