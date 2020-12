„Chovají se jako nějací sadističtí bachaři.“ „Blbej Babiš.“ Známý marketér vypustil smršť na vládu

reklama

„To je styl jízdy, který je všem kromě řidiče nepříjemný a za chvíli se z toho všem v autě chce blít – samozřejmě kromě toho cvoka, který se drží volantu a nevnímá to. Taky se tím ničí auto, stoupá spotřeba, je to neefektivní způsob jízdy. Ale hlavně to bolí cestující, a to já přesně na svém facebooku vidím – že už všichni potřebují kinedryl,“ komentuje vládní počínání.



Podle něj je změn ve vládních restrikcích až příliš. „V pondělí se něco zavede a v úterý začne ta samá vláda vyhrožovat, že ve středu se to možná zpřísní. Tvl, vždyť oni se chovají jako nějací sadističtí bachaři – studená voda, horká voda, studená voda...,“ nechápe. Andrej Babiš ANO 2011



Podle Jaroše tak jsou všichni obyvatelé nuceni neustále sledovat změny v opatřeních. „Majitel hospody aby čuměl na zprávy 24/7, aby věděl, jak bude vypadat jeho živobytí zítra odpoledne! To je tlak, který lidi nemůžou dlouhodobě vydržet – a ani se to od nich nedá chtít! Je až neuvěřitelné, že si to vláda neuvědomuje. Manažer, který není sociopat, tohle musí vnímat...,“ hodnotí.



Nedávný pád některých restrikcí jako dobrý nápad nevidí. Lepší je podle jeho hodnocení postup Německa, kde bylo deklarováno prodloužení tamních opatření až do ledna. Opatrnější mají být v Německu. „V ČR vláda udělá týdenní párty, pak přijde kocovina a toho 10. ledna tam budete mít lockdown taky, stejně jako ti Němci, ale zase o kus horší čísla... tam, kam Němci systematicky kráčejí, tam my se snažíme dostávat náhodnými přískoky vlevo, vpravo, trošku dozadu... no a pak se divíme, že je ten rozdíl vidět i při pouhém přejezdu hranic,“ píše. Fotogalerie: - Není důvod k panice

Konání ve vztahu k restrikcím marketér porovnává i z hlediska rozpočtu či daňových reforem. „Vy to budete nenávidět, ale já to stejně řeknu – když se podíváte skoro na jakékoli rozhodnutí za poslední roky, tak v 90 % procentech případů bychom bývali udělali líp, kdybychom to přesně opsali od Němců. Když už je ten Babiš tak blbej, že to sám neuřídí, tak by se měl aspoň koukat přes rameno k sousedovi,“ radí Jaroš.



Závěrem podotýká, že si aktuálním konáním akorát „tihle neschopní šašci kopou vlastní hrob“. „Tahle vláda byl pro ČR ztracený čas, dokonce nás to vrhlo dost zpět – ale tak za rok touhle dobou už se to bude spravovat. Držím palce,“ uzavírá marketingový odborník.

