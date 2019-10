„Chtějí, abych visel!“ Jan Rejžek: Karel Gott je vyhoněný slavík

Filmový a hudební kritik Jan Rejžek se i přes údajný zákaz vyjádřil obsáhleji k tématu úmrtí Karla Gotta a Vlasty Chramostové. Jeho První slovo o tomto tématu je možné nalézt na blogu senátora Filipa Smoljaka.

Jako první téma Rejžek zvolil zpěváka Karla Gotta, řka, že po jeho úmrtí se to ironicky snažil odpálit, že proplakal celý den, ale stejně má zákaz cokoliv napsat. „Toliko jsem věcně připomněl jeho projev při Antichartě a titul národního umělce od Husáka a estébácká svoloč z Valentových a Holoubkových Parlamentních listů přišla s tím, že mě to vybičovalo k plivání na mrtvého. A anonymní fanynky mi popřály, abych visel,“ stěžuje si.

Blíže nespecifikovaní „idioti“ prý netuší, že o Gottovi psal 40 let v časopise Melodie. „Znali jsme se, názory na jeho kolaboraci jsem mu řekl do očí a škodolibě publikoval, jak mi v létě 1989 nepodepsal Několik vět,“ připomenul Rejžek. Také si rýpnul do svého guru, hudebního kritika Jiřího Černého, že prohlásil Gotta za jednoho z největších antikomunistů, které poznal.

„Fajn. Proč neflusnul Husákovi do ksichtu, když od něj usměvavě přebíral tu rouru?“ ptá se kritik. S poznámkou, že naštěstí celý národ nezblbnul a že i on se připojil k internetovým peticím jako přejmenovat Karlův most na Karlův most.

Na závěr připomenul Rejžek manžela Vlasty Chramostové Stanislava Milotu a jak se s párem naposledy setkal na Tylově náměstí, když šli volit Jiřího Drahoše jako prezidenta ČR. „Pro mne nikdy nepřestanou žít jako vzory pevných charakterů místo režimem vyhoněných slavíků,“ prohlásil.

A Rejžek nezapomenul připomenout ani narození Václava Havla a spojit ho s úmrtím Karla Gotta. „Jestlipak uplakánci, kteří zapalují svíčku za antichartistického řečníka, Husákova laureáta a sbormistra Alexandrovců, ji taky dnes zapálí na počest jistého nepřekonatelného Václava, který by dnes měl mít třiaosmdesáté narozeniny?“

autor: kas