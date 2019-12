„Chtějí patřit do tábora těch správných kluků a holek.“ Ondřej Neff zúčtoval s mladými bojovníky za klima. Zničí prý ekonomiku

„Protože když řeknete: ‚Ať tito lidé zůstanou na svém místě a nelezou do gumových člunů, ať je nikdo neloví a tak dále‘, tak vám musí trošku trnout na zádech. Takže je daleko snadnější říct: ‚Ať sem všichni přijdou a my to zvládneme.‘ To je daleko snadnější – a najednou jste svatá a máte příjemný pocit, že jste na správné straně. Takhle to funguje. Opájíte se, jak jste slušná,“ konstatoval Neff v rozhovoru pro server Kupředu do minulosti.

Řada lidí chce patřit do tábora těch „správných kluků a holek“. Lidé, kteří se sounáležitostí s tímto táborem nechají strhnout, mají pocit, že jejich názor je jediný správný, a mohou dospět až k tomu, že to bude jediný povolený názor. Nečervenají se, když kráčejí po této cestě, protože na vlastní kůži nezažili autoritářský režim, v němž byl skutečně povolen jediný správný názor a u něhož jsme v roce 1989 věřili, že skončil.

„Jestli blbnou někde v Berkeley se 36 pohlavími, mě opravdu velmi nezajímá. Když jsme šli sem, tak jsme se bavili, kdo to jsou queer lidé, a zjistili jsme, že to nevíme, ale to jsou podle mě hlouposti. Ale mám obavu z toho, že environmentalismus dnes vede k tomu, že se zhroutí energetika a průmysl. A zase to začíná v Německu,“ upozornil Neff.

Nelíbí se mu např. výrazná podpora neosvědčených alternativních zdrojů energie. „Třeba masové prosazení takzvaných alternativních zdrojů energie, přičemž žádné neexistují, to jsou hokusy pokusy, které nemohou nahradit opravdu seriózní výrobu elektrické energie, jak ji známe a používáme – a bez které nemůžeme být. A to je šílené,“ varoval.

To neznamená, že by Neff nevěřil tomu, že planeta Země je díky rostoucímu počtu lidí vystavena velikému náporu. Je mu vystavena, jen nepovažuje za správné dělat z otázky životního prostředí takřka náboženství a devastovat jím ekonomiku. Místo toho je nutné nabídnout nějaké realistické řešení.

Neff je přesvědčen, že ekologičtí fanatici zneužili ve svém boji i mladou švédskou studentku Gretu Thunbergovou.

„Ta dívenka se někde měla zmínit, že by bylo dobré podpořit jadernou energetiku, protože je bez uhlíkové stopy. A okamžitě jí zavřeli pusu. Pro mě to je naprosto jednoznačný důkaz o tom, že to je prostě politováníhodná, manipulovaná nešťastnice a postoj k jaderné energetice mě přesvědčuje, že jde skutečně o zpátečnickou, ideologickou, téměř náboženskou koncepci postrádající racionalitu. Vycházím z těchto předpokladů: když jsem chodil do školy, tak byly na světě dvě miliardy lidí. Dnes jich je 7,5 miliardy, přibylo 5,5 miliardy lidí. Už to je samo o sobě obrovská zátěž na životní prostředí, o tom není sporu. Prostě všichni tito lidé chtějí žít tak, jako žijeme my, chtějí mít auto, chtějí bydlet a tohle a tamto. Čili problém životního prostředí je naprosto reálný, to si nevymysleli nějací profesoři někde na nějaké katedře. To je fakt,“ upozornil Neff.

Třeba nám tuto situaci pomůže vyřešit nějaký zásadní objev. Neff předpokládá, že pokud k němu dojde, bude to spíš v Asii, protože euroatlantická civilizace si postavila velkou řadu vnitřních omezení a navíc má tendenci se omlouvat za to, co v minulosti dokázala. Výsledkem toho je, že význam Evropy jako kontinentu bude klesat. Neff je o tom přesvědčen. Věří také, že poroste význam Asie, a s obavami hledí na Afriku, kde dochází k populačnímu boomu navzdory tomu, že je tak těžké se tam uživit.

Tak či onak, pokud se v Evropě něco nezmění, což Neff nepředpokládá, čeká prý starý kontinent úpadek.

