„Chtěl auto, auto, luxus, auto. Stálo to desítky tisíc!“ Středočeský kraj řeší nový problém. Jenže teď se má týkat šéfa STANu

„Chci hejtmanku, která se nám dívá do očí. Neuhýbá. Není arogantní. Mluví pravdu. Ta současná to určitě není," nechal se slyšet Vít Rakušan, toho času 5. předseda STANu, poslanec Poslanecké sněmovny a zastupitel Středočeského kraje.

Nevraživost mezi duem ODS, STAN a hnutím ANO se v rámci tohoto kraje může krájet. Další, byť už ne tak sledovaný, je i dlouhodobý spor radního ANO Martina Hermana a Víta Rakušana. První jmenovaný je totiž opozičním zastupitelem v Kolíně, kde Rakušan od 9. listopadu 2010 do 24. června 2019 starostoval.

Aktuální text se ovšem zabývá něčím jiným.

„Dobrý den, rád bych se obrátil na redakci PL a nabídl několik faktur, jež mohou sloužit coby memento voličům STANu," uvedl anonymní zdroj. Faktury ve svém dopise skutečně doložil, jak se nám dále podařilo ověřit, jsou pravdivé.

„Jde o to, že pan Rakušan se choval arogantněji než jiní lidé, takže první, na co dbal ve své funkci na Středočeském kraji, bylo luxusní vozidlo. On dostal nejprve služební auto, to ale jako jediný nechtěl, takže se mu během pár desítek hodin muselo objednat nové, za které kraj platil desítky tisíc korun!" doplnil zdroj.

To potvrzuje faktura k zapůjčení vozu, kterou máme k dispozici. Ustavující zastupitelstvo v roce 2016 se konalo v pátek 18. listopadu a podle faktury bylo prvním dnem zapůjčení již úterý 22.11.2016.

Faktura za zhruba týdenní zápůjčku

Naše redakce by se dopisem nezabývala, pokud by se služební vůz na kraji nestal rozbuškou dosud trvajících sporů; jednalo se o známý případ, kdy hejtmanka svěřila služební vůz svému manželovi. Ten ho využíval k soukromým záležitostem. Hejtmanka se později omluvila, téma je i přesto doposud živé.

Proto jsme se rozhodli výše uvedená konstatování ohledně služebního auta Víta Rakušana ověřit. Začali jsme na kraji, kam prý podobný dotaz přišel už v září 2018 z deníku Právo. Inkriminovaný článek jsme ovšem nebyli schopni dohledat.

„Panu Vítu Rakušanovi bylo k užívání nabídnuto vozidlo značky Superb v pořizovací hodnotě 896 564 Kč, který byl vyroben v roce 2009. Stáří vozu bylo tudíž osm let. Pan Rakušan tento výše uvedený vůz skutečně odmítl. Ojeté vozidlo převzal stávající ředitel krajského úřadu a po něm radní pro oblast investic a veřejných zakázek. Pan Rakušan požadoval přidělení jiného vozu. Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj jiný vůz, který by odpovídal vysokým požadavkům pana radního, neměl, musel s jeho souhlasem pronajmout nové vozidlo. Neprodleně byl proto uzavřen pronájem na vůz Superb Elegance. Tato zápůjčka trvala od 1. 12. 2016 do 10. 5. 2017 a za uvedenou dobu Středočeský kraj zaplatil za pronájem částku něco málo přes 100 tisíc korun," uvedlo tiskové oddělení kraje.

Co přesně znamenaly „vysoké požadavky pana radního", není dosud jasné. „Jde o odpověď, která byla odeslána před dvěma lety. Toto už nelze doložit,“ sdělilo tiskové oddělení Středočeského kraje.

Průkazné však je, že odmítnuté vozidlo dále užívala například exministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (v letech 2016 - 2017 také radní kraje) a nynější radní Martin Herman.

„V současné době již vozidlo nevyužívám, protože kraj vysoutěžil vozidla jiná, která používáme nyní. Nicméně předtím, než jsem obdržel nové vozidlo, jsem podle informací lidí z našeho „autoparku“ používal vůz, který pan Rakušan odmítl jako starý, ojetý a nebezpečný. Šlo skutečně o starší auto s poměrně velkým nájezdem kilometrů, nicméně svoji funkci splnilo bez problémů. Rozhodně jsem neměl pocit, že by jízda v něm byla jakkoli nebezpečná mně, spolucestujícím či okolí. Nikdy mě ani nenapadlo ho vrátit a žádat novější, či pohodlnější,“ řekl nám radní Martin Herman.

Vít Rakušan má však na stav vozového parku jiný názor. Jak řekl ParlamentnímListům.cz, „Po nástupu do funkce mi jako statutárnímu náměstkovi hejtmanky nabídl krajský úřad auto k dispozici, které dle mého názoru nebylo ve stavu, v jakém bych se v něm při každodenních cestách z Kolína do Prahy plus po kraji, cítil bezpečně. Najeto mělo 300 tisíc kilometrů, byla to Škoda Octavia, jejíž technický stav nebyl dobrý. Proto jsem požádal, zda by nebylo možné dostat auto jiné z vozového parku kraje. To se stalo, takže jsem dostal k používání auto Škoda Superb, žádná extrémně luxusní výbava, zcela normální auto, které mi stačilo. V dobré víře jsem podepsal smlouvu, která mě k používání tohoto vozidla oprávnila," vysvětlil s tím, že nějaký čas po nástupu do funkce nové ředitelky Kateřiny Černé „mě ona sama oslovila s tím, že zjistila, že toto vozidlo stojí krajský úřad 20 tisíc korun měsíčně z důvodu uzavření smlouvy předchozím ředitelem úřadu se společností, která pronajímá vozidla. Okamžitě jsem se vozidla zbavil, respektive jsem s ním přestal jezdit", doplnil.

Jak už PL uvedly, v rámci kraje dochází k aktuálnímu přelivu voličských preferencí. Nejvyšší volební potenciál si připisuje hnutí STAN, následuje ODS a ANO. Jak kartami zamíchá koronavirus a příspěvek pro seniory ve výši 5 tisíc korun, se teprve uvidí.

