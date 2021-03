„Chudí duchem.“ Divní Češi, Milion chvilek. Umělec z TV káral národ

reklama

Anketa Byl by Ivan Bartoš dobrý premiér? Ano 1% Ne 97% Nevím 2% hlasovalo: 1101 lidí

Hostem v pořadu Interview ČT24 u Zuzany Tvarůžkové byl písničkář, spisovatel a cestovatel Jan Burian. Jak se dívá na dnešní dobu? Nepřipadá mu trochu jiná? „Já mám hlavně pocit, že bych neměl panikařit a že bychom vlastně měli říkat, že tato doba je úplně normální, akorát jsou lidé nemocní a je to nebezpečný, ale jinak by se celkem nemělo nic měnit. Já mám pocit, že lidé si tu hrůzu navíc přidělávají a že to tak prožívají a dělají z toho víc, než to je. Je to prostě jedna nemoc, která tady je, mohla by tady být jiná nemoc, a já doufám, že se to postupně vrátí do snesitelných kolejí. Mně připadá ten stres daleko nebezpečnější než ta nemoc,“ odpověděl Burian.

„My jsme takovej podivnej národ, že si pořád stěžujeme na všechno. Na to, že největší nepřítel je jaro, léto, podzim, zima. Ono to tak není, největší nepřátele máme v sobě. Jsme národ stěžovatelů a i dost lidí, kteří vlastně nevěří vůbec ničemu. A to se teď dost projevuje právě v té krizi, ve které se nacházíme. Mám kamaráda, co se teď vrátil z Mexika, a tam nosí roušky i bezdomovci, protože věří tomu, co se jim řekne. Ale je to taky otázka, jak kdo tady řídí tu situaci. My ji tady řídíme blbě, a proto se chováme blbě a vzniká z toho ta krize,“ domnívá se umělec s tím, že se ale snaží situaci nepodléhat.

Podle Buriana zde však v naší zemi máme stále spoustu odvážných lidí, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor. „Momentálně jim to ale je houby platný. Nenaslouchá se jim. Vždyť jste viděla, že tady byly před nedávnem demonstrace, na kterých bylo přes 300 tisíc lidí, a nic se vlastně nestalo. Nedokázala se utvořit ani žádná nová opozice, která by přinesla nějakou novou myšlenku nebo se vrátila k nějakým evropským hodnotám, tady žijeme trochu takovým byzantským způsobem,“ řekl Burian v narážce na nedávné demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii.

Psali jsme: Boj za ČT! Milionu chvilek došla trpělivost s Lipovskou, Xaverem a spol.

Na dotaz Tvarůžkové, zda v současné době vidí Burian věci, které si třeba přál, že už nikdy neuvidí, umělec odpověděl: Samozřejmě, přál jsem si, aby byla svoboda, ta teda zatím pořád ještě je, i když se na tom docela slušně pracuje, aby nebyla taková, jaká je,“ prohlásil Burian. „Každá demokracie potřebuje čas. Učíme se to pro mě příliš dlouho, protože tolik času nemám, ale já bych nechtěl celou tu myšlenku svobody zapřít jenom proto, že to jde pomalu. Já si myslím, že se jednou do tý Evropy dostaneme,“ dodal.

Ta garnitura, která tam teď je, je skutečně zavrženíhodná a já doufám, že brzo zmizí. Celá ta garnitura. A že se objeví lidi, který budou brát politiku jako řemeslo, a ne jako cestu k získání osobní moci nebo udělat kšeft. Pro českou politickou scénu nevidím nic beznadějně, protože čas všechno vyléčí. Ti, kteří mají odejít, tak odejdou a ti, kteří přijdou, tak třeba budou nebezpeční anebo budou chytřejší,“ řekl možná trochu tajemně umělec.

„Jeden můj přítel, dánský komik, který se pak stal i poslancem v dánském parlamentu, říkal, že nejhorší je, že i idioti mají volební právo, ale že diktatura je horší, tam ti idioti vládnou rovnou,“ zavzpomínal Burian s tím, že demokracie je nejlepší systém, který máme. „Musíme počkat a být trpěliví. Mně hrozně vadí, že lidé už fakt ztrácejí sílu a trpělivost. To je přece na nás. Vždyť i v krajích, obcích, malých městech je spousta zajímavých lidí, kteří chtějí naši zemi někam vést. Tak možná se časem dočkáme,“ burcoval optimisticky Burian.

Psali jsme: „Musíte sedět doma, jo?“ Prymula zase chycen. V noci, cestou k autu

Pavel Novotný olizuje k*lky mocných, padlo. Smích po včerejším dýchánku papalášů

Vrcholní činitelé státu se podle Buriana o kulturu moc nezajímají a nechovají se k ní hezky, zvláště prý v dnešní době. „Kultura není jen zábava, je to sebereflexe. Myslím, že se mocní tohoto našeho světa k té kultuře chovají špatně. Myslím, že si neuvědomují její důležitost a je to proto, že většinou jsou to sami burani a burany už zůstanou, protože se té kultuře vůbec nevěnují. Kultura opravdu není to, že se budou u piva popadat za břicha, ale zda to, co v životě dělají, dělají správně. Ta kultura vás má přimět k tomu, aby lidé přemýšleli sami o sobě. A když tohle ta kultura nedává, tak ti lidé jsou pak chudí duchem. A pak to vidíte v tom, jak hovoří, jaké mají nápady, co jsou schopní udělat v době, kdy mají být doma, a oni jsou schopní jít na fotbal, přestože to všem ostatním zakazují. Prostě jsou to lidi, kteří vůbec o sobě nevědí, jak se mají chovat,“ vysvětloval zaníceně Burian v narážce na dnes již bývalého ministra zdravotnictví a poradce Miloše Zemana Romana Prymulu.

Psali jsme: „Židé taky nevěřili, že jedou na smrt.“ Expolicista: Provokace feťáků? Radši odejít. Toto jsem zažil Kluci to nestihli, Sputnik nebude. Radost nad dnešním Prymulou Blatný zatím přežije. Příští týden Alena Vitásková: Může za to Brusel?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.