„Chudí se věnují prostituci a práci načerno,“ vypálil kandidát na hejtmana. V Severce, kam chodil Luďan ze seriálu „Most!“

Pozvání k netradiční debatě, o které je řeč, přijali Jiří Kulhánek (ODS), Karel Karika (Piráti), Radek Černý (KSČM), Zdeněk Kettner (SPD), Jaroslav Krákora (ČSSD), Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) a Martin Klika (Lepší sever). Z lídrů jednotlivých hnutí chyběla jednička za ANO, poslanec Jan Schiller. Zastoupil jej místostarosta Žatce a krajský zastupitel Radim Laibl. Také STAN vyslal osobu, která nese číslo 4 na kandidátní listině, a to Yvetu Tomkovou, starostku ústeckého městského obvodu Neštěmice.

Akci, jejíž hlavním tématem byly sociálně vyloučené lokality, organizoval Deník a po celou dobu jí provázel šéfredaktor Ústeckého Deníku Vladimír Mayer.

Radši půjdou na jižní Moravě na vínko

‚Náhradnice‘ Tomková je v problematice jako doma. „Sociálně vyloučené lokality? Vybaví se mi celé město Ústí, hlavně Mojžíř. Stává se obrovským problémem. Současné zákony nám v obcích dávají minimální kompetence, ale kraj může navrhovat změny zákonů,“ míní.

Neštěmická starostka občas ze zmíněného sídliště zveřejňuje hrůzné fotografie. Třeba tyto před několika dny.

Mimo jiné k nim u té příležitosti napsala, že „starostové, primátoři, zastupitelé a ani radní jednotlivých měst nebo obcí se nemají na koho obrátit, protože ti, co něco mohou změnit (míněno zákony), sedí ve Sněmovně, ale většina z nich o řešení těchto problémů nemá zájem, jich se to přece netýká. Svou pozornost a předstíraný zájem o problém dávají najevo vždy jen a jen před volbami!“

S tím během diskuse souhlasil mimo jiné kadaňský starosta Jiří Kulhánek (ODS). „Poslanci z jiných krajů nechápou, co tady řešíme. Radši půjdou na jižní Moravě na vínko, než aby to pochopili,“ je po četných zkušenostech s líčením situace v Ústeckém kraji zklamán.

A konkrétní zkušenosti? „Nepřizpůsobiví jsou schopni si z obýváku vyndat gauč, snést ho před dům a pustit si tam nahlas hudbu,“ popisuje běžný kolorit jedné z problémových ulic v Žatci Radim Laibl (ANO), který bydlí na tamním sídlišti. Lidé pak prý raději chodí zadním vchodem.

Pro změnu Martin Klika (Lepší sever) žije v litvínovském Janově pod sídlištěm. Z doby, kdy sloužil u policie, zná dobře i mostecké ghetto Chanov. Problémoví lidé podle něj prostě nerespektují ostatní spolubydlící. „Slovně a fyzicky je napadají. Zaplaťpánbůh tento týden prošel ve Sněmovně návrh, aby se pokuty mohly vymáhat ze sociálních dávek,“ zmínil stávající náměstek hejtmana, který vidí jako stěžejní problémy těchto míst v drogách a také v nově příchozích z Anglie.

Teplické Trnovany popsal Zdeněk Kettner (SPD): „Někdy to tam v noci připomíná Bronx. Bují obchod s chudobou. My jako škola neřešíme skoro nic jiného než administrativu s dětmi, které se mohou učit, ale nechtějí. Když se nám to povede, oni se nakonec odstěhují. Dokud se bude vyplácet minoritě zůstávat doma a nepracovat, nebude světlo na konci tunelu.“

Zdeněk Kettner na billboardech v Ústeckém kraji mimo jiné zmiňuje, že „kdo pracovat odmítá, ten se musí mít opravdu mizerně“.

S formulací ‚konečně řešení‘ mimochodem vyvolal pro změnu v Mostě v těchto dnech poprask i Lepší sever se svým billboardem, na kterém si pohrál s příjmením jednoho ze svých kandidátů. „Ten billboard vyvolal vášně,“ přiznal před pád dny primátor Jan Paparega. Volební plakát, jehož slogan někteří přirovnávají k Hitlerově ‚konečnému řešení židovské otázky‘, jsme našli hned na několika místech:

Z Prahy sem nevidí, nevolíte Babiše či Fialu

Na akci se krátce objevila i Drahomíra Miklošová (Karasová), bývalá starostka Obrnic, která se dlouhodobě zabývá integrací Romů. Pro PL po skončení sdělila, že tentokrát jí debata na palčivé téma příliš neohromila. Ale bylo to spíše tím, jak byla položena otázka moderátorem. „Otázka nebyla položena, jak by oni řešili sociálně vyloučené lokality, ale jaké jsou jejich osobní zkušenosti. Proto každý povyprávěl, jak se s kým setkal, nesetkal. Akorát Jiří Kulhánek zmínil, že on má na to nějaké recepty a že by o tom mohl mluvit jakkoli dlouho,“ podotkla.

K zamyšlení pro ni tentokrát mnohem více byl prý fakt, proč byla Severka skoro prázdná. Kde byla veřejnost? Domnívá se, že nikoli že by místní nezajímalo téma, ale nějak je příliš nezajímají krajské volby. Teď mají i dost jiných starostí, do toho povinnost chodit s rouškami, i to podle ní mnohé odrazuje. Přitom právě pro to, co zaznělo, jsou podstatné:

Krajské volby nejsou tématem dne i proto, že obecně je v povědomí lidí poměrně málo zakotveno, že i kraj má svou důležitou roli. I on je důležitou součástí politické struktury – komunál, kraj, stát. Když se sestaví kandidátky, tak lidé nepřemýšlejí, koho vlastně volí: Oni nevolí ty konkrétní lidi, kteří jsou uvedeni – například starostu Kadaně Jiřího Kulhánka. Setkala jsem se s tím, že třeba řeknou: ‚No kdybyste neměli za předsedu Fialu‘. Oni si představují, že volí buď Fialu, nebo Babiše.“ Velmi ji to prý mrzí. „Nevím co udělat, aby si lidé uvědomili, že i krajské volby jsou pro život v kraji hodně důležité! Politici z Prahy sem tolik nevidí. Ale lidé, kteří zde žijí, na ty by se měli dívat, protože ty volí. Oni volí skutečně osoby, které tady s námi v kraji žijí, a ty by si měli nějakým způsobem vybrat,“ vysvětluje pro PL.

Pak se prý do zastupitelstva třeba dostanou někteří, kteří „neví, která bije, za čtyři roky nepromluví“, protože třeba zrovna lidé chtěli ‚volit Babiše‘ a nekoukali, z koho má tady poskládanou kandidátní listinu.

Sypou to z okna a smějí se. Prostituce, nelegální práce

Zpět k debatě. Tomková si mimo jiné postěžovala, že ve zmíněném Mojžíři uklízejí několikrát denně, a stejně nestíhají. „Začneme na začátku, a byť tam máme kamery i preventisty, už ty odpadky z okna na začátku sídliště letí znovu. Ti lidé jsou nepostižitelní. Pokud jsou ti lidé na sociálních dávkách, nelze jim dát pokutu. Smějí se strážníkům do očí. A to se nebavíme o těch chudácích, často o nízkopříjmových seniorech, kteří tam uvízli, jejich byty ztratily hodnotu,“ zmiňuje související problém. O marnosti uklízení mluvil i Klika. „Jsou i líní odnést odpad ke kontejneru, sypou to z okna. A skutečně se smějí lidem do obličeje. Dokud nebudou sankce, nehneme se z místa,“ je přesvědčen.

„Pokud těm lidem začneme sahat na peníze, dojde k nárůstu kriminality,“ zdvihá varovný prst Radek Černý (KSČM).

Rozdílný pohled má pirát Karel Karika, který není příliš pro restrikce. „My se ani k sociální práci nemůžeme dostat, denně nám chodí lidi, že mají hlad a nemají kde bydlet. Neziskovky tady hasí jenom požáry,“ zmínil mimo jiné.

Nelíbí se mu zavedení bezdoplatkových zón. Situace se prý ještě zhoršila: „Chudí lidé jsou ještě chudší. Věnují se prostituci a práci načerno.“ Nulový efekt bezdoplatkových zón potvrdili i Tomková a Kulhánek.

Yveta Tomková (STAN) z Ústí dobré zkušenosti s touto agenturou nepotvrdila. Rozloučit se s ní prý bylo správně. Martin Klika (Lepší sever) označil nápady agentury jako bláznivé. „Evropské těžké peníze používali na zbytečné analýzy, obsahující snůšku blábolů,“ řekl. „Agentura stojí stát 152 milionů ročně, ať jdou ty peníze přímo do krajů na sociální práci, tam víme, co s nimi dělat,“ dodal. Podle Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) byla rozluka s agenturou chyba. Budou podle něj teď chybět odborníci na sociální práci ve vyloučených lokalitách.

Podle Jaroslava Krákory (ČSSD) ‚vyhazov‘ Agentuřy pro sociální začleňování chyba byla, protože jsme ztratili přístup k projektům podpořeným Evropským sociálním fondem.

Karika zmínil, že má smysl vykupovat zpátky bytový fond tam, kde ceny spadly. Vykupování bytů probíhá v současnosti například v Mostě i Chomutově, jak již PL také psaly.

Co se dělo před debatou?

Spoustu informací sdělili kandidáti novinářům už před akcí v Severce, a to cestou autobusem z Ústí nad Labem do Mostu. Kvízové otázky během jízdy do Mostu nebyly vždy o znalostech. Moderátor Mayer se politických kandidátů ptal například na to, zda by hejtman měl mít veřejný diář. Občanský demokrat Jiří Kulhánek si myslí, že i hejtman má nárok na soukromý život a svobodu. Opačný postoj vyjádřil pirát Karel Karika: „Ano, už to u Pirátů máme. Jsme pro plnou transparentnost, nemáme co skrývat.“

Ústecký deník pořádal netradiční předvolební akci. Kandidáti například hlasovali po cestě z krajského města do Mostu. Foto: Deník/Karel Pech

Padla i otázka na možnou spolupráci s komunisty, kteří mají nyní v kraji prim. Například pro babišovce Laibla to problém není. Má prý s mnohými členy KSČM ve veřejné správě dobrou zkušenost. Klika, bývalý sociální demokrat, pro změnu potvrdil, že by mu nevadila ani spolupráci s SPD.

V čem se pohledy různí, je otázka možnosti azylových zařízení na území kraje. „Kdyby všechny kraje řekly, že ne, bylo by to nezodpovědné. Někde musí bydlet,“ přemýšlí Spojenec Jiří Řehák. Radek Černý z KSČM namítá, že v jiných krajích ale nemají už teď vyloučené lokality. I podle Tomkové by měly být solidární spíš ostatní regiony. Podle Kariky jsou imigranti vesměs vzdělaní lidé, doktoři, zubaři: „Náš kraj takové potřebuje.“

Šéfredaktor deníku si neodpustil ani dotaz na aktuální společenské téma – koronavirus. Dotaz na proměřování však mnohé rozladil. „Nevíme, kdo má nějakou skrytou vadu,“ namítla například Yveta Tomková (STAN).

Probíraly se i památky. Současný náměstek hejtmana Klika souhlasí, že by každý rok měla na jejich opravu putovat pevná částka. „Radši dáte desítky milionů na datové centrum,“ popíchnul ho Kulhánek.

Několik otázek se točilo kolem zdravotnictví. Zdravotnictví je mimochodem hlavní téma předvolební debaty, na které se deset lídrů má sejít tuto středu večer v Chomutově. Z první ze tří celokrajských debat jsme vám před týdnem přinesli reportáž.

Mnozí hosté se k průběhu debaty následně vyjádřit na sociální síti:

