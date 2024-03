reklama

Kačanovský poukázal na článek deníku Washington Post, kde se o neutěšené situaci na Ukrajině mluví. „Washington Post nyní hlásí to, co jsem dříve nahlásil na základě osobních informací a četných videí na Telegramu. To je to, co samozvaní zastánci Ukrajiny ve skutečnosti podporují, a přitom sami nebojují,“ napsal rozhořčeně profesor.

A cituje Washington Post: „V této ukrajinské vesnici nezůstali téměř žádní muži. V této vesnici na jihozápadě Ukrajiny zůstalo jen několik mužů v bojovém věku, a ti, kteří zůstali, se bojí, že budou každou chvíli odvedení. Jejich sousedé jsou již stovky mil na východ v zákopech na frontě. Někteří byli zabiti nebo zraněni. Několik se pohřešuje. Další z této venkovské oblasti — asi 45 mil od hranic Rumunska a Moldavska – uprchli do zahraničí nebo našli způsoby, jak se válce vyhnout, buď s legitimními výjimkami, nebo se skrývají.“

Washington Post popsal, že armáda Ukrajiny je na pokraji sil. Příliš mnoho mrtvých a zraněných; bojeschopní vojáci jsou vyčerpaní a potřebují posily. Zatímco Rusko, i přes obrovské ztráty, je početně neustále na koni. „Ukrajina zoufale potřebuje více vojáků, přičemž její síly jsou vyčerpány mrtvými, zraněnými a vyčerpáním. Navzdory obrovským ztrátám Ruska, útočníci stále výrazně převyšují počet obránců Ukrajiny, což je výhoda, která Moskvě pomáhá postupovat na bojišti. Ukrajinský parlament projednává návrh zákona o rozšíření rezervy návrhů, částečně snížením věku způsobilosti na 25 let z 27 let,“ cituje profesor Washington Post. Vláda v Kyjevě prý jedná a přijímá rozhodnutí velmi pomalu a neefektivně. Rozhodně ne tak efektivně, jak by si stav na frontě žádal.

Washington Post pokračuje v popisu odvodových náborářů, kteří korzují ulicemi měst a vesnic na západě Ukrajiny a odchytávají muže jako psy. „Zdejší civilisté říkají, že vojenští náboráři chytají každého, koho mohou. Na západě mobilizační snaha neustále zasévala paniku a nelibost v malých zemědělských městech a vesnicích, jako je Makiv, kde se vojáci pracující pro odvodové úřady potulují po téměř prázdných ulicích a hledají zbývající muže,“ cituje Kačanovský. A dodává, že to v postižených městech a obcích vede ke vzteku na Kyjev, kde podobná odvodová komanda nechodí.

Obyvatele obcí a měst se proti rekrutování do vojenských rajtek brání za pomoci moderních technologií. Vytvořili jakousi digitální sousedskou hlídku a varují se přes sociální síť Telegram před příjezdem náborářů. „Místní obyvatelé používají kanály online platformy Telegram k varování před pozorováním vojáků a sdílejí videa vojáků, jak nutí muže nastoupit do jejich vozidel, což podněcuje zvěsti o únosech,“ napsal Washington Post a dodal, že někteří muži nyní sedí ve vězení za odmítnutí přihlásit se dobrovolně.

A že člověka ochrání jeho nepříznivý zdravotní stav? Washington Post sdílel příběh šestatřicetiletého Valentina Kamečjuka, který se objevil na zpravodajském serveru Washington Post. „,Lidé jsou odchytávaní jako psi na ulici,‘ řekla Olga Kamečjuková (35), jejíž manžel Valentin byl v červnu odveden vojáky, kteří k němu přišli a požádali ho o doklady poté, co se zastavil na kávu na hlavní silnici u Makivu. Navzdory diagnóze osteochondrózy, kloubní poruchy, absolvoval lékařskou prohlídku za 10 minut, řekla, a byl nasazen na frontu, kde byl zraněn.“

„,Celá vesnice byla takto obsazena,‘ řekla Valentinova matka, Natalija Košparenko. Po třech otřesech mozku a poraněních střepinami se Valentin nedávno vrátil domů. Procházel telefonem a ukázal fotografii, na které je s více než tuctem vojáků. Jen dva jsou stále naživu, řekl,“ sdílel profesor Ivan Kačanovský příběh z války na Ukrajině.

Co Washington Post píše se shoduje s Kačanovského osobními zkušenostmi, tedy že jeden jeho příbuzný zemřel u Kupjansku, další tam byl zraněn a jeden soused je pohřešovaný s celou jednotkou u Bachmutu. „Bylo mi také řečeno, že všichni muži ve vesnici, kde žili moji další příbuzní, byli mobilizováni, včetně mrzáků a postižených. A můj nejlepší přítel, který žil v Mariupolu, je stále nezvěstný,“ uvedl profesor již na konci roku.

