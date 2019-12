„Chytří z Prahy přesvědčí idioty...“ Výsměch slavného Čecha. Jde o TV, kterou „miluje“ Babiš

Propouštění, přiškrcené finance, změna programového schématu. Televize Seznam má podle Info.cz problémy. Bývalí zaměstnanci prý zamíří na nový zpravodajský kanál Primy. A herní vývojář Daniel Vávra si ťuká na čelo, proč se stále stejná skupinka lidí snaží v konzervativním Česku spouštět další a další liberálně levicové kanály. „Masivní letákovou kampaní zaútočíme na cílovku Respektu a ČT24 a následně se zbytek země nechá hravě přesvědčit od intelektuálů z Prahy, že jsou idioti, a začnou si myslet to, co my. A pak už jen samé peníze a parády...“ popsal jejich plány.

Televize Seznam má problém. Alespoň tak o této stanici, která začala vysílat na začátku roku 2018, hovoří server Info.cz. Dle jeho zdrojů podala v posledních týdnech výpověď velká část pracovníků média, od redaktorů přes koeditory až po techniky a kameramany, další pak obdrželi výpovědi. Na TV Seznam běží např. pořad Šťastné pondělí Jindřicha Šídla, Záhady Josefa Klímy nebo Zvláštní vyšetřování Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, kteří dle premiéra Babiše vedou „permanentní kampaň“ proti jeho osobě. Anketa Podporujete stávky a hladovky za klima? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 886 lidí

Dle Info.cz panuje v Televizi Seznam „blbá nálada“. „Na vánočním večírku se mě všichni automaticky ptali, kam odcházím, jako by všichni brali jako dané, že snad každý z Televize Seznam si hledá nové pracovní místo,“ uvedl pro server jeden nejmenovaný zaměstnanec televize. Výpověď prý podává někdo každý den.

Důvod? Prý přiškrcené finance a fakt, že z ekonomického pohledu letošek nenaplní pozitivní očekávání. Dle Info.cz panuje na Seznamu jistá rivalita mezi webovými Seznam Zprávami a Televizí Seznam. Před několika měsíci došlo k jejich rozdělení a od té doby se prý vztahy zhoršily. „Atmosféra je vyhrocená. S webovým zpravodajstvím jsme sice formálně pod jednou střechou, ale jsme rozstěhováni na různá patra. Už chodíme i jiným vchodem než oni a ze společného chatu, který máme, už se oni odhlásili,“ sdělil Info.cz jejich zdroj. Vedení Seznamu potíže přiznalo, nicméně od ledna 2020 prý chystá změnu programového schématu.

Kam se odešlí, vyhození a odejdutí pracovníci Seznamu vrtnou? Podle Info.cz by mohli najít nový domov na CNN Prima, na již před nějakou dobou avizovaném novém zpravodajském kanálu, který by měl údajně začít vysílat už příští rok na jaře. „Přechod na Primu ale není něco, co bychom explicitně chtěli. Jen již nedokážeme dále pracovat v takto nastavených podmínkách. Z našeho pohledu se vedení jednoznačně postavilo za Seznam Zprávy a televizi jakoby naznačovalo, že není do budoucna priorita,“ sdělil nejmenovaný zdroj pro Info.cz. Dodejme, že Wikipedie uvádí sledovanost Televize Seznam jako 0,17%. Fotogalerie: - Pochod na vládu

Zprávu o masivním propouštění v Seznamu Zprávách okomentoval herní vývojář Daniel Vávra: „Je skutečně ‚šokující‘, že v zemi s 10 miliony obyvatel, z nichž většina jsou konzervy a čtou v podstatě pravicový Blesk, se neuživí několikátá ‚televize‘ ovládaná levicovými ‚liberály‘, kteří odešli z jiných levicových médií, na která se taky nikdo nekouká, nebo je nečte. Skutečně by mě zajímalo, jak vypadal byznys plán,“ odtušil vývojář, který naopak se svou hrou Kingdom Come: Deliverance finančně více než uspěl.

„Masivní letákovou kampaní zaútočíme na cílovku Respektu a ČT24 a následně se zbytek země nechá hravě přesvědčit od intelektuálů z Prahy, že jsou idioti, a začnou si myslet to, co my. A pak už jen samé peníze a parády...“ popsal posměšně plán Seznamu, který „překvapivě“ nevyšel.

„Tak gratulujeme Primě, že si tenhle ‚vítězný tým‘ teď naimportuje do svého CNN, kam se tedy ideologicky bude dost hodit. Určitě bude fascinující sledovat, jak stejní lidé, se stejným zaujetím stejně přivedou další stejnou televizi na buben. Protože na jejich mudrování tu není nikdo zvědavej. Na kolik pokusů konečně někomu dojde, že to není dobrý nápad?“ položil filozofickou otázku Vávra.

„Koho by to napadlo, rozjíždět v konzervativní zemi konzervativní médium, které by fakticky nemělo konkurenci? To by vyžadovalo IQ minimálně 60 a tím tu, zdá se, nikdo nedisponuje,“ dodal ještě.

„Fascinuje mě, jak všichni ti miliardáři, jsou ochotní dotovat prodělečné nesmysly levičákům, kteří je pak za jejich vlastní peníze nenávidí a snaží se je poškodit. To je celosvětově vskutku jeden z nejbizarnějších úkazů kapitalismu. Kapitalisti si platí marxisty, kteří se je snaží zničit,“ prohlásil „bambilionář“, jak se čas od času označuje. S otázkou: „Mimochodem Mall.TV, kam se přesunula část ‚vítězného týmu‘ už dřív, se už položila, nebo ne?“ Zde je ovšem dobré doplnit, že na rozdíl od Televize Seznam je Mall.TV televizí internetovou.

