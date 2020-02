„Cikánku ne": Ať se stydí! Dominik Hašek odsoudil vyhozenou prodavačku. A ví, co s ní

reklama

„To, že firma prodavačku propustila, je správné (mimochodem, jak to je s odstupným?). Ale zajímalo by mě, zdali u té propuštěné (Tereza) to nepovede k ještě větší nenávisti. Jak je dle Vás nejsprávnější postupovat, aby si Tereza uvědomila, že se nechovala správně a že urážela člověka?“ zeptal se hokejista na své sociální síti.

— Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 10, 2020

„Nevíme, zdali je ta slečna mladá. Popravdě, ona na mou otázku nemůže být jednoznačná odpověď, protože každý jsme jiný. A jsou lidi, kterým je téměř nemožné pomoci. V každém případě je potřebné se tomuto jednoznačně vymezit,“ dodal Hašek v komentářích. Zároveň také dodal, že v žádném případě není správné nad člověkem, když už je dospělý, automaticky „lámat hůl“...

„Měli bychom postupovat při následném jednání s ní tak, aby si svou chybu uvědomila a už NIKDY podobně nejednala,“ dodal Hašek.

„Věřím, že jestli hodně lidí ví, čí to byl účet, tak je to masírka. Ale možná, že právě ta masírka bude to nejlepší, co mohla dostat. Trest (vyhazov) není přísný,“ míní také „Dominátor“.

„Účelem je, aby se za to ne až jednou styděla. Vynikající (mojim-naším cílem by mělo být) by bylo, aby se za to moc styděla už v momentě, kdy dostává výpověď. A už v tu chvíli věděla, jak špatně jednala a byla rozhodnutá, že už podobně jednat NIKDY nebude,“ psal dále komentáře hokejista.

„Já ani v nejmenším a její rozhodnutí schvaluji. Jen mě zajímá, jak lidé asi následně reagují. A jak jim při výpovědi pomoci, aby si svou chybu uvědomili a nedocházelo u nich k opaku...“ uzavřel.

„Zachovala se neslučitelně s lidským přístupem, nemůže urážet svoje kolegy,“ řekla již včera k vyhazovu mladé dívky pro iROZHLAS.cz Jana Kmuníčková, vedoucí marketingového oddělení knihkupectví Kanzelsberger. „Nebylo to vyjádření firemního postoje k menšinám,“ řekla redakci Kmuníčková a dodala, že autorka tweetů již ve firmě nepracuje.

Prodavačka prodejny v Jablonci napsala několik rasistických poznámek o svojí nové romské kolegyni. „I procházka po brněnském Cejlu mi byla příjemnější než zaučovat v práci cikánku,“ napsala žena, která vystupovala na twitteru pod jménem Tereza Bart. „Každý přece ví, že normální barva je bílá,“ dodala v komentářích pod příspěvkem.

Opravdu vám rasismus v @kanzelsberger přijde normální?

Tereza Bartůňková, prodejna Jablonec nad Nisou. pic.twitter.com/1m1AF1mi66

— daniel hule (@DanielHule) February 9, 2020

Příspěvek sdílel Daniel Hůle z Člověka v tísni a označil i profil knihkupectví Kanzelsberger. To Hůlemu bleskově odpovědělo. „Dobrý den, pan Kanzelsberger považuje chování prodavačky za profesně odpudivé a prodavačka už u nás ode dneška nepracuje,“ stálo v odpovědi.

Ještě předtím na prodavačku upozornil uživatel sociálních sítí, říkající si Lumpenkavárník. Ten nabádal své přátele, aby všichni informovali knihkupectví „co mají ve slečně za marketingový poklad“. A přidal pohrůžku bojkotem: „Pokud, milé knihkupectví, hodláte tolerovat otevřený rasismus svých zaměstnanců, pak minimálně z mých peněz neuvidíte už ani korunu.“

Když prodavačka přišla o práci, rozlil se sítí sebeuspokojující pocit: „Děkuji knihkupectví. Chápu, že o chování své pracovnice nevěděli, o to víc oceňuji rychlost řešení a signál, že rasistické a urážející chování v dnešní společnosti nelze tolerovat,“ kvitoval rychlost řešení situace Hůle.

Děkuji knihkupectví. Chápu že o chování své pracovnice nevěděli, o to víc oceňuji rychlost řešení a signál, že rasistické a urážející chování v dnešní společnosti nelze tolerovat. https://t.co/CUFlFsewxv

— daniel hule (@DanielHule) February 10, 2020

