„Co by pak dělali?“ Macinka se směje Pirátům. Ale také Jurečkovi

Petr Macinka ze strany Motoristé sobě a zároveň také spolupracovník Václava Klause v jeho Institutu zhodnotil v pořadu Podtrženo, sečteno moderátora Luboše Xavera Veselého mimo jiné někdejšího poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. „Kalousek je starej mazák. Ale dneska se podívejte, je tam někde nějakej mazák? Jako vy si myslíte, že pan Jurečka, ten by mohl tancovat u tyče než dělat ministra práce. Ale ono by mu to tancování u tyče nešlo. Protože když vím, jak mu jde to ministrování, tak jemu půjde stejně všechno," poznamenal Macinka.

Ekoteroristé šikanují Prahu, hvězdou pochodů Šabatová: Hřib a Svoboda selhávají, říká Macinka. Tento titulek je ze serveru Expres.cz, Veselý jej v pořadu připomněl. „Mě to těšilo, to psát, protože tady proti tomu nikdo neprotestuje. Už to bylo devětkrát. Já jsem neřekl, že to jsou ekoteroristi, já jsem řekl, že to jsou teroristi. Oni to chtěli trochu změkčit. Bulvární média ty titulky změkčujou. Já fakt zírám na to, že iniciativa Extinction Rebellin – rebelie proti vyhynutí, kteří říkají, že když se nebude jezdit po Praze třicíttkou, všichni zahyneme, upečeme se horkem. Britský protiteroristický policejní útvar tuto iniciativu zařadil na seznam extremistických hnutí vedle neonacistických tam akcí, a vedle islamistických teroristů. Akorát tady u nás oni interpelují Hřiba a Hřib říká: Já tu třicítku podporuju. Svoboda říká: Tak je to na stole. Tady normálně – jak se říká, že s teroristy se nevyjednává, tak pražská ODS, pro kterou byla doprava před volbami hlavní priorita, tak teď dokonce vyjednává už i s teroristy. Šabatová...“ zmínil Macinka, který se také se ziskem 2,3 procenta zúčastnil se stranou Motoristé sobě komunálních voleb.

„Šabatová byla lídrem koalice tří nebo čtyř stran – ČSSD, Zelení a tak dál, tak ti dostali méně než my,“ připomněl Macinka. „Vyhrál Hřib, vládne Praze dál a tady toto je jejich béčko a oni si to zřejmě objednali a v Praze budeme jezdit 30. Myslím, že na příštím zastupitelstvu se to bude hlasovat,“ dodal Macinka.

Macinka se dále věnoval průzkumu Medianu, který ukázal, že sněmovní volby by s klidem ovládlo ANO. Vládní koalice by dosáhla na 41 % voličů.

„Osobně jsem velkým kritikem vlády. Volby dopadly tak, že vládní koalice měla 43 %, nyní je to 41, zhruba stejně. Že by následoval dramatický pokles, to nevidím. Naopak Piráti a STAN mají 16,5 %, což je víc, než obdrželi ve volbách. To je neuvěřitelné,“ řekl Macinka.

„Co se projevuje, je docela dobrý nárůst Babišův; měl ve volbách 27 %. Tady začíná být znát efekt prezidentských voleb. Babiš sice prohrál, ale současně je jedním z vítězů. Babišovi se podařilo přesvědčit milión lidí, aby mu dali poprvé v životě hlas. Lidi, kteří mu nikdy ten hlas nedali. A otázka je, proč by člověk, který nikdy nevolil Babiše, ale už ho jednou volil, proč by volil třeba Okamuru, když může volit Babiše. Takže pokud s tím bude Babiš nějak umně pracovat, tak si myslím, že má potenciál ještě vyšší,“ řekl Macinka.

Dále se Macinka s Xaverem Veselým zaměřili na pirátku Richterovou a na její slova ohledně toho, že sazba 14 % DPH je podle ní nepřijatelná. „Z vlády ale neodejdeme,“ zaznělo pro CNN Prima News.

„Mají čtyři poslance, předtím jich měli dvaadvacet. Devatenáct lidí vypadlo. Když se na ně někdo podívá, tak odešli ze Sněmovny do vlády, jelikož ti vypadlí jsou dnes náměstci. Pro ně odejít z vlády – co by asi tak dělali?“ – ptá se ironicky Petr Macinka.

„Já jsem slyšel, že existuje jistá sbírka fotografií,“ reagoval Veselý. „Ale to budou fotky s bagrem, ne?“ zeptal se Macinka. „Ne ne, to není katalog s bagrem, to je katalog úplně něčeho jiného,“ poznamenal Veselý, což Macinku zaujalo, že by to chtěl vidět. „Jurečka by v tom případě měl u mě kredit,“ sdělil Macinka. „Jenom nevím, jestli by ještě někdy mohl jít ke zpovědi,“ řekl Veselý. „Mohl, však je lidovec, ne?“ zareagoval Macinka. „By měl tolik hříchů, že by neprošel tou kabinkou tam,“ dodal Veselý.

