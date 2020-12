„Co tam dělal Prymula? Není vás tam nějak moc?“ Witowská udeřila v souvislosti s očkováním

reklama

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) měl Blahutu vybrat na základě doporučení, kdo jej doporučil, sám netuší.



Blahuta dříve působil ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), kde však skončil na vlastní žádost po kritice za systém elektronických receptů eRecept. „To byla cesta bez východiska," zhodnotil působení v SÚKL, tehdy prý měl odlišné úvahy o směřování této instituce než tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Moderátorka se jej opakovaně tázala, jestli si po zkušenostech ze SÚKL myslí, že nynější náročnou akci zvládne, a zdali ve své předchozí instituci nezanechal „kostlivce ve skříni"? „Ty tisíce nevyřízených správních řízení tam nejsou?" pokračovala.



Blahuta na to zmínil, že si Vojtěch po konci jeho působení nechal udělat audit a ten pro něj „nedopadl špatně“.



Pak přišel dotaz na roli Romana Prymuly při vakcinaci. Prymula se měl dnes zúčastnit on-line chůze Blahuty s premiérem. „Jak vám ho premiér představil? ‚To je Roman Prymula a bude tady s námi sedět a poslouchat nás‘?“ tázala se poté Witowská. „Přesně takhle to proběhlo,“ vpálil jí Blahuta, to však moderátorce nestačilo. „A vy jste se neptal, co tam dělá?“ nechápala. Blahuta vysvětlil, že tam Prymula nebyl jediný a účastníků bylo více. Po tom, co Prymula na schůzi dělá, nepátral, respektuje prý, že si jej premiér Babiš vybral.



„A není vás tam nějak moc?“ pokračovalo dotazování Witowské. Blahuta se pustil do vysvětlování, že on je zodpovědný ministru Blatnému a operaci řídí Babiš. Fotogalerie: - Prázdné obchody v Německu. Nákupy ve Weidenu

Koordinátor potvrdil Prymulova slova, že jsme v souvislosti s přípravou na očkování oproti jiným státům ve skluzu. Myslí si, že je dokážeme dohnat do dvou měsíců. Očkování se podle jeho mínění mělo začít řešit již za působení prvního letošního ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.



Informační kampaň se má teprve začínat na konci ledna či počátkem února, jako problém to ale Blahuta nevidí, jelikož do té doby ani neočekává dostatek vakcinačních látek.



Přesvědčit bude muset i samotného premiéra Babiše, ten mu totiž zatím o očkování příliš nestojí. Jako náhradníka tak má zatím například Blatného, ten slíbil, že si vakcínu nechá vpíchnout jako jeden z prvních.



Do konce roku do naší republiky dorazí 9 750 dávek, s očkováním pak podle Blahutových odhadů budeme moct skončit na podzim, poslední dávky však dojdou až v prvním čtvrtletí roku 2022. Cílová skupina má být pět milionů lidí, aby bylo kolektivní imunity dosaženo. Psali jsme: Světoznámý režisér se nechal očkovat ruskou vakcínou Sputnik. A toto vzkázal na Západ Německo staví očkovací centra a má plán na minuty. U nás Babiš teprve vybírá zmocněnce, lamentují noviny Zavírat! Ale jinak... Havlíček zase vše mění. „Byla to chyba, ale mysleli jsme to dobře,“ bránil omezení kávy Lékař vypíše papírový recept, dostane pokutu dva miliony. Ale zvládli to i v Portugalsku, protestoval šéf státního ústavu

