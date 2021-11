„Co to váš budoucí ministr vyjádřil v médiích? To si musíte v koalici vyřešit.“ Schillerová udeřila na Bartoška. Podnikatelé, pozor

reklama

„Já jsem dlouhodobě proti povinnému očkování, protože jsem právník. ... Troufnu si říct, že by trvalo až dva roky, než by to bylo schváleno, pokud by to bylo vůbec schváleno. Jako právník jsem toho názoru, že každý má právo nakládat jak chce se svým tělem. Na druhé straně jsem zastáncem tvrdých restrikcí proti neočkovaným, protože právě neočkovaní nám zahlcují nemocnice. Proto prosím všechny, aby se nechali očkovat. Přece není možné, aby ti zodpovědní očkovaní dopláceli na neočkované,“ pravila hned v úvodu pořadu Alena Schillerová.

Bartošek je téhož názoru. Ve vysílání zdůraznil, že sám je očkován a v očkování vidí cestu, jak ponechat otevřené školy a umožnit dětem nerušeně se vzdělávat. Stejně jako Schillerová, i Bartošek připomněl, že v nemocnicích končí především neočkovaní lidé. „Ti, kteří se neočkují, tak potom zatěžují zdravotnický systém,“ řekl.

Připomněl také, že číslo R, které ukazuje, kolik dalších lidí může nakazit jeden covid pozitivní občan, v září tohoto roku překonalo hranici dvou. V tu chvíli měla vláda Andreje Babiše (ANO) zareagovat a přijmout opatření. Ale neudělala to. „Jedním z možných vysvětlení je, že to neudělala, protože se blížily volby,“ konstatoval Bartošek

„Tato vláda by měla lidem říkat: nebudete-li se očkovat, tak důsledkem může být vážné poškození zdravotního stavu nebo také smrt. A pokud se budete očkovat, nebude to znamenat, že se nemůžete nakazit, ale pravděpodobně budete mít jen mírný průběh,“ pokračoval.

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 16% Ano, ale jen důchodců 1% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 80% hlasovalo: 54537 lidí

Jenže Bartošek pokračoval.

„Jestliže premiér řídí pandemii přes twitter a pokud ministr Vojtěch řekne, že se mají nosit ve vnitřních prostorách roušky a premiér Babiš říká, že něco takového není potřeba, tak to je důvod, proč jsou lidé naštvaní. Oni nevědí, co platí,“ nešetřil kritikou. Zdůraznil, že vláda musí přijmout taková politická rozhodnutí, aby udržela v chodu především školy. „Já si neumím představit, že se znovu zavřou školy, to je pro mě naprosto nepřijatelné,“ hřímal.

Postavil se i proti vyhlašování lockdownů.

„Jeden den lockdownu nás stojí asi 2 až tři miliardy,“ varoval s tím, že v porovnání s tím je PCR testování podstatně levnější.

Schillerová je stejného názoru. Zdůraznila také, že stát musí podnikatelům poskytnout určité kompenzace a musí ponechat jejich podniky alespoň částečně otevřené, protože zavření ekonomiky by řadě podnikatelů ekonomicky zlomilo vaz. Ale to prý v žádném případě neznamená, že by podporovala vyplácení stoprocentní nemocenské pro lidi v karanténě. A tady jí dal na oplátku za pravdu Bartošek, podle něhož má řada podnikatelů zkušenost, že se lidem příliš nechce vracet do práce.

Schillerová v této souvislosti rýpla do příštího pravděpodobného ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika (STAN), který v médiích upozorňoval, že příští vláda bude muset velmi zvažovat, jaké kompenzace a v jaké výši vyplatí.

„Já jsem z toho byla velmi a velmi překvapená, co budoucí ministr průmyslu a obchodu vyjádřil v médiích,“ zaznělo od Schillerové s tím, že podnikatelé opravdu pomoc potřebují, ať už příští ministr říká, co chce.

Postup Zemana? Může to končit u soudu

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku ke sporu prezidenta Zemana s vládou Petra Fialy (ODS) o jednoho ministra. Bartošek zdůraznil, že pánem při sestavování vlády je její předseda a pokud to prezident nebude respektovat, je možné celou věc rozřešit před Ústavním soudem ČR. „Já mám za to, že by to měl rozlousknout Ústavní soud,“ prohlásil Bartošek.

Alena Schillerová v reakci na jeho slova připomněla, že dosluhující premiér Andrej Babiš nikdy tak daleko nezašel a vždy se snažil dospět při jednáních s hlavou státu k nějakému konsenzu.

