„Covid? Jen rozcvička.“ Hnízdil a jiní v Praze. Válka, zotročení, cenzura

„Vážení spoluobčané. Vláda a média nám dva roky soustavně lžou. Pod záminkou ochrany před obyčejným virem nás týrají respirátory, nesmyslnými testy, zavírají do izolace, nutí, abychom si nechali vpichovat do těla jakousi nevyzkoušenou látku,“ zahájil svůj projev Jan Hnízdil. Z davu se ozývalo „hanba, hanba“.

„Jen s pomocí strachu se psychopatům v čele vlád a médií povedlo za dva roky rozvrátit školství, zdravotnictví, právo, kulturu, naše rodiny, vztahy, naše životy. Hanba!“ zakřičel Hnízdil a dav se připojil.

„Vláda a média nám dál soustavně lžou. Covid není medicínský problém, jde o zneužití zdravotnictví a obyčejného viru k mocensko-politickým účelům. Nadnárodní korporace usilují o naše zotročení, dosažení naší závislosti, absolutní digitální kontroly nad našimi životy. Tečkování je jen potvrzením toho, že jsme byli zlomeni, potvrzením naší poslušnosti,“ poznamenal dále Hnízdil za souhlasu přítomných.

„Covid byl jen rozcvička, globální psychopati si vyzkoušeli, kam až mohou zajít, co všechno si necháme líbit. Válka proti covidu i válka na Ukrajině mají mnoho společného. Plošné očkování je analogií plošného bombardování. Vždycky to odnesou obyčejní lidé. Ukrajinci, Češi, Rusové, Iráčané, Vietnamci. Zisky shrábnou vždycky výrobci vakcín nebo zbraní, respirátorů nebo plynových masek, počítačové firmy, banky,“ dodal Hnízdil.

Jan Hnízdil.

„Vždycky jde o totéž. O moc, území a energetické zdroje. Není zásadního rozdílu mezi východem a západem. Nejde o to válku vyhrát, největším byznysem je vleklý konflikt. Jde o to lidi udržovat v trvalém strachu pod záminkou ochrany či demokracie, zdraví, vyexpedovat co nejvíc vakcín či zbraní,“ míní Hnízdil.

„Gándhí kdysi pověděl: Ani ten nejmocnější vládce nemůže vládnout bez spolupráce ovládaných. Psychopati by nemohli pokračovat v ničení našich životů a celé planety, nebýt tichého souhlasu či lhostejnosti těch, jejichž životy a budoucnost ničí. Odpor proti totalitní moci je oprávněný. Občanská neposlušnost je nutná,“ vyzýval Hnízdil. „Musíme zabránit korporacím a vládám v ničivé politice tak, že jim nezbude než ustoupit a podřídit se zájmům nás, občanů,“ dodal Hnízdil. „Jedním z nástrojů dosažení tohoto cíle je budování paralelních struktur, jako je Charta 2022. Má moji podporu. Nenechme se manipulovat, nenechme se zotročit, odmítněme agresi, odmítněme válku. Ať mír dál zůstává s touto krajinou! Roušky, testy, lockdowny, vakcíny ať už pominou, ať už pominou,“ dodal Hnízdil v parafrázi na známou píseň Marty Kubišové Modlitba pro Martu.

Mezi dalšími vystupujícími byl advokát Tomáš Nielsen. „Pokusím se trošku zobecnit, proč vznikl institut Pro Libertate, proč vznikla Charta 2022. Ta dnešní manifestace není o covidu, ta je o právu. Je o svobodách, je o demokracii. Od března 2020 zažíváme pouze jakési ztransparentnění problémů, které naše společnost zažívá a zažívala v minulosti. Co se stalo? Odborníci z určité velice omezené skupiny, vláda a média rozšířili mezi lidi strach jako nejsilnější manipulativní nástroj. Vytvořili jednu jedinou ideologii jakéhosi fiktivního řešení a vytvořili si vnitřního nepřítele, aby dokázali společnost rozdělit. Od té doby jsme my všichni obviňováni z toho, že šíříme nenávist, šíříme zlo, že šíříme bludy. My se ale snažíme o pravý opak. My se snažíme ten strach rozptýlit, snažíme se hledat pravdu a snažíme se chránit právo,“ zmínil Nielsen.

Podle jeho slov si musíme uvědomovat, co jsme za poslední dva roky zažili. „Zažili jsme diskriminaci jedné skupiny občanů, a to je něco, co já jako právník naprosto odmítám. To je něco, s čím se nikdy nemůžeme smířit,“ zdůraznil Nielsen. Diskriminace je podle jeho slov jeden z nejzrůdnějších nástrojů, kterým lze zneužít právo, kterým lze porušit právo a kterým lze odstranit právo. „Vláda, média a pseudo odborníci, tento zvláštní triumvirát, sebral našim dětem právo na vzdělání, sebral jim právo společensky žít, stýkat se s kamarády, to je druhá zrůdnost, kterou vládě, médiím a těmto odborníkům nelze nikdy odpusit,“ dodal Nielsen.

„Zažili jsme a nadále zažíváme omezování svobody slova. Vždy to přirovnávám k tomu, co se dělo před rokem 1989. Tehdy vznikaly seznamy zakázané literatury, takže kdo chtěl, aspoň věděl, co si má přečíst. Dnes jsme buď naprosto ignorováni, nebo označováni nějakými nálepkami, jako bychom byli my ti špatní, tak aby veřejnost věděla, že nás sledovat nemá. Média jsou vůči nám naprosto tichá, a pokud se o nás píše, tak jedině pomlouvačnými kampaněmi,“ dodal Nielsen.

Tomáš Nielsen.

Charta 2022 podle něj není omezena na konkrétní politický názor, může ji podepsat neočkovaný i očkovaný. „Shrnuje základní hodnoty demokratického právního státu tak, jak pevně věřím, že je všichni cítíme,“ míní Nilesen.

Právník Jindřich Rajchl byl pak jedním z posledních vystupujících. Podle něj se v uplynulých týdnech dosáhlo velkého vítězství: zrušení vyhlášky o povinném očkování. „Jasně se ukázalo, že když se spojíme v jeden proud, dokážeme odhodit vše, co nás spojuje, a spojíme se za jednu věc, tak dokážeme velké věci. A že ti politici, kteří se nás snaží uzurpovat, nemají šanci,“ míní Rajchl.

„Jsme země plná úžasných lidí, kteří jsou společně schopni dokázat velké věci. Dva roky jsme se scházeli na různých demonstracích, pod vlajkou různých politických stran, hnutí a iniciativ a protestovali jsme proti vládám Andreje Babiše a Petra Fialy. Nyní je čas na změnu. Musíme změnit naši strategii,“ dodal Rajchl, že je zapotřebí budovat budoucnost této země.

Jindřich Rajchl.

