„Covid už mě nebaví. Nebaví mě o něm číst, mluvit. A covid pasy mě taky s*rou!“ V senátorovi od Fialy bouchly saze

ANKETA Je s příchodem omikronu iracionální vyžadovat covidpasy, jak si myslí biochemik Omar Šerý? Na tuto otázku se ParlamentníListy.cz zeptaly politiků. Někdo to za iracionální považuje, další naopak. A senátora Tomáše Jirsu covid už štve. A to hodně. „Covid mě už nebaví. Nebaví mě o něm číst, nebaví mě o něm mluvit. Jsem třikrát očkován, abych měl od toho všeho bláznění pokoj a klid. Aby měl klid můj hospodskej a ochranka v Senátu. A covid pasy mě serou taky!“ prozradil.

Biochemik Omar Šerý se ve svém tweetu vyjádřil k tomu, že podle jeho názoru je v souvislosti s přicházející vlnou varianty omikron iracionální nadále vyžadovat covidové pasy. Lidi by tedy pouštěl do restaurací, divadel a podobně bez vyžadování očkování. Z jeho úst je to poměrně překvapivé, neboť Šerý po celou dobu koronavirové krize vystupoval poměrně výrazně v médiích s ráznou podporou vládních opatření. „S rozšířením varianty omikron je zcela iracionální (a psal jsem tu před rokem obecně totéž) dále podporovat covid pasy a nepouštět neočkované někam, kam smějí jen očkovaní. Očkování nijak nepostihuje nákazu a šíření varianty omikron a toto dělení lidí by mělo okamžitě přestat,“ uvedl.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, co si o tom myslí. Začněme lékaři. „Sledujeme, že různá prohlášení se velmi různí. Poprosím pana ministra zdravotnictví o jasné stanovisko, už vzhledem k neuvěřitelné situaci studentů zdravotních škol. A nejen jich. Očekávám - věřme, že v brzké době - verdikt Ústavního soudu k vyhlášce o povinném očkování proti onemocnění způsobené virem Sars-Cov-2. A samozřejmě očekávám také informace z Mezinárodního trestního soudu v Haagu, kam směřovalo mezinárodní podání, které jsem rovněž podpořila. Zjevně nezbývá už nic jiného než soudy,“ okomentovala nezávislá senátorka za obvod Prostějov a dětská lékařka Jitka Chalánková. „Myslím si totéž,“ uvedla k názoru Omara Šerého na iracionalitu covidpasů v době omikronu další dětská lékařka a senátorka za Mostecko Alena Dernerová. Bývalý ministr zdravotnictví a v současnosti europoslanec Ivan David (SPD) uvedl: „Sdílím názor docenta Šerého.“

Je to opravdu poslední a konečná mutace covidu?

Další lékař, v letech 2008 až 2020 hejtman Kraje Vysočina, Jiří Běhounek (ČSSD) konstatoval: „Ale nikde není řečeno, že ostatní mutace zmizí. Vyčkal bych na vývoj zátěže, ale různorodá vyjádření v tom dělají jen zmatek." Bývalý poslanec (2010 - 2017) Jiří Štětina, který zakládal, vedl a rozvíjel záchrannou službu v Hradci Králové a byl i primářem ARO, sdělil: „Tento názor nesdílím. Pokud tady tento virus bude, jediným řešením je očkování a všechna protiepidemická opatření. A hlavně léčba všech stavů, které vyžadují hospitalizaci. Jinak hlavní slovo musí mít virologové, epidemiologové a nesmí se to stát politickým bojem jako dosud.“

„Covid mě už nebaví. Nebaví mě o něm číst, nebaví mě o něm mluvit. Jsem třikrát očkován, abych měl od toho všeho bláznění pokoj a klid. Aby měl klid můj hospodskej a ochranka v Senátu. A covid pasy mě serou taky!“ vyjádřil se senátor ODS za obvod Český Krumlov a starosta Hluboké Tomáš Jirsa. „Souhlasím. Omikron je degenerovaná forma nákazy, vyžadovat covidpasy je iracionální,“ domnívá se místopředseda Strany soukromníků Petr Thaisz. „Naprostý souhlas. Jen nevím, co si počnou covidhysterici, pokud přijdou o svůj fetiš,“ myslí si Petr Štěpánek, hudebník, spisovatel a politik, bývalý místopředseda Rady pro televizní vysílání, člen Trikolóry.

Anketa Jste pro zrušení covid pasů, tedy pro to, aby neočkovaní mohli volně chodit kamkoliv? Ano 88% Ne 11% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10401 lidí Lukáš Pleticha. „Nemyslím si to. Ať biochemik doloží, že omikron je opravdu ta poslední a konečná mutace covidu. A žádná horší nebude. Pochopitelně není," uvedl. „Není to iracionální," konstatoval Miroslav Bednář, filozof a politik, spoluzakladatel a bývalý místopředseda Strany svobodných občanů. „Ne." Takto vyjádřil nesouhlas s názorem biochemika Luboš Smrčka, ekonom, vysokoškolský učitel, bývalý místopředseda Strany práv občanů. „Osobně jsem zastáncem očkování a nevím, proč by příchod omikronu měl znamenat konec covid pasu," doplnil tuto názorovou skupinu Marian Keremidský, pedagog, 1. místopředseda Strany práv občanů. Podobně smýšlí i František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, poslanec v letech 2006 až 2017. „Není to iracionální. Je v tom i důležité info pro lékaře, když se očkovaní nakazí," napsal.

Šaškárna kombinovaná s bezpracným ziskem pro farmaceutické a zkorumpované tupé politiky

„Myslím, že v záplavě iracionality, ve které se, a to nejen ohledně covidu, Evropa zmítá, jde pouze o jeden ze střípků,“ myslí si Jaroslav Foldyna, poslanec SPD za Ústecký kraj. „Ač jsem zastáncem očkování, očkování chrání dotyčného před horším průběhem nemoci. Což je důležité nejen z pohledu člověka, ale i z pohledu státu a možných dopadů, například zahlcení nemocnic, zajištění důležité infrastruktury. Očkování ale nechrání před šířením. Když to zjednoduším, u vchodu do restaurace ukazuji, že pokud dostanu covid, budu mít snad lehčí průběh. Ne, že někoho nenakazím. Myslím, že by měl být větší důraz na ochranu před šířením. Testování, respirátory... Na očkování bych dále apeloval,“ sdělil Marek Černoch, moderátor, zpěvák bývalý poslanec za Úsvit.

„Omikron je dle mého názoru ona mutace covidu, kterou pracně hledala příroda/virus tak, aby byla nastavena určitá symbioza mezi virem a jeho hostitelem, člověkem. Nejenom, že covidpasy považuji za nepotřebný nesmysl, ale i současné rozhodování vlády (ministra Válka) považuji za nelogická a jeho výroky ohledně pracovní karantény jsou výsměchem selskému rozumu. A dovolím si upozornit na jednu skutečnost - je evidentní, že mutace koronaviru nevznikají na teritoriu Evropy, ale především v afrických zemích. V Evropě se vynakládají miliardy na vpodstatě neškodný omikron místo toho, aby se proočkovala africká populace tam, kde mutace vznikají a tím se do budoucna zabránilo, aby taková mutace, možná nebezpečnější než covid z roku 2020, vůbec vznikla a zejména se nedostala znovu do evropského prostoru. odborná a rozumová kompetence Evropské komise a politické reprezentace EU je nejenom v tomto ohledu na dvě věci... vlastně na tři - na prachy do vlastních kapes a do stranických pokladniček. To, co se teď předvádí kolem omikronu, je šaškárna kombinovaná s bezpracným ziskem pro farmaceutické a zkorumované tupé politiky,“ okomentoval bývalý poslanec Bohuslav Chalupa.

„Covid pasy bych vůbec nevyžadoval, nehledě na omikron. Apeloval bych na dodržování 3R a nepodléhal covidismu. Z dosud dostupných informací se omikron jeví jako nejslabší forma covidu. Tudíž není zapotřebí propadat covidovému šílenství tak jako některá média a politici,“ uzavřel Adam Kalous, ekonom, podnikatel, exstarosta Jeseníku a bývalý poslanec za hnutí ANO.

