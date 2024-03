„Ču*ák.“ „Ku*va.“ Kolář mladší se omluvil za výrazy. Ale ne Zaorálkovi

reklama

Kolář Ondřej se vyjádřil k negativním ohlasům, jež obdržel za vulgarismy, jimiž počastoval Lubomíra Zaorálka za to, že ten řekl, že otec Koláře Ondřeje Kolář Petr pomáhá financovat šéfovi Kremlu válku. Kolář Ondřej prohlásil, že ho „unesly emoce“ a že „vulgarity do politiky nepatří“. Další urážku si ale neodpustil. „Zdravím vás z Ukrajiny. A omlouvám se všem, kterých se dotklo, že jsem politickou nulu Zaorálka, který o tátovi Petru Kolářovi prohlásil, že pomáhá Putinovi financovat válku, počastoval sprostými výrazy. Vulgarity do politiky nepatří. Unesly mě emoce,“ napsal dnes poslanec TOP 09.

Zdravím vás z Ukrajiny ??? A omlouvám se všem, kterých se dotklo, že jsem politickou nulu Zaorálka, který o tátovi @PetrKol15555896 prohlásil, že pomáhá Putinovi financovat válku, počastoval sprostými výrazy. Vulgarity do politiky nepatří. Unesly mě emoce. — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) March 13, 2024

Zaorálka se zastal právník Ondřej Dostál; přízvisko „nula“ nasměroval na Ondřeje Koláře a nešetřil ani jeho otce Petra Koláře, poradce a „přítele po boku“ prezidenta ČR Petra Pavla. „Kdo je nula? Pan Zaorálek se aspoň do politiky dostal sám, ne skrz rodiče. A sprosťárny jsou menší problém, než lobbista cizí firmy, který dle vlastních slov ‚vyrobil‘ prezidenta a poradcuje mu. To je problém, to do politiky nepatří! Mezi byznysem a politikou má být firewall!“ upozornil Dostál.

A Kolář junior vrátil úder, že za nulu považuje i právníka Ondřeje Dostála. „A já už se bál, že mi další nula nevysvětlí, že mi zvolení ve svobodných a demokratických volbách zařídil papá,“ napsal Kolář ml.

A já už se bál, že mi další nula nevysvětlí, že mi zvolení ve svobodných a demokratických volbách zařídil papá. Tak pá pá ?? — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) March 13, 2024

Do Petra Koláře se Zaorálek pustil před dvěma týdny v druhé hodině Partie na CNN Prima News, kde dalšímu hostovi debaty Ondřeji Kolářovi vyčetl, že jeho otec Petr Kolář, poradce prezidenta Pavla, pracuje pro společnost, která „pomáhá plnit peněženky Vladimira Putina“.

V úterý se pak kandidát do europarlamentu za TOP 09 Ondřej Kolář k této roztržce s Lubomírem Zaorálkem (SOCDEM), vrátil a nešetřil vulgarismy. „To je č*rák. To tam dejte. Dodnes vlastně vůbec nechápu, co se to tam odehrálo. Už jsme si všimli, že je to teď nový národní sport. Úspěch se v této zemi neodpouští. Zaorálek je prostě ku*va, tak se tak chová,“ pronesl v pondělí Kolář pro CNN Prima News s tím, že Zaorálek podle něj vždy obracel Česko na Východ. „A tento člověk si zde bude dovolovat mého otce obviňovat z práce pro Rusko? Ať jde do hajzlu,“ doplnil rozčíleně Kolář Ondřej.

Zdůraznil také, že jeho otec pro Rusko nepracuje, nikdy nepracoval a pracovat nebude. „Táta je člověk, který si vždy dával záležet na tom, aby hájil české zájmy,“ pravil.

