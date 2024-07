„Čunek zase vyhraje volby.“ Zelený naříká, novinář tuší

„Tohle mi přijde pozoruhodné. Rada města Vsetína rozhodla, že od září se ve všech školách žákům zakážou používat mobily. Dokážu si představit, že takové omezení může mít smysl, v některých zemích jej zavedli. Co ale určitě nechápu, je způsob, jakým se o tom lidé dozvídají. V zásadě o tom rozhodl Jiří Čunek – v červnu o tom napsal na blog na iDnes, v tomto týdnu to schválila rada města a včera se to objevilo ve vysílání ČRo Zlín. Na webu města či na jeho facebooku nula informací. Přece jen bych u opatření, které se týká 2 500 dětí, očekával minimálně nějaké vysvětlování, diskusi nebo prostor pro rodiče a děti vyjádřit svoje názory či potřeby. Ale ne, tady Jiří Čunek rozhodl, a basta...,“ okomentoval někdejší spolupředseda Strany zelených Michal Berg.

„To vypadá, že Jiří Čunek zahájil kampaň před senátními volbami, které zase s přehledem vyhraje,"“ zareagoval novinář Vratislav Dostál.

O tom, že mobily do školy nepatří a že stát by to měl zajistit, psal Jiří Čunek na svém blogu na serveru iDnes.cz v červnu. „Je načase, aby děti opět byly dětmi. Dospělí mají vědět, co je pro ně nejlepší, a být schopní to také realizovat. Házet na děti zodpovědnost a tvrdit, že jim přece jen dáváme možnost svobodně se rozvíjet, není fér hlavně vůči nim, protože na to ve finále doplatí nejvíc,“ zdůvodňoval Čunek, proč se k danému rozhodnutí chce uchýlit.

„K zákazu používání mobilů alespoň na základních školách tak postupně přistupují země po celém světě, od Francie, Itálie, Portugalska, Nizozemska nebo Velké Británie po Izrael, Nový Zéland či několik států v USA. Zkušenosti s tímto opatřením jsou zatím jen pozitivní: děti jsou soustředěnější, dosahují lepších studijních výsledků. Navíc se místo koukání do mobilu opět baví mezi sebou, což je nakonec jedním ze smyslů školní docházky – socializace,“ dodal také Čunek.