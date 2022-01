„D*bilní Brusel, zelení sr*či.“ Expertovi ruply nervy. Prý je čas povstat. Česko v čele?

Josef Vrtal, známý jako expert Pepa z pořadu Autosalon na TV Prima, hlasitě kritizuje snahy o prosazení elektromobility v Evropě. Podle něj jde o slepou uličku a elektromobily by se samy na trhu bez tlaku Bruselu neprosadily. Aby se tomu učinila přítrž, musí prý povstat nějaká země EU a k té se nespokojené automobilky připojí. „A já si myslím, že tou zemí by do budoucna mohla být Česká republika,“ prohlásil Vrtal.

Vrtal v rozhovoru pro pořad Brocast nenechal na ekologické agitce Bruselu nit suchou. „V Evropské unii, v tom debilním Bruselu, se rozhodli, že na území velkém asi jako Kazachstán spasíme svět. Takže tady nastala nějaká ekologická hra zelených sráčů a tomu se ty automobilky dneska přizpůsobujou. Je to tak směšný, že se třeba dělal výzkum, o kolik klesne emise CO2 při výrobě pneumatik, když tam nebudou nápisy,“ říkal se smíchem Vrtal.

Mnohem vážněji ale dodal, že současné zelené snahy EU můžou znamenat pro celý automobilový průmysl velký problém. „Tihleti pitomci ženou do kopru jeden z nejdůležitějších evropských byznysů a ty automobilky se neumějí bránit, protože tam seděj ti ředitelé, kteří mají ty svoje hypotéky a nechtějí dát hlavu na špalek. Tady je jediný řešení, že vystoupí nějaká země s tím, že je to celé nesmysl, a ty automobilky se toho politického lídra chytnou. A já si myslím, že tou zemí by do budoucna mohla být Česká republika,“ nabídl řešení Vrtal.

„Někdo prostě musí bouchnout do stolu a říct, že to, co se provádí s těma automobilkama, je úplnej nesmysl. To prostě zabíjí to, co nás tady živí, a směje se nám Amerika, Japonsko a Čína. To je fakt krize a ty automobilky to některé nemusejí ustát,“ varoval Vrtal, který zkritizoval i princip současné výroby elektromobilů. „Jak se říká, výfuky elektrických aut jsou v komínech elektráren,“ prohlásil.

„Elektromobil může být do budoucna cesta, ale ne jako protekční spratek, kterého někdo prosazuje navzdory všemu. Jde o diktát EU vůči automobilkám, a pokud ony to neudělají, tak mají přísné restrikce, které zvyšují ceny spalovacích aut. Elektromobily musejí dostat šanci se prosadit na trhu samy, jinak je to nesmysl a třeba se ukáže, že je to slepá ulička,“ pokračoval naštvaný Vrtal.

Ve světě se prý Evropě ostatní automobilky smějí a jdou cestou trhu. „Třeba japonská Toyota, ta na to jde jinak, to je chytrá automobilka. Ta prostě elektromobily nedělá, dělá jen hybridy, ale ne debilní plugin hybridy jako v Evropě. Tady je to zase jen politický nesmysl, aby se splnily emise CO2. Nebo třeba Kalifornie, která je dávána za vzor, co se týká přístupu k ekologii, tak tam normálně po silnici vedle sebe jezdí ty elektrický tesly a ty osmiválcový pick-upy a nikdo to neřeší. Jak je to možný, že tam to funguje a my tady v Evropě se chceme úplně do nesmyslu elektrifikovat?“ ptal se na závěr znechucený Vrtal.

